Bilgisayarınızdan oyun oynamak istiyor ve oyun oynarken en iyi performansı almak istiyorsanız, FPS en önemli dikkat noktalarınızdan bir tanesi. Frame per Second yani Saniyelik Görüntü Sayısı, ekranınızda göreceğiniz karelerin, ekrana gelme sürelerini ifade eder. Bu yazımızda da FPS nasıl arttırılır konusuna değineceğiniz ve mümkünse birkaç küçük ipucuyla nasıl daha fazla FPS alınır sorusunu cevaplamaya çalışacağız.

Aslında FPS, özellikle çok oyunculu oyunlar oynarken, sizin performansınızı etkileyen temel başlıklardan bir tanesi. Eğer karşınızdaki oyuncu sizden daha fazla FPS değerine sahipse, muhtemelen verdiği komut daha hızlı işleyecek ya da sizi hızlı görebilecek. Bunun için herhangi bir oyunu çok düşük FPS değerinde oynamamak gerek. Örneğin; 30 FPS hızında her görüntü 0,033 saniye boyunca ekranda kalırken, 60 FPS hızına çıktığınızda her görüntü 0,016 saniye kalır. Kısaca 60 FPS alan oyuncu, 30FPS alan oyuncuya göre görüntüyü 0,017 oranında daha hızlı görür. Hearthstone oynarken aradaki fark bir işinize yaramayacak olsa da Call of Duty gibi birinci kişi bakış açılı nişancı oyunları oynuyorsanız, muhtemelen aradaki fark büyük etki edecektir. Hemen aşağıda yer alan The Evil Within oyununun 30 FPS - 60FPS karşılaştırmasını izleyerek, aradaki farkın ne olduğunu daha yakından görebilirsiniz.

Hareketin blurlaşması, karanlığa karşı hassaslık, ışığa karşı hassaslık gibi etkileri de olan FPS değerleri, oyundan oyuna hatta oyunların yapıldığı oyun motorlarına göre dahi etkisini değiştirse de her zaman yüksek FPS almak önemlidir. Aşağıdaki adımlar ise bu değerleri nasıl arttırabileceğinize yönelik birkaç küçük detay barındırıyor:

Sürücülerinizi Güncelleyin

Özellikle kullandığınız ekran kartının sürücülerinin her daim güncel kalması çok önemli. Donanım üreticileri, piyasaya sürdükleri ekran kartlarını belirli aralıklarla güncelleyerek, yeni çıkan oyunlara göre uyarlıyor ya da daha iyi performans vermeleri için küçük değişiklikler yapıyorlar. Haliyle her yeni sürücüyle birlikte bazı oyunlardaki performansınız beklenmedik şekilde artıyor. Hele ki yeni çıkmış bir oyunu demek istiyorsanız mutlaka bu güncellemeyi yapmalısınız. Güncelleme yapmak için Aygıt Yöneticisini kullanabileceğiniz gibi ekran kartınızı üreten şirketin kendi aracı uygulamalarını da denemeniz mümkün.

Sürücüyü otomatik güncellemek için Denetim Masası > Aygıt Yöneticisi seçeneğine gitmelisiniz. Aygıt Yöneticisine tıkladığınızda karşınızda, birden fazla başlık göreceksiniz. Bu başlıklardan Görüntü Bağdaştırıcıları seçeneğine tıkladıktan sonra kullandığınız ekran kartının üzerine sağ tıklamak suretiyle Sürücüyü Güncelleştir>Güncel Sürücü Yazılımını Otomatik Ara seçeneğine tıklamalısınız. Eğer sürücünüz güncel değilse, yeni sürücü otomatik olarak indirilecek ve kurulacaktır. Kurulum sırasında ekranınınız tamamen kararabilir. Bunun da kurulumun bir parçası olduğunu unutmayın.

Elle sürücü yüklemek için ise kullandığınız ekran kartı üreticisinin sitesini ziyaret edebilirsiniz. Örneğin; AMD HD8500M driver gibi kendi ekran kartınıza uygun arama yaparsanız, resmi internet sitesi üzerinden kartınıza dair en güncel sürücüye ulaşabilirsiniz.

Oyun Ayarlarını Düzenleyin

Çoğu oyun kurulum aşamasında sizin donanımınıza uygun şekilde ayarları otomatik yapıyor olsa da bazı durumlarda performansınıza etki edecek ayarlar açık kalabiliyor. Bunun için oyunu yükledikten sonra grafik ayarlarını isteğinize göre şekillendirmekte yarar var. Özellikle oyun içerisinde işinize yaramayacak ya da size herhangi bir etkisi olmayacak ayarları kapatmak, FPS olarak önemli bir katkı yapabilir.

