WhatsApp Şifre Koyma (Şifreleme) Nasıl Yapılır? (Android - iOS)

Android ve iOS için "WhatsApp şifreleme (şifre koyma) nasıl yapılır?", "WhatsApp giriş şifresi nasıl koyulur?","WhatsApp mesajları nasıl şifrelenir?" WhatsApp kullanıcılarının sıklıkla sorduğu sorular arasında. WhatsApp mesajlarının okunmasını istemeyenler için WhatsApp şifreleme nasıl yapılır? adım adım anlatıyoruz. Android ve iPhone’da WhatsApp parmak izi kilidi özelliğinin nasıl kullanıldığına da değiniyoruz.

WhatsApp Şifre Koyma (Şifreleme):

WhatsApp Android ve iOS uygulamasında mesajları şifreleme, giriş şifresi koyma özelliği bulunuyor ancak henüz beta aşamasında olduğundan tüm kullanıcılara sunulmuş değil. WhatsApp iOS sürümüne Touch ID ve Face ID desteği gelmesiyle birlikte iPhone kullanıcıları WhatsApp uygulama açılışına şifre koyabilecek. WhatsApp Android sürümünü kullananlara da parmak izi kilidi özelliği sunulacak. Bu noktada WhatsApp şifreleme (şifre koyma) için ek bir uygulama gerekmediğini düşünebilirsiniz ancak WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı şifreleme özelliği tüm cihazlarda kullanılabilir olmayacak. Eski iPhone / Android telefon modellerini kullananlar WhatsApp’ı güncelleyemeyeceğinden şifre koyma özelliğinden faydalanamayacak. Biz de WhatsApp’ı güncellemeyecek ya da güncellemek istemeyen kullanıcılar için alternatif yollarla WhatsApp giriş şifre koymanın yolunu anlatalım dedik.

WhatsApp Android Uygulamasında Şifre Koyma (Şifreleme):

WhatsApp Android uygulamasında giriş şifresi koymanın iki farklı yolu var. Android telefonunuzda parmak izi okuyucu varsa, WhatsApp uygulaması üzerinden Ayarlar - Hesap - Gizlilik altında Kimlik Doğrulaması - Parmak İzi’ne dokunarak parmak izi ile doğrulamayı aktif edebilirsiniz. Parmak izi ile doğrulamayı açtığınızda WhatsApp her açılışta sizden parmağınızı okutmanızı isteyecektir.

Android telefonunuzun parmak izi okuyucusu yoksa veya parmak izi okuyucusunu kullanmıyorsanız, Android uygulama kilitleme, şifreleme uygulamalarından biri de işinizi görecektir. AppLock, Norton App Lock, LOCX, Smart AppLock, CM Security AppLock gibi ücretsiz indirilebilir birçok Android uygulama kilitleme, şifreleme uygulaması mevcut.

WhatsApp iOS (iPhone) Uygulamasında Şifre Koyma (Şifreleme):

WhatsApp iOS uygulamasında girişe şifre koymanın ne yazık ki tek yolu var. Touch ID veya Face ID’li iPhone kullanıcısı olarak WhatsApp uygulamasında WhatsApp - Ayarlar - Hesap - Gizlilik altında Touch ID / Face ID Gereksin’e dokunarak parmak izi ile kimlik doğrulamayı etkinleştirebilirsiniz. İster parmak izi, ister yüz tanımayı aktif edin, WhatsApp her açılışta parmağınızı okutmanızı/yüzünüzü göstermenizi isteyecektir. İki doğrulama şekli de çalışmaz ya da üst üste başarısız denemeler olursa WhatsApp, iPhone parolanızı isteyecektir.

WhatsApp iOS uygulamasında şifrelemenin ikinci yolu; Cydia tweak’lerinden birini kullanmak. iPhone’unuza jailbreak yaptıysanız, WhatsApp++, AppLocker, BioLockdown, iProtect, BioProtect gibi Cydia üzerinden indirebileceğiniz birçok uygulama kilitleme uygulaması mevcut. iPhone’unuz jailbreak’li değilse, App Store’a yönlenmeyin; mağazada bulunan uygulama kilitleme, şifreleme uygulamaları ücretli olduğu gibi bir işe de yaramıyor.

WhatsApp mesajlarınızı meraklı gözlerden saklamak için WhatsApp Android ve iOS uygulamasında şifreleme, açılışa şifre koyma bu kadar basit.