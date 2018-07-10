Windows 10'da Sorunları Düzeltebileceğiniz En İyi 5 Ücretsiz Araç

Microsoft’un son işletim sistemi Windows 10, önceki sürümlerden farklı olarak sürekli geliştiriliyor ve yenilenmeye devam ediyor. İlk yayınlandığı günden bu yana oldukça güçlenen ve değişen Windows 10, artık birçok kullanıcının bilgisayarında kullanılıyor. Yine de hatasız diyemeyeceğimiz Windows 10’da, zaman zaman sorunlar yaşanabiliyor. Bunun çözümünü de basit ve ücretsiz araçlar ile halledebiliyoruz. Bu rehberimizde, Windows 10’da sorunları düzeltebileceğiniz en iyi 5 ücretsiz araç listesini hazırladık. Bir kenara not etmenizi tavsiye ediyoruz.

Windows 10’daki sorunları gidermek için listedeki programları denemeden önce, Windows’u en son sürüme güncellediğinizden emin olmalısınız. Çünkü, çeşitli sorunlar için yayınlanan güncellemeleri yüklediğinizde ek olarak bir yazılıma ihtiyaç duymadan sorunlarınızı çözebilirsiniz.

1. IOBit Driver Booster

IOBit Driver Booster uygulaması, Windows’taki sorunları tespit etmek ve çözmek için en iyi araçlardan biri olarak öne çıkıyor. Windows sürücülerinizi kontrol ederek varsa güncel sürümü sizlere sunan araç ile sorunlara neden olabilen sürücüleri güncelleyebilir ve sorunları giderebilirsiniz. IOBit Driver Booster uygulamasının en iyi özelliklerinden biri de, sürücülerin güncellenmesinden önce bir sistem geri yükleme noktası oluşturması. Böylece olası hatalarla karşılaşmanız durumunda sistemi eski haline döndürebilirsiniz.

2. FixWin 10

FixWin 10 uygulaması da, Windows 10 onarımı için en iyi ücretsiz araçlardan biri. Dosya yöneticisi, internet ve bağlantı, sistem araçları gibi başlıklar altında birçok düzeltme aracı sunan uygulamada, sorun yaşadığınız aracı bularak Fix butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Ayrıca, FixWin 10 uygulamasının taşınabilir (portable) olduğunu da belirtelim.

3. Ultimate Windows Tweaker 4

FixWin 10 uygulamasının geliştiricileri tarafından sunulan Ultimate Windows Tweaker 4, Windows 10 sorunlarını ele alıyor ve bunları düzeltmenizi sağlıyor. FixWin 10 uygulamasından farklı olarak, Windows 10’daki belirli özellikleri hızlı bir şekilde etkinleştirmenizi, devre dışı bırakmanızı, gizlemenizi ve kaldırmanızı sağlıyor.

Ultimate Windows Tweaker 4 uygulamasında listelenen her düzeltmeyi Ayarlar, Kayıt Defteri Düzenleyicisi ve Grup İlkesi Düzenleyicisi’ni kullanarak yapabileceğiniz uygulamada, başlamadan önce Geri Yükleme Noktası oluşturmanızı tavsiye ediyoruz.

4. Windows Repair

Windows Repair aracında onlarca Windows 10 sorununu onarabileceğiniz ücretsiz düzeltmeleri bulabilirsiniz. Windows Repair geliştiricileri, bu aracı maksimum seviyede etkili kullanabilmeniz için bilgisayarınızı Güvenli Mod’da başlatmanızı tavsiye ediyorlar. Bilgisayarınızı güvenli modda başlattıktan sonra ise her türlü sorunu çözebileceğiniz araçlara göz atabilir ve tek dokunuşla onarabilirsiniz.

5. O&O ShutUp10

Windows 10’daki gizlilik sorunlarını Microsoft dahil hemen hemen herkes biliyor. Gizlilik kontrolleri eskisine kıyasla biraz daha iyileşmiş olsa da, izleme ve veri toplama sorunları hala devam ediyor. Verilerinizi paylaşmak istemiyorsanız, sizin için oldukça faydalı bir araç olan O&O ShutUp10 uygulamasını kullanabilirsiniz. Windows 10’un izleme ve veri toplama eğilimlerini azaltan uygulamada, çeşitli gizlilik ayarlarını ne işe yaradıklarını görerek sınırlayabilir, kapatabilir veya izin verebilirsiniz. Her ayarı devre dışı bırakmak bazen sorunlara neden olabileceğinden, tavsiye edilen ayar seçeneğine dikkat etmenizi öneriyoruz.