WhatsApp'ta Son Görülme ve Çevrimiçi Kapatma Nasıl Yapılır? - 2025

Eğer herhangi bir sebepten ötürü WhatsApp’ın özelliklerinden biri olan çevrimiçi özelliğini devre dışı bırakmak istiyorsanız, bu yazımızı okuduktan sonra WhatsApp’da çevrimiçi olarak gözükmeden mesajlaşmaya devam edebileceksiniz.

WhatsApp çevrimiçi kapatma özelliği için pek çok sebebiniz olabilir. Sebebiniz ne olursa olsun aşağıdaki yöntemleri uygulayarak siz de çevrimiçi gözükmeden mesaj yazabileceksiniz.

WhatsApp Çevrimiçi Kapatma ya da Gizleme Nasıl Yapılır?

Whatsapp’a girmeden cevap yazarak.

İnterneti kapatarak

1. WhatsApp’a Girmeden Cevap Yazın

WhatsApp’daki çevrimiçi özelliği, siz sadece uygulamaya girdiğinizde aktif olan bir özelliktir. Eğer WhatsApp’a girmezseniz çevrimiçi olarak gözükmezsiniz. Peki uygulamaya girmeden cevap yazmak mümkün mü? Kısmen olsa da evet.

Birisi size yazdığı zaman gelen bildirimlerde o mesajı görürsünüz. Ekranınızın üstünde görünen bu bildirimde “cevapla” ve “okundu olarak işaretle” seçeneklerini görürsünüz. Cevapla seçeneğine tıklarsanız bildirim üzerinden mesaj gönderebilirsiniz.

Bu yöntemi uyguladığınızda WhatsApp’a girmediğiniz için çevrimiçi olarak gözükmeceksiniz. Bu yöntem sadece birisi size mesaj yazdığı zaman işleyeceği için eğer konuşmayı başlatan taraf sizseniz bu yöntem geçersiz olur.

2. İnterneti Kapatın

Bu yöntem ile konuşmayı kim başlatırsa başlatsın çevrimiçi gözükmeden mesajlaşabilirsiniz. WhatsApp’a girmeden önce internetinizi kapatın. İnternet bağlantınız kesildikten sonra mesajınızı yazın ve gönder tuşuna basın.

Ardından WhatsApp’ı kapatın. İnternetinizi açtığınızda arka planda uygulama çalışarak mesajınızı istediğiniz kişiye yollamış olacaksınız. Kimse de sizi çevrimiçi olarak görmeyecek. Çünkü siz uygulamaya girdiğinizde internetiniz kapalı olduğu için çevrimiçi bilgisi diğer kullanıcılara ulaşmadı.

Mesajın iletildiği sırada ise siz uygulamada olmadığınız için asla çevrimiçi gözükmemiş olursunuz. Her mesajda interneti açıp kapatmak biraz uğraştırıcı olsa da çevrimiçi gözükmeden mesajlaşabilmek için en ideal yöntem budur.

Belirtmekte fayda var ki, WhatsApp’ta henüz çevrimiçi özelliği tamamen kapatmak için bir ayar bulunmuyor. WhatsApp son görülmeyi kapatma gibi çevrimiçi gözükme özelliğini kapatamıyoruz. Bu nedenle yukarıdaki yöntemler ile çevrimiçi gözükmeden mesaj yazmak zorunda kalıyoruz.

WhatsApp’da çevrimiçi olmadan mesaj yazma yöntemlerimiz bu kadardı. Umuyoruz ki bu içerik sizler için faydalı olmuştur. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir.com’u takipte kalmayı unutmayın.