Sesli mesajlar, WhatsApp’ın kullanıcılara sunduğu en önemli özelliklerdendir. Kullanıcılar, bir kişinin mesaj kutusuna uzun uzun yazılar yazmak yerine sesli mesajlar göndermekten hoşlanıyor. Sesli mesajlar, insanların duygularını birbirlerine daha iyi bir şekilde iletmesini de kolaylaştırmaktadır.
Sesli mesajlar bazen normalde olması gerektiği gibi çalışmayabilir. Örneğin, sesli bir mesaj aldığınızda bu sesli mesajı indiremeyebilir ya da sesi duyamayabilirsiniz. Bazı kullanıcılar ise sesli mesaj kaydedemez. Bu yazıda, WhatsApp’ta sesli mesajlar çalışmadığında neler yapılabileceğini sizlerle paylaşıyoruz. İşte, WhatsApp sesli mesaj sorunu için yapılabilecekler!
- Telefonunuzu yeniden başlatın. Basit bir yeniden başlatma işlemi bazen bu sorunu çözebilir. WhatsApp’ta birilerinden sesli mesaj alamıyor ya da sesli mesaj kaydedemiyorsanız akıllı telefonunuzu yeniden başlatmak, WhatsApp sesli mesaj sorununun çözülmesine yardımcı olabilir.
- Mikrofon ile ilgili gerekli izinleri verdiğinizden emin olun. WhatsApp’ta sesli mesaj kaydedemiyorsanız WhatsApp’a mikrofon erişimi için izin verip vermediğinizi kontrol edin. WhatsApp'ın sesli mesaj kaydetmek için akıllı telefonunuzun mikrofonunu kullanma iznine sahip olması gerekir.
- Üçüncü taraf kaydedicileri kapatın. Akıllı telefonunuzda ekran kaydı ya da arama kaydı gibi başka bir uygulama var ise WhatsApp sesli mesajları kaydetmez. WhatsApp’ta eskisi gibi sesli mesaj gönderebilmek için bu uygulamaları bir süre için kapatmalısınız. WhatsApp’ta sesli mesaj kaydetmenizin önüne geçen bu sorundan kurtulur kurtulmaz sesli mesaj kaydedip kaydedemediğinizi öğrenin.
- Akıllı telefonunuzun ekran koruyucusunu kontrol edin. WhatsApp sesli mesajlarınızı kulaklıktan dinlemenizi sağlayan bir yakınlık sensörüne sahiptir. Ekran koruyucu yanlış bir şekilde yerleştirilir ise sesli mesaj kaydetme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştiremezsiniz. Bu nedenden ötürü ekran koruyucu doğru bir şekilde yerleştirdiğinizden emin olmak ya da bu ekran koruyucu çıkarmak iyi bir seçenektir.
- Telefonunuzun sesini artırın. WhatsApp’ta kişilerinizden gelen sesli mesajı hoparlörden dinlerken ses seviyesini mümkün olduğunca artırın. Kulaklık takılıyken olan ses seviyesi ile kulaklık takılı değilken olan ses seviyesi birbirinden farklı olduğundan ötürü ses seviyesini tekrar artırmanız gerekmektedir.
- Telefonunuzda yeterli alanın olup olmadığını kontrol edin. Bir sesli mesaj indirirken sesin indirilmemesi ile ilgili bir problem yaşıyorsanız telefonunuzda yeterli depolama alanı olmayabilir
- WhatsApp’ın önbelleğini temizleyin.
- WhatsApp’ı güncelleyin.
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