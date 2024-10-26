WhatsApp Sohbet Yedekleme Nasıl Kapatılır?

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, otomatik sohbet yedekleme özelliğine sahip. Bu özellikten dolayı videolar ve fotoğraflarla beraber ciddi anlamda depolama alanını kaplıyor. Biz de bu rehberde WhatsApp sohbet yedekleme kapatma özelliğinden bahsedeceğiz.

WhatsApp Sohbet Yedekleme Kapatma Yöntemleri

WhatsApp sohbet yedekleme kapatma işlemi için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak WhatsApp’a giriş yapılır.

“Ayarlar” menüsüne giriş yapıldıktan sonra “Sohbetler > Sohbet Yedeği” takip edilir.

“Sohbet Yedekleme” ayarı bulunup seçenek “Kapalı” duruma getirilir.

Aynı zamanda Google Drive’a üzerinde yedeklemek istemediğiniz verilerde olabilir. Bunun içinde yedekleme özelliği devre dışı bırakılmalıdır. Google Drive’da yedekleme işlemi şu şekilde gerçekleşir;

Yukarıdaki “Sohbet Yedekleme” ayarı sonrasında ekrana “Google Drive’a Yedekle” seçeneği gelecek.

Seçeneğin kapatılması için “Asla” butonuna tıklanarak Google Drive’a yedekleme durdurulur.

Yedeklemenin tamamen kapatılması için “Şimdi Yedekle” seçeneği altında konumlanan “Yedeklemeyi Kapat” seçeneğine basılır. Bunun sonucunda WhatsApp verilerinin Google Drive’da otomatik yedeklemesi kesin olarak durdurulur. Ancak verileri Google Drive’da yeniden yedeklemek istediğinizde mutlaka “Google Drive’a Yedekle” seçeneğini etkinleştirmeniz gerekiyor.

Yukarıdaki adımların ardından WhatsApp, otomatik olarak yedek almaz. Kullanıcı isterse bu bölümü kullanarak yedeklemeyi günlük, haftalık ya da aylık olarak yapabilir. Yedekleme işlemi Wi-Fi üzerinden yapılırsa mobil veri harcama sıkıntısı azaltılır. Yedekleme işlemi, güvenli şekilde gerçekleşmiş olur.

WhatsApp Sohbet Yedekleme Neden Kapatılmalı?

WhatsApp sohbet yedekleme kapatma sayesinde depolama alanı kolayca yönetilir. Gereksiz veri tüketiminin de önüne geçilir. WhatsApp sohbet yedekleme işlemi sürekli yapılıyorsa ve mobil veri kullanımı da kısıtlıysa yedeklemeden kaynaklı olarak istenmeyen şekilde veriler tüketilebilir. Genel sohbet ve amaçlı olarak WhatsApp kullanılıyorsa devamlı yedekleme almak yükten başka bir duruma neden olmaz. Böyle durumlarda mutlaka WhatsApp yedekleme yapılmalıdır.

WhatsApp sohbet yedeklemeleri kapatılmazsa veriler, iCloud ve Google Drive’da da kullanılabilir. Dolayısıyla iCloud ve Google Drive kimliğine sahip olan herkesin WhatsApp verilerine ulaşması da mümkün. Bu tarz durumlarda güvenlik endişesini ortadan kaldırmak için mutlaka yedekleme yapılmalıdır. WhatsApp sohbet yedekleme kapatma ile ilgili sıkça sorunlarla cevaplarını şöyle sıralayabiliriz:

WhatsApp Sohbet Yedekleme Yapılmazsa Ne Olur?

WhatsApp’ta 5 ay boyunca yedekleme yapılmadığı takdirde veriler silinir. Bu sebeple önemli verileri olanların 5 ay içinde yedekleme işlemini yapması gerekiyor.

WhatsApp Sohbet Yedeklemeleri Ne Anlama Gelir?

WhatsApp sohbet yedeklemeleri, aynı telefon numarasıyla farklı bir cihaza geçerken yazışmaların geri yüklenmesidir. Böylelikle kullanıcılar, başka telefon kullanmaya başlasa dahi yine eski mesajlarına ulaşabilir.

Yedeklenmeyen WhatsApp Mesajları Geri Gelir mi?

WhatsApp’ta yedekleme işlemi gerçekleştirildiği zaman silinen mesajlar yedekleme dosyası üzerinden geri yüklenebiliyor. Bu noktada yalnızca WhatsApp’tan “Yedeklemeler” klasörüne erişilerek alakalı yedekleme dosyası bulunmalıdır.