Windows 10'da Steam Açılmama Sorunu Nasıl Çözülür?

Valve Corporation tarafından geliştirilen Steam, tüm dünyada olcukça popüler olan dijital oyun mağazasıdır. Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda bazen Steam açılmama sorunu ile karşılaşabilirsiniz. Peki, böyle bir durum ile karşı karşıya kaldığınızda bu sorunu nasıl çözebilirsiniz? Bu yazıda, Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda Steam açılmama sorununu nasıl çözebileceğinizi öğreneceksiniz. İşte, Windows 10’da Steam açılmama sorununu çözmek için 3 yöntem!

Yöntem 1: Görev Yöneticisi Üzerinden Steam’i Sonlandırın

Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızda Steam açılmama sorununu çözmek için görev yöneticisi üzerinden Steam’i sonlandırabilir ve ardından bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz. Bu işlemleri gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

İlk olarak “Ctrl + Shift + Esc” klavye kısayolunu kullanarak görev Yöneticisini açın.

klavye kısayolunu kullanarak görev Yöneticisini açın. Görev Yöneticisinin “İşlemler” sekmesinde yer alan Steam Client Bootstrapper ’a tıklamanız gerekiyor.

’a tıklamanız gerekiyor. Steam Client Bootstrapper ’ı seçtikten sonra Steam’i sonlandırmak için Görev Yöneticisi penceresinin sağ alt köşesinde yer alan “Görevi sonlandır” butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından Steam sonlandırılacaktır.

’ı seçtikten sonra Steam’i sonlandırmak için Görev Yöneticisi penceresinin sağ alt köşesinde yer alan butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından sonlandırılacaktır. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Yöntem 2: Steam’in Önbelleğini Temizleyin

Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızda Steam çalışmama sorununu Steam’in önbelleğini temizleyerek çözebilirsiniz. Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızda Steam önbelleğini temizlemek için aşağıda yer alan adımları takip edebilirsiniz.

İlk olarak “Windows + R” klavye kısayolunu kullanarak “Çalıştır” komut penceresini açın.

klavye kısayolunu kullanarak komut penceresini açın. “Çalıştır” komut penceresi üzerinden “steam://flushconfig” komutunu yazın ve hemen ardından “Enter” tuşuna basın.

komut penceresi üzerinden komutunu yazın ve hemen ardından tuşuna basın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızda yüklü olan Steam üzerinden hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor.

Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra “İndirme Önbelleğini Temizle” penceresi ile karşılaşacaksınız. Açılan pencere üzerinden “Tamam” butonuna tıklayarak yerel indirme önbelleğini sıfırlama işlemi gerçekleşecektir. Bu işlem sonucunda Steam hesabınıza yeniden giriş yapmanız gerekecektir.

penceresi ile karşılaşacaksınız. Açılan pencere üzerinden “Tamam” butonuna tıklayarak yerel indirme önbelleğini sıfırlama işlemi gerçekleşecektir. Bu işlem sonucunda Steam hesabınıza yeniden giriş yapmanız gerekecektir. Son olarak, Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Yöntem 3: Steam’i Yeniden Yükleyebilirsiniz

Windows 10'da Steam çalışmama sorununu düzeltmek için Steam’i yeniden yükleyebilirsiniz. Günümüzde oyunlar, oldukça yüksek boyuta sahip. Bu sebepten dolayı bu yöntemde endişelenebilirsiniz ancak endişelenmenize gerek yok. Aşağıdaki adımları takip ederek Steam’den yüklediğiniz bütün oyunları kaybetmeyeceksiniz.