Instagram Siyah Ekran Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Instagram siyah ekran sorunu, görüntü tabanlı sosyal medya platformunun kullanılamamasına yol açıyor. Bu da deneyimi önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Neyse ki bu problemin düzelmesini sağlayabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor.

Bu rehberde Instagram siyah oldu, çözümü nedir sorusunu yanıtlayacağız. Eğer siz de böyle bir problem ile karşılaştıysanız rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz. Rehberimizdeki yöntemler, söz konusu sorunun çözülmesine yardım edebilir.

Instagram Siyah Ekran Sorunu İçin Çözüm Yöntemleri

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Instagram sunucularını kontrol edin.

Güç tasarruf modunu kapatın.

Telefonu kapatıp açın.

Instagram'ı durdurmaya zorlayın.

Uygulamayı güncelleyin.

Uygulamanın önbelleğini temizleyin.

Cihazı güncelleyin.

Instagram'ı silip tekrar yükleyin.

En popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram siyah oldu ise uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

Mobil cihazınızda yüklü olan görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasında meydana gelen problemi düzeltmek için ilk olarak internet bağlantısını kontrol edin. İnternet hız testi yaparak bağlantı kalitesinin ne durumda olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz.

Eğer bağlantıda sorun varsa modemin güç butonuna basın. 10 saniye civarı bekledikten sonra güç butonuna tekrar basarak modemi açın.

Instagram Sunucularını Kontrol Edin

İnternet bağlantısında bir problem yoksa sosyal medya platformunun sunucularında sorun yaşanıyor olabilir. Problemin bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek için Down Detector gibi hizmetler aracılığıyla Instagram sunucu durumunu kontrol edebilirsiniz.

Güç Tasarrufu Modunu Kapatın

Mobil cihazın ayarlar sayfası üzerinden Pil kategorisini ziyaret edin ve ardından "Güç Tasarrufu" isimli modu devre dışı bırakın. Bazı telefonlarda söz konusu modun ismi farklı olabilir.

Telefonu Kapatıp Açın

Problem devam ediyorsa akıllı telefonunuzu kapatıp açmayı deneyin. Telefonun yan tarafında bulunan güç butonuna bir süre basılı tutarak kapatma menüsüne erişebilirsiniz. Kapatma işleminin ardından güç butonuna tekrar basılı tutarak açabilirsiniz.

Instagram'ı Durdurmaya Zorlayın

Telefonun ayarlar menüsünü açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Instagram'ı seçin.

"Durmaya zorla" seçeneğine basın.

Uygulamayı Güncelleyin

Siyah ekran problemi, telefonunuzda yüklü olan sosyal medya uygulamasının mevcut sürümünden kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenden ötürü Play Store veya App Store'u ziyaret edin ve ardından Instagram sayfasını görüntüleyin. Yeni güncelleme varsa "Güncelle" butonuna basarak uygulamayı güncelleyin.

Uygulamanın Önbelleğini Temizleyin

Telefonun ayarlar menüsüne girin.

Uygulamalar kategorisini açın.

Instagram'a dokunun.

Depolama bölümüne girin.

"Önbelleği temizle" seçeneğini seçin.

Cihazı Güncelleyin

Telefonun ayarlar sayfasını ziyaret edin.

"Yazılım güncellemesi" kategorisine girin.

Güncelleme işlemini uygulayın.

Instagram'ı Silip Tekrar Yükleyin

Problem devam ediyorsa sosyal medya uygulamasını silip yeniden yüklemeyi deneyin. Silme işlemi için telefonun ayarlar menüsünde bulunan Uygulamalar kategorisine girin. Listeden Instagram'ı seçin ve ardından "Sil" seçeneğini seçin.

Bu rehberde Instagram siyah ekran problemi için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Eğer söz konusu sorunu farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.