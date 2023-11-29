WhatsApp Şifremi Unuttum Sorunu ve Çözümü

WhatsApp kullanıcıları konuşmalarının güvenliğini arttırmak için Face ID, parmak izi sensörü ve iki adımlı doğrulama yöntemlerini kullanıyor. İki adımlı doğrulamayı tercih ettiğinizde belirlediğiniz şifreyi unutmak uygulamaya girmenize engel oluyor.

Siz de bu sorunu yaşıyorsanız izlemeniz gereken adımları bu yazıda bulabilirsiniz. İşte, WhatsApp şifre unutma sorunu ve çözümü!

WhatsApp İki Adımlı Doğrulamada Şifre Sıfırlama

WhatsApp’ta konuşmalarınızın güvenliğini arttırmak için iki adımlı doğrulama anahtarından yararlanabilirsiniz. Böylece e-mail adresiniz ile WhatsApp şifresini unuttuğunuzda herhangi bir sorun yaşamadan kolayca yeni bir şifre oluşturabilir, sohbetlerinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Peki, iki adımlı doğrulamada şifrenizi unutursanız uygulamaya tekrar girmek için nasıl bir yol izlemelisiniz? Adım adım anlatıyoruz.

Öncelikle iki adımlı doğrulamaya bir mail adresi girdiyseniz bu mail’e şifre sıfırlama bağlantısı gönderilmesini talep edebilirsiniz.

Bunun için WhatsApp uygulamasını açıp ‘Anahtarınızı mı unuttunuz?’ sorusuna tıklayıp ‘E-posta gönder’ seçeneğine basabilirsiniz.

Mailinize gelen sıfırlama bağlantısına tıkladığınızda açılan ekrana onay vermeniz gerekiyor. ‘Onayla’ butonuna basıp ilerleyebilirsiniz.

Tekrar WhatsApp’ı açıp ‘anahtarınızı mı unuttunuz?’ sorusuna giderek ‘sıfırla’ butonuna basabilirsiniz.

Şifrenizi sıfırlamak için önceden herhangi bir mail adresi belirtmediyseniz ya da bu mail’i unuttuysanız şifrenizi sıfırlamak için 7 gün beklemeniz gerekiyor.

En son WhatsApp’a giriş yaptığınız tarihten 7 gün sonra WhatsApp’a girdiğinizde ‘Anahtarınızı mı unuttunuz?’ kısmında ‘Sıfırla’ seçeneği kendiliğinden çıkıyor. Bu seçeneğe tıklayarak parola sıfırlama işlemini başlatabilirsiniz.

WhatsApp Gizlilik Anahtarı Nasıl Oluşturulur?

WhatsApp konuşmalarında iki adımlı doğrulama haricinde Face ID özelliğinden de yararlanabilirsiniz. Bunun için Ayarlar’dan ‘Hesap’ sekmesine gidip ‘gizlilik’ menüsünde bulunan ‘ekran kilidi’ seçeneğine tıklamalısınız.

Önceden cihazınız için bir Face ID belirlemediyseniz bu seçenek tıklanabilir formatta gözükmeyecektir. Eğer belirlenmiş bir Face ID’ye sahipseniz ‘ekran kilidi’ menüsünden ‘Face ID İste’ seçeneğine ulaşarak parola girmeden konuşmalarınızı şifreleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulamanın cihazınızda yüklü olan sürümüne göre bazı seçeneklerin yerleri farklılık gösterebilir. WhatsApp ekran kilidi için Touch ID ve Face ID seçenekleri bir arada sunulabilir.

Ek olarak WhatsApp uygulamasında sohbetlerinizi farklı bir şifreleme işlemine tabi tutmak istiyorsanız güvenilir üçüncü parti yazılımlardan yararlanabilirsiniz.