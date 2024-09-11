Windows 10/11 Sonrası Siyah Ekran Sorunu Çözümü!

Windows 10/11 siyah ekran sorunu, bilgisayarın açılmasının ardından ekranın siyah kalmasıdır. Aynı zamanda bu problem, bilgisayar açıldıktan birkaç saniye sonra ekranın kapanmasına da neden olur. Bu problemin birçok nedeni vardır. Siyah ekran sorunu; yeni işletim sistemi yüklemesi, donanım problemleri, sürücü sorunları, kötü amaçlı yazılımlar ve virüslerden kaynaklanabilir. Biz de bu yazımızda Windows 10 ve 11 siyah ekran sorunu çözümü ile ilgili rehber hazırladık.

Windows 10/11 Siyah Ekran Sorunu Çözümü

Windows 10/11 siyah ekran sorunu çözümü adımlarını şöyle sıralayabiliriz:

1. Bilgisayarı Güvenli Modda Başlatma

Windows 10/11’de siyah ekran sorunuyla karşılaşıldığında bilgisayar güvenli modda başlatılır. Böylelikle hem kötü amaçlı yazılımların hem de sürücü sorunlarından kaynaklanan problemler tespit edilir. Bilgisayarın güvenli modda başlatılması için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak bilgisayar açılır.

Bilgisayarın güç butonuna basarken bir taraftan Shift tuşuna da parmak basılı tutulmalıdır.

Bilgisayar ekranı açıldıktan sonra ekrana güvenli modda başlatılması için seçenekler gelecek.

“Güvenli Mod” seçilerek bilgisayarın açılması beklenir.

2. Yüksek Çözünürlüklü Modda Başlatma

Bilgisayarların bazılarında yüksek çözünürlük ayarları yapıldığında ortaya siyah ekran sorunu çıkabilir. Böyle bir problemi çözmek için bilgisayar yüksek çözünürlüklü modda başlatılmalıdır. Bilgisayar açılıp sonrasında güç butonuna ve Shift tuşuna aynı anda basılmalıdır. Bilgisayar ekranı açıldıktan sonra “Yüksek Çözünürlüklü Mod” seçilip bilgisayar başlatılır.

3. Sürücülerin Güncellenmesi

Windows 10/11’de sürücülerin güncel olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Sürücüler güncel değilse en son sürüm bilgisayara indirilip yüklenir. Bunun için “Aygıt Yöneticisi” açılıp donanım cihazı kontrol edilir. Güncellemek gerekiyorsa mutlaka yapılmalıdır.

4. Sistem Geri Yükleme

Windows 10/11’de siyah ekran sorunu, güncellemeler ve yüklemelerden kaynaklanabilir. Bu sorunu çözmek içinde “Sistem Geri Yükleme” işlemi yapılmalıdır. Sistem Geri Yükleme için ilk olarak “Başlat” menüsüne tıklanır. “Sistem Geri Yükleme” yazılıp açılan pencere üzerinden geri yüklenmesini istediğiniz hem tarihi hem de işlemi seçiniz.

5. Virüs Taraması

Windows 10/11’e virüs bulaştığında da siyah ekran sorunu ortaya çıkar. Sorunun antivirüsten kaynaklanıyorsa bilgisayar güncel antivirüs programıyla taranmalıdır. Antivirüse rastlanırsa bilgisayardan arındırılması gerekir.

6. BIOS Ayarları Kontrolü

Windows 10/11’de siyah ekran sorunu BIOS ayarlarıyla da ilgili olabilir. BIOS ayarları mutlaka kontrol edilmelidir. Bilgisayar açılarak Del ya da F2 tuşuna tıklanarak BIOS ayarları kontrolü yapılabilir.