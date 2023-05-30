IObit Driver Booster 8, internetsiz driver yükleme, güncelleme ve sürücü bulma programıdır. IObit Driver Booster, Windows sorun giderici olarak da görev yapar.

Yiğit Ekim Demir - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

IObit Driver Booster 8, sürücü bulma, sürücü güncelleme ve internetsiz sürücü yüklemeye izin veren ücretsiz bir program. Windows bilgisayarlarımızda sık sık karşılaştığımız sürücü güncelleme sorunlarından kurtulabilmemiz için hazırlanmış ücretsiz araç ve bu konularda oldukça deneyimli bir şirket olan IObit tarafından yayınlanıyor. Çoğumuzun PC'lerdeki en güncel sürücüleri takip etmekte zorlanması ve buna vakit ayıramaması Driver Booster'ı oldukça gerekli programlar arasına sokuyor. Windows platformu kullanıcıları için ücretsiz olarak yayınlanan IObit Driver Booster günümüzde milyonlarca kullanıcıya sahip. Bünyesindeki Türkçe dil desteği sayesinde ülkemiz kullanıcıları tarafından da kullanılan IObit Driver Booster, hızlı ve pratik çözümler sunan bir sürücü yükleme yazılımı olarak adından söz ettiriyor.

IObit Driver Booster Özellikleri

En iyi bilgisayar ve oyun performansı için sürücüleri ve bileşenleri güncelleme

4.500.000'den fazla aygıt sürücüsü ve oyun bileşenini tek tıklama ile güncelleme

Sistem geri yükleme veya yeniden yükleme için yeni internetsiz driver yükleme, güncelleme araçları

Daha iyi kullanım deneyimi için sürücü güncelleme hızı %30 artırıldı.

Ücretsiz kullanım,

Türkçe dahil farklı dil seçenekleri,

Düzenli olarak alınan güncellemeler,

Hızlı ve pratik bir şekilde sürücü yükleme fırsatı,

IObit Driver Booster İndir

Programı kullanırken kullanıcıların pek bir işlem yapmasına gerek kalmıyor ve uygulama bilgisayarınıza en uygun driverları kendisi bularak kuruyor. Bu sayede iş için, oyunlar için veya multimedya işlemler için kullandığınız sürücülerin en iyi şekilde yüklendiğinden emin olabiliyorsunuz.

Sürücü güncelleme, eski sürücü güncelleme, otomatik sürücü güncelleme, Windows 10 sürücü güncelleme, güvenli sürücü güncelleme ve bilgisayar sürücüleriyle ilgili daha birçok konuda ücretsiz bir hizmet sunan Driver Booster, bilgisayar kullanıcılarını büyük bir dertten kurtarmaktadır.

Geniş Sürücü Veritabanı: Bilgisayarınızda kötü çözünürlük veya düşük ses kalitesi sorunu mu yaşıyorsunuz? Bunlar güncellenmemiş ekran kartı ve eksik ses kartından kaynaklı olabilir. En iyi bilgisayar performansı için 4500000'den fazla aygıt sürücüsünü ve oyun bileşenini güncellemek için Driver Booster'a ihtiyacınız olabilir. İndirilen tüm sürücüler resmi üreticilerin web sitelerinden gelir ve güvenliği sağlamak için hem Microsoft WHQL testinden hem de IObit testinden geçmiştir.

İnternetsiz Driver Güncelleme: İnternetiniz gittiğinde bağlanabilmek için Ağ Kartı sürücülerini güncellemeye çalıştığınız durum olmuştur. Driver Booster'ın İnternetsiz Driver Güncelleme aracı size yardımcı olabilir. Sürücülerin önceden indirilmesine yardımcı olan kolay bir çözüm sunar. İnternete erişemediğinizde Driver Booster internetsiz sürücü güncellemesi yapabilir.

Windows Sorunlarını Düzeltme: Bazı sürücü hatalarının neden olduğu bir sistem çökmesi veya mavi ekran sorunu ile karşılaşmışsınızdır. Driver Booster, yaygın Windows sorunlarını etkili bir çözmek için bazı faydalı araçlar sunar. Sürücü güncelleme hatalarından kaynaklı mavi ekran sorunlarını çözebilir. Ayrıca daha iyi bir kullanıcı deneyimi için çoğu ses sorununu ve ağ arızasını gidermeyi destekler.

Hızlı Sürücü Güncellemesi: Driver Booster, sizin için uygun bir sürücü güncelleyicidir. Güncel olmayan sürücülerin verimli bir şekilde algılanmasına ve güncellemesine yardımcı olabilir. Ayrıca bu sürücü güncelleyicinin tarama hızı neredeyse %100 oranında iyileştirilmiştir; bu da size sürücü durumunu anlamanız için daha fazla zaman kazandırır. Son güncellemeleri gerçek zamanlı almak için otomatik sürücü güncellemesini de etkinleştirebilirsiniz.

IObit Driver Booster'ın sağladığı sürücüleri kurarken bir şekilde sisteminizde bir hata meydana gelirse, bu hataları geri alabilmek için hemen eski sürücüye dönebiliyor veya daha gelişmiş seçenekler için kurtarma merkezini ziyaret edebiliyorsunuz.

Sürücü veritabanının devamlı olarak geliştirilmesi sayesinde pek çok farkında olmadığınız sürücünün güncellemesini de internette arama yapmadan tamamlayabiliyor, böylece bilgisayarınızın daha kararlı ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayabiliyorsunuz.

Bilgisayar bakımını yapmayı pek sevmeyenlerin tüm sürücü kurulum işlemlerini otomatikleştirebilmek için kullanabilecekleri Driver Booster sahip olunması gereken uygulamalar arasında.