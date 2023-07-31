WhatsApp Wear OS Akıllı Saatlerde Nasıl Kullanılır?

Wear OS işletim sisteminin kullanıldığı Android akıllı saatlere yepyeni bir özellik geliyor. Kullanıcıların heyecanla beklediği bu gelişme anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili!

Artık Wear OS kullanıcıları WhatsApp’tan gelen mesajları akıllı saatlerinden görebiliyor olacak. WhatsApp’a Wear OS üzerinden erişebiliyor olmak Android kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak!

Wear OS WhatsApp Nasıl Kullanılır?

Başta Galaxy Watch olmak üzere Android destekli akıllı saatlerde WhatsApp Android’in beta sürümüne sahip olanlar WhatsApp’ı akıllı saat üzerinden kullanabiliyor.

Wear OS uygulamalasını açıp Ayarlar kısmına geldiğinizde son kişilere ait bir liste karşınıza çıkıyor.

Bu listeden istediğiniz bir konuşmayı seçerek sohbete giriş yapabilirsiniz.

Kaydırma hareketleri yaparak önceki ve sonraki mesajları görüntüleyebilirsiniz.

Ekran üstünden ilgili tuşa basarak sesli mesaj oluşturabilirsiniz.

Sistem klavyesini açıp, size gelen mesajları Android destekli akıllı saatinizden yanıtlayabilirsiniz.

Grup konuşmalarında en aşağı inerek sohbette yer alan kişilere ait bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Saatinizde geldiğini gördüğünüz mesajları telefonda açmak için saat ekranında bulunan kısayol tuşuna basmanız yeterli oluyor.

Dairesel bir simge içinde okunmamış mesaj sayısını görebileceğiniz Wear OS WhatsApp uygulamasında kişiler ve sesli mesaj kutucukları yer alıyor.

Şu an için uygulamayı sadece beta test kullanıcıları indirebiliyor. Ayrıca WhatsApp’ın da beta sürüm olması isteniyor.

Wear OS uygulaması ile WhatsApp hesabını senkronize etmek istediğinizde karşınıza 8 haneli bir şifre çıkıyor. Bu şifreyi cihaza girdiğinizde senkronizasyon işlemi başlıyor.

Böylece WhatsApp uygulaması Android işletim sistemine sahip akıllı saatlerde kullanılabilir hale geliyor.

WhatsApp Akıllı Saatlerde Nasıl Kurulur?

Saatinizi uyandırmakla başlayın.

Güç düğmesine tıkladıktan sonra Play Store’a geçin.

Bu kısımda Uygulamalar’a tıklayın.

WhatsApp’ı bulup ‘yükle’ butonuna basın.

Telefon ile saat arasındaki senkronizasyonu gerçekleştirin.

Bunun için hem telefonda hem de saatinizde WhatsApp uygulamasını açıp karşınıza çıkan kodu cihazlarda eşleştirmeniz yeterli oluyor.

Bu şekilde kurulumu tamamlayıp Wear OS WhatsApp’ı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bunlara ek olarak Wear OS için WhatsApp’da sohbetlerinizi sessize alabilir, kullanıcı engelleme, uçtan uca şifrelemenin teyidi gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca size gönderilen içeriklere ifade bırakabilir, mesajlarınızı yanıtlarken tıpkı telefonunuzda olduğu gibi saatinizde de çıkartmaları kullanabilirsiniz.