Öncelikle oyunun ekran çözünürlüğünüze uygun olduğunu bulmalısınız. Çoğu masaüstü bilgisayar artık 1920x1080 çözünürlüklü ekranlar kullanıyor. Dizüstü olanlar ise genellikle 1366x768 çözünürlüğe sahip oluyorlar. Masaüstünden Bilgisayarım klasörüne sağ tıklamak suretiyle karşınıza çıkan ekranda hangi çözünürlüğe sahip olduğunuzu rahatlıkla görebilirsiniz. Sonrasında oyun içinde bu çözünürlüğe uygun ayarı seçerseniz, performansınızda gözle görülür bir artışı hemen alabilirsiniz.

Bunun yanı sıra FPS değerlerini en çok etkileyen bir başka ayar da Anti-Aliasing. Köşe yumuşatma olarak çevirebileceğimiz bu ayar, birçok oyundaki FPS düşüşünün ana etkeni. Görsel olarak oyunun daha iyi görünmesine yardımcı olan AA'yi kapatmak, yine çılgın bir performans artışı olarak size geri dönecektir. AA ile birlikte ışıklandırma, gölgeler, blur gibi yine görsel olarak etkili; ancak performansa kötü etkisi olan ayarları tespit edip kapatmak da yararınıza olacaktır. En iyi performans, görüntü ayarını ise kendiniz deneyerek bulabilirsiniz.

Performansınızı Kontrol Edin

Tam olarak hangi FPS ayarlarınızda oynadığınızı öğrenmek de FPS artışı için kimi değişiklikler yapmanız için ilk adımlardan bir tanesi olabilir. Bunun için hemen aşağıda gördüğünüz FRAPS gibi uygulamalar aracılığıyla performansınızı test edebilir ve o oyunda kaç FPS aldığınızı görebilirsiniz. Eğer yeterli performansı almadığınızı düşünüyorsanız; hemen çeşitli değişiklikler yaparak, daha üst FPS değerlerine ulaşmaya çalışabilirsiniz.

Hız Aşırtma Yapın

Donanım üreticileri, piyasaya sürdükleri parçaların daha uzun ömürlü olmaları için çoğu zaman çok küçük de olsa performans düşürmelerine gidebiliyorlar. Yani sahip olduğunuz işlemci aslında 3.21mHz hızla çalışabilecekken, daha düşük bir hızla çalışıyor olabilir. Keza ekran kartı ve RAM için de benzer durumlar görebilirsiniz.

Bunun sebebi bu donanımların daha yüksek performans verebilmeleri için daha fazla elektrik kullanmaları gerekmesi ve bu durumda donanımların ömrünün kısalması. Eğer masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız, bunu BİOS ekranında yapacağınız kimi değişiklikle düzeltebilir ve donanımlarınızın gerçek performansında çalışmasını sağlayabilirsiniz. Fakat overclock ya da hız aşırtmanın doğru yapılmaması durumunda donanımızın yanması gibi durumlar da söz konusu; bunun için internet üzerinden araştırma yaparak, kullandığınız ekipmana göre doğru ayarları bulmak önemli.

Optimizasyon Uygulamaları Kullanın

Bilgisayarınıza kurduğunuz çoğu program, aslında siz onları kapatsanız bile arkadan çalışıyor ve sizin RAM'inizi, işlemcinizi meşgul etmeye devam ediyorlar. Bununla birlikte Windows'un daha iyi çalışması için yapılan kimi yazılımsal engellerin de performansınızı etkilediği biliniyor. Bunun için internet üzerinde rahatça bulabileceğiniz ücretsiz uygulamalar yoluyla performansınızı arttırmayı deneyebilirsiniz.

Hemen aşağıda "indir" tuşuna basarak, hemen kurabileceğiniz GameBooster gibi uygulamalar, bilgisayarınızı gereksiz yere meşgul eden uygulamaları engellemek ve bütün gücünüzü açtığınız oyuna vermek gibi yararları sayesinde, FPS artışına etki edebiliyorlar. Çoğu zaman gözle görülür bir değişiklik yapmasalar bile en azından bir kere deneyerek, FPS oranınızın artıp artmadığını test edebilirsiniz.

Yüksek Performansta Çalıştırma

Özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcılarının göz ardı ettiği durumlardan bir tanesi de güç seçeneklerinin ayarlanmaması. Her bilgisayarı açtığınızda, otomatik olarak sistem kendini güç tasarrufuna ayarlamış durumda oluyor. Bu yolla daha uzun batarya kullanım süresi sunan üreticiler, batarya süresi için performanstan da ödün vermiş oluyorlar. Hemen ekranın sağ alt tarafında görünen batarya simgesine sağ tıklamak, ardından da güç seçeneklerine tıklamak suretiyle hangi seçenekte bilgisayarınızı kullandığınızı görebilirsiniz.

Eğer Güç Tasarrufu seçeneği seçiliyse hemen aşağısında yer alan Yüksek Performans seçeneğine geçebilirsiniz. Eğer Yüksek Performans seçeneği yoksa, aynı ekranın sağ tarafında bulunan Güç Planı Oluştur seçeğine tıklayıp, kendi Yüksek Performans ayarlarınızı yapabilir ve daha yüksek FPS değerlerine ulaşabilirsiniz.