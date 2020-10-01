Windows 10 Lag Sorunu Nasıl Çözülür? - Eğer bilgisayarınızı özellikle oyun oynamak için kullanıyorsanız ve bu oyunlar CS GO ya da LoL gibi oyunlarsa saliselerin dahi önemli olduğunun farkındasınızdır. Peki bilgisayarınızda lag ve yüksek ping sorunları varsa ne yapabilirsiniz?

Kullanıcıların sıklıkla yaşadığı problemlerden birisi olan Windows 10 Ping Sorunu ne yazık ki oyun deneyiminizi altüst edebilir. Biz de bu rehberimizde her iki soruna karşı uygulayabileceğiniz bazı yöntemleri sizlere aktaracağız. Hazır mısınız? Öyleyse başlayalım.

Windows 10 Lag Sorunu ve Çözümü

Eğer bir Windows 10 güncelleştirmesinden sonra oyunlarda gecikme yaşıyorsanız bu çözümü deneyebilirsiniz. Anlatacağımız çözüm sistem kayıt defterinde birkaç ayar yapmamızı gerektiriyor. Bu nedenle işlemlere başlamadan önce sistem geri yükleme noktası oluşturmanızı tavsiye ediyoruz.

Windows 10'da lag problemi yaşanmasının sebebi Nagle Algoritması denilen bir sistemin kullanılması. Bu algoritma internet trafiğinizi denetliyor ve verileri paket haline getirerek iletiyor. Bu da farklı sistemlerde oyun oynarken lag problemi yaşanmasına sebep oluyor.

Bu algoritmayı devre dışı bırakmak için ilk olarak IP adresimize ihtiyaç duyuyoruz. Bu iş için denetim masasını açın, Ağ ve İnternet başlığına tıklayın, ardından Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni açın ve sonrasında sol taraftan Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin bağlantısına tıklayın.

Karşınıza yukarıdaki pencere geldiğinde listelenen ağ bağlantısının üzerine sağ tuşla tıklayın ve Durum seçeneğini seçin. Açılan yeni küçük pencerede ise Ayrıntılar tuşuna tıklayın:

Açılan pencerede listelenen IPv4 adresini bir kenara not edin:

Şimdi başlat menüsünü açın ve regedit yazıp çıkan arama sonuçlarından regedit seçeneğine tıklayın:

Açılan kayıt defterinde sol taraftan sırasıyla listelediğimiz başlıklara tıklayın:

HKEY_LOCAL_MACHINE - SYSTEM - CurrentControlSet - Services - Tcpip - Parameters - Interfaces

Interfaces başlığını genişlettiğinizde karşınıza farklı klasörler çıkabilir. Şimdi bu klasörleri teker teker açın ve içlerinde "DhcpIPAddress" girdisini içeren klasörü bulun. Bu girdinin yanındaki IP numarasının az önce bir kenara not aldığınız IPv4 adresiyle aynı adres olduğuna emin olun:

IP numaranızla eşleşen DhcpIPAddress girdisini içeren klasörü bulduğunuzda bu klasörün üzerine sağ tuşla tıklayın ve "Yeni" menüsünü açarak DWORD (32 Bit) Değeri seçeneğini seçin ve 2 yeni girdi oluşturun:

Şimdi bu girdilerin adlarını değiştireceğiz. Girdilerden birinin adını TcpAckFrequency diğerinin adını da TCPNoDelay yapın:

Adları değiştirdikten sonra girdilerin üzerine çift tıklayarak detaylarına ulaşın. Her iki girdi için Değer Verisi'ni 1 olarak değiştirin:

Eğer bu ayarlarda sıkıntı yaşarsanız değiştirdiğiniz değerleri 0 yaparak her şeyi eski haline döndürebilirsiniz.

Windows 10 Otomatik Güncellemelerini Kontrol Altında Tutun

Siz oyun oynarken Windows 10'un uyguladığı en sinir bozucu işlemlerden bir tanesi de Windows'un otomatik güncelleştirmelerini yapması ve bilgisayarınızı otomatik olarak yeniden başlatması. Oyunda heyecanlı bir andayken ya da bir canlı yayın yaparken bilgisayarınız kendi kendine yeniden başladığında cinnet geçirebiliyorsunuz.

Fakat yapacağınız küçük değişikliklerle bu durumun önüne geçebilirsiniz. İlk olarak başlat menüsünü açarak update yazın ve arama sonuçlarından Windows Update ayarları seçeneğine tıklayın:

Windows Update ayarları açılınca "Gelişmiş seçenekler"e tıklayın:

Gelişmiş seçenekler altında bilgisayarınızın güncelleştirmeler sonrasında otomatik olarak yeniden başlamasını sağlayan ayarı kapatın. Bunun haricinde "Güncellemelerin Nasıl Teslim Edileceğini Seç" bağlantısına tıklayın ve açılan pencerede "Birden çok yerden güncelleştirmeler" ayarını kapalı hale getirin, bu işlem Windows'un arka planda güncelleme için intenret bağlantınızı kullanmasını engelleyecektir:

Steam Güncellemelerini Kontrol Altına Alın

Steam'in sevilmeyen bir yönü oyunları ve masaüstü uygulamasını güncellemek için gereken dosyaları oyun esnasında indirebilmesi. Bu otomatik güncelleme indirme işlemini kapatmak için Steam'i açın, Steam ana penceresinin sol üst köşesindeki Steam menüsünü açarak ayarlara ulaşın ve ayarlar altından "İndirmeler" başlığına tıklayın:

İndirme ayarlarını açında "Oyun esnasında indirmelere izin ver" seçeneğinin yanındaki kutucuk işaretliyse onay işaretini kaldırın. Bu sayede Steam üzerinden veya Steam haricinde çalışan bir oyun oynarken Steam'in güncelleme yapmasını engelleyeceksiniz.

İnternet kotanızın verimli kullanılması açısından Steam'de değiştirmek isteyebileceğiniz bir diğer ayar da sık oynamadığınız veya oynamayı bıraktığınız oyunların güncellemelerini kapatmak olacaktır. Bu iş için Steam kütüphanenizi açarak listelenen oyunlardan güncellemelerini kapatmak istediğiniz oyunun üzerine sağ tuşla tıklayın ve özelliklere gidin.

Oyun özellikleri açıldığında Güncellemeler sekmesine tıklayın ve bu sekme altındaki Otomatik Güncellemeler seçeneğini "Bu oyunu sadece çalıştırdığımda güncelleştir" olarak değiştirin. Bu sayede oyun için güncelleme yayınlandığında Steam anında bu güncellemeyi indirmeye kalkışmayacak ve internet bağlantınızı yavaşlatarak kotanızı tüketmeyecek.