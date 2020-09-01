Windows Sorunları Nasıl Çözülür?

Eğer uzun süredir kullanmakta olduğunuz bir bilgisayarınız varsa, bugün aldığınız performansın ilk günkü performansa kıyasla daha geride olduğunu fark etmişsinizdir. Bunun arkasında yatan pek çok sebep olabilse de en önemli nedenlerden birisi Windows sorunları olarak öne çıkıyor. Windows'un sistem ögelerinde yer alan çeşitli bozulmalar sisteminizin potansiyel performansını düşürerek bazı sorunlar yaşamanıza yol açabilir. Peki Windows sorunları nasıl çözülebilir ve bunun için hangi programı kullanabilirsiniz?

Outbyte PC Repair ile Bilgisayarınızı Hızlandırın!

Eğer sisteminizdeki sorunların Windows'taki çeşitli bozulmalardan kaynaklandığını düşünüyorsanız bunu çözmenin en etkili yolu, sistem dosyalarını temizleyen ve onaran profesyonel bir uygulamadan yardım almak olacaktır. Bu noktada tercih edebileceğiniz en iyi programlardan birisi ise Outbyte PC Repair olarak öne çıkıyor. Programa hemen göz atmak isterseniz buraya tıklayabilir, daha detaylı bilgi edinmek için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Outbyte PC Repair herhangi bir deneyim düzeyindeki - acemi ya da ileri düzey - herkese hitap eden oldukça basit bir arayüze sahip, gelişmiş bir araç olarak öne çıkıyor. Bu yazılımla birlikte Windows'taki sorunları çözmenin yanı sıra bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları temizleyebilir, hassas kişisel verilerinizin korunmasını sağlayabilirsiniz.

Bilgisayarlar söz konusu olduğunda biraz acemi olduğunuzu düşünüyorsanız, uygulama içerisinde yer alan PC Help Desk ile canlı olarak yardım alabilirsiniz. Bu hattı arayarak ya da canlı sohbet özelliğini kullanarak bilgisayarınızdaki sorunları bir uzman yardımı ile çözebilirsiniz.

Windows'ta Sorun Olduğunu Nasıl Anlarım?

Windows'taki sorunların en yaygın belirtileri arasında işletim sisteminde veya kullanılan uygulamalarda yaşanan donmalar ve çökmeler yer alır. Bu, kullandığınız uygulamaların yanıt vermediği, yeniden başlatılması gerektiği ya da bilgisayarın komple kapatılıp açılması gerektiği anlamına gelir.

Buna ek olarak sık yaşanan mavi ekran hataları, çeşitli müdahalelere rağmen düzelmeyen ağ bağlantısı sorunları ya da yazılımın kaldırılmasının ve yeniden yüklenmesinin gerektiği durumlar da Windows'ta bir sorun olduğunun en belirgin göstergeleri arasında yer alır.

Windows Dosya Sorunları Nasıl Çözülür?

Eğer ileri düzey bir bilgisayar kullanıcısı iseniz sistemdeki dosya bozulmalarını tespit edip düzeltme imkanınız bulunuyor. Öte taraftan yapılan bu işlemler bazı hassas dosyaları kapsadığından en ufak bir hata, istenmeyen çok ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle profesyonel bir destek almayı düşünebilirsiniz.

Outbyte PC Repair, sizin yerinize bu işlemi güvenilir bir şekilde yaparak bozuk dosyaları tarar ve onarır. Bu sayede hem ileri düzey bilgiye sahip olmayan kişiler hem de verilerini riske atmak istemeyen kişiler hızlı ve basit bir şekilde dosya sorunlarını kontrol edip onarabilir.

Outbyte PC Repair ile dosyalarınızı onarmak ise oldukça basit:

Outbyte PC Repair'i cihazınıza indirin. Yazılımı kurun ve başlatın. Herhangi bir sorunu ya da anormalliği tespit etmek için 'Şimdi Tara' butonuna basın. Bulunan sorunların üstesinden gelmek için 'Tümünü Düzelt' butonuna basın.

Outbyte PC Repair Sistem Gereksinimleri