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Windows 10'da Bilgisayar Sesi Skype Çağrısına Nasıl Yönlendirilir?

Windows 10'da Bilgisayar Sesi Skype Çağrısına Nasıl Yönlendirilir?
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Skype görüşmelerinizde karşıdaki kişiye bilgisayarınızdaki sesleri dinletmek istiyorsanız, bu rehberimizde Windows 10’da bilgisayar sesi Skype çağrısına nasıl yönlendirilir? Sizlere anlatıyoruz.

Bilgisayarınızdaki sesleri Skype çağrısına yönlendirmek ve karşıdaki kişiyle müzik, video gibi sesleri sizin sesinizle beraber iletmek istiyorsanız aşağıdaki temel adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

denetim masası ses ayarları

Öncelikle Denetim Masası > Donanım ve Ses > Ses adımlarını izliyoruz.

windows ses kayıt aygıtları

Burada Kayıt sekmesine gidiyoruz ve Stereo Karışımı seçeneğini etkinleştiriyoruz. Eğer bu seçeneği göremiyorsanız, ekranda boş bir yere sağ tıklayarak Devre Dışı Bırakılan Cihazları Göster ve Bağlantısı Kesilmiş Cihazları Göster seçeneklerini etkinleştirebilirsiniz.

skype ayarları

Stereo Karışımı seçeneğini etkinleştirdikten sonra, Skype’ı açıyoruz ve isminizin yanında bulunan üç noktalı butona tıklayarak Ayarlar menüsüne gidiyoruz.

skype mikrofon ayarları

Soldaki menüden Ses ve Görüntü seçeneğine tıklıyoruz. Ardından Mikrofon seçeneğinin açılır menüsünden Stereo Karışımı seçeneğine tıklıyoruz.

Bu adımları uyguladıktan sonra Windows 10’daki sistem sesleri ve diğer sesler Skype çağrısında duyulur hale gelecektir. Karşıdakinin sesini duymak ve bazen sizin sesinizin duyulması, arka plandaki sesler yüzünden zorlaşacaktır fakat bu sesleri azaltarak bu sorunun önüne geçebilirsiniz.

Ayarları eski haline döndürmek için, aynı adımları tersten izlemeniz yeterli olacaktır.

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