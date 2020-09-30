Windows 10 Ürün Anahtarı Nasıl Değiştirilir? - Bazı durumlarda kullanmakta olduğunuz ürün anahtarını değiştirmeniz gerekebilir. Peki ürün anahtarı değiştirme işlemi nasıl yapılır? Bu yazımızda merak ettiğiniz bu soruya birkaç farklı yöntemle ışık tutacağız.

Windows 10 Ürün Anahtarı Değiştirme Yöntemleri

Yöntem 1: Ayarlardan Değiştirme

Windows tuşu + I kısayolunu kullanarak Ayarlar’ı açıyoruz ve Güncelleştirme ve Güvenlik > Etkinleştirme > Ürün anahtarını değiştir adımlarını izliyoruz. Açılan ekranda size verilen 25 haneli ürün anahtarını giriyoruz ve İleri tuşuna tıklıyoruz. Windows etkinleştirildi uyarısından sonra ekranı kapatabilirsiniz.

Yöntem 2: Denetim Masasından Değiştirme

Windows tuşu + X kısayolunu kullanarak açacağımız menüden Sistem’i seçiyoruz. Bunun ardından, alt kısımdaki Ürün anahtarını değiştir butonuna tıklıyoruz. Elimizde bulunan 25 haneli ürün anahtarını girdikten sonra İleri tuşuna basıyoruz ve Windows etkinleştirildi uyarısını gördükten sonra pencereleri kapatıyoruz.

Yöntem 3: Komut İstemi ile Değiştirme

Bu yöntemde de Windows’un Komut İstemi’ni kullanarak ürün anahtarı değiştireceğiz. Windows tuşu + X kısayolunu kullanarak açacağımız listede Komut İstemi (Yönetici) seçeneğine tıklıyoruz. Komut satırına ise şu komutu yazıp Enter tuşuna basacağız:

slmgr.vbs /ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Yukarıda XXXXX şeklinde gördüğünüz yere ürün anahtarınızı yazmalısınız. Ürün anahtarınızı doğru yazdıysanız, diyalog penceresinde “XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX ürün anahtarı başarıyla yüklendi” uyarısını görebilirsiniz.

Yöntem 4: SLUI 3 ile Değiştirme

Bu yöntemde de Windows tuşu + R kısayolunu kullanarak Çalıştır konsolunu açıyoruz ve slui.exe 3 yazıp Tamam butonuna tıklıyoruz. Windows etkinleştirme penceresi açıldığında 25 haneli ürün anahtarınızı girip, İleri tuşuna tıklamanız gerekiyor. Etkinleştirme başarıyla sonuçlandığında “Windows etkinleştirildi” mesajını görebilirsiniz.

Yöntem 5: CHANGEPK ile Değiştirme

Son yöntemimizde de yine Windows tuşu + R klavye kısayolunu kullanarak Çalıştır konsolunu açıyoruz ve changepk.exe yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Karşınıza Windows etkinleştirme penceresi açılacaktır. Elinizdeki 25 haneli ürün anahtarını girdikten sonra İleri butonuna tıklayabilir ve Windows 10’u etkinleştirebilirsiniz.

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