Sesli mesajlar, WhatsApp’ın kullanıcılara sunduğu en önemli özelliklerdendir. Kullanıcılar, bir kişinin mesaj kutusuna uzun uzun yazılar yazmak yerine sesli mesajlar göndermekten hoşlanıyor. Sesli mesajlar, insanların duygularını birbirlerine daha iyi bir şekilde iletmesini de kolaylaştırmaktadır.

Sesli mesajlar bazen normalde olması gerektiği gibi çalışmayabilir. Örneğin, sesli bir mesaj aldığınızda bu sesli mesajı indiremeyebilir ya da sesi duyamayabilirsiniz. Bazı kullanıcılar ise sesli mesaj kaydedemez. Bu yazıda, WhatsApp’ta sesli mesajlar çalışmadığında neler yapılabileceğini sizlerle paylaşıyoruz. İşte, WhatsApp sesli mesaj sorunu için yapılabilecekler!