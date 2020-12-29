Windows 10 Oturum Açma Seçenekleri Nasıl Değiştirilir?

Windows 10 kullanıcıları bilgisayarlarının güvenliğini sağlayabilmek adına birden fazla oturum açma seçeneğine sahiptir. Bu rehberimizde Windows 10 oturum açma seçenekleri ve bunların nasıl değiştirileceği ile karşınızdayız. Peki ama Windows 10 oturum açma yöntemi nasıl değiştirilir?

Windows 10 Oturum Açma Seçenekleri Neler?

Windows Hello Yüz

Windows Hello Parmak İzi

Windows Hello PIN

Güvenlik Anahtarı

Parola

Resimli Parola

Windows Hello Yüz Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Windows Hello Yüz, yüz tanıma sistemi ile oturum açmanızı sağlayan bir güvenlik doğrulama yöntemidir. Bu sayede tanımladığınız kişiler, sadece yüzünü okutarak bilgisayarda oturum açabilirler. Bu yöntemi kullanmak için uyumlu bileşenlere ihtiyacınız vardır.

Windows Hello Parmak İzi Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Windows Hello Parmak İzi, parmak iziniz ile oturum açmanızı sağlayan bir güvenlik doğrulama yöntemidir. Bu sayede tanımladığınız kişiler, sadece parmak izlerini okutarak bilgisayarınızda oturum açabilirler. Bu yöntemi kullanmak için parmak izi sensörüne sahip bir bilgisayara ya da harici parmak izi sensörüne ihtiyacınız vardır.

Windows Hello PIN Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Windows Hello PIN, tanımladığınız nümerik parola ile oturum açmanızı sağlayan bir güvenlik doğrulama yöntemidir. Bu sayede tanımladığınız parolaya sahip olan kişiler, sadece bu parolayı girerek bilgisayarınızda oturum açabilirler. Bu yöntemi kullanmak için öncelikle bir parola belirlemeniz gerekir.

Güvenlik Anahtarı Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Güvenlik Anahtarı, tanımladığınız harici sürücü ile oturum açmanızı sağlayan bir güvenlik doğrulama yöntemidir. Bu sayede tanımladığınız harici sürücüyü bilgisayarınıza takarak bilgisayarınızda oturum açabilirsiniz. Bu yöntemi kullanmak için harici bir sürücüye ihtiyacınız vardır.

Parola Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Parola, tanımladığınız şifre ile oturum açmanızı sağlayan bir güvenlik doğrulama yöntemidir. Bu sayede tanımladığınız parolaya sahip olan kişiler, sadece bu parolayı girerek bilgisayarınızda oturum açabilirler ve cihazınıza erişebilirler. Bu yöntemi ikincil güvenlik yöntemleri ile desteklemek daha doğru olacaktır.

Resimli Parola Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Resimli Parola, bir görselin ya da resmin üzerindeki noktalarla etkileşim kurarak oturum açmanızı sağlayan bir güvenlik doğrulama yöntemidir. Bu sayede görselin belirli noktalarına, belirli sıralarda basarak şifre girmeksizin bilgisayarınızda oturum açabilirsiniz.

Dinamik Kilit Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Dinamik Kilit, bilgisayarınızla eşleştirilen cihazları izleyen bir güvenlik doğrulama yöntemidir. Bu ayar etkinleştirildiğinde eşleştirilmiş cihazların bağlantısı izlenir ve bu cihazlar bilgisayarınızdan uzaklaştığında bilgisayarınız sistem tarafından otomatik olarak kilitlenir.

Windows 10 Oturum Açma Yöntemi Nasıl Değiştirilir?

Başlat menüsüne tıklayın.

menüsüne tıklayın. Ayarlar uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Hesaplar sekmesine basın.

sekmesine basın. Soldaki menüden Oturum Açma Seçenekleri sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Gelen ekrandan oturum açma yöntemini seçin.

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