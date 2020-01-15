Windows 10 Giriş Şifresi Kaldırma

Microsoft, kullanıcıların veri güvenliğini sağlamak amacıyla parola korumalı hesap oluşturma seçeneği sunar. Elbette bu bilgisayarımıza tanımadığımız kişilerin giriş yapmasını engelleyen harika bir güvenlik sistemi ancak bilgisayarlarını sadece kendileri kullanan ev kullanıcıları için gereksiz bir özellik. Çünkü her defasında şifre girmek veya PIN kodunu yazmak durumunda kalmak can sıkabiliyor. Bu noktada rehberimizdeki adımları takip ederek Windows 10'un açılış şifresi sorma ekranını kaldırmanız mümkün.

Windows 10’da ister yerel hesap oluşturmuş olun, isterseniz de Microsoft hesabınız olsun şifre alanını mecburen girmek durumundasınız. Bu her ne kadar güvenliğimizi sağlamak amacıyla yapılmış olsa da oturum açma ekranında şifre girmek zor gelebiliyor; hatta şifre yerine seçenek olan 4 haneli PIN kodunu yazmaya bile üşeniyoruz. Peki zorunlu şifre girme ekranını atlamanın bir yolu var mı? Bilgisayarımızı açtıktan sonra hiçbir şey yapmadan doğrudan masaüstümüzü görebilir miyiz? Bu sorunun yanıtı "Evet." Aşağıdaki adımları takip ederek Windows’a şifresiz giriş yapmak mümkün.

Klavyeden Win + R tuşuna basarak Çalıştır penceresini açıyoruz ve "control userpasswords2" veya "netplwiz" komutlarından dilediğimizi yazıyoruz. İki komut ta Kullanıcı Hesapları ekranını açıyor.

Kullanıcı Hesapları penceresinde "Kullanıcı bu bilgisayarı kullanmak için bir ad ve parola girmelidir." uyarısının yanındaki tiki kaldırıyor ve Tamam’a tıklıyoruz.

Otomatik oturum aç alanında kullanıcı adımız yazılı geldiğinden sadece hesabımızın parolasını giriyoruz. Tamam’a tıklayıp onaylıyoruz.

Artık Windows 10’un açılışında şifre girmeniz gerekmeyecek; şifre ekranı yerine direkt masaüstünüz karşınıza çıkacak. İsterseniz aşağıda sizler için hazırlamış olduğumuz videoyu izleyerek çok daha rahat Windows 10 şifre kaldırma işlemininin nasıl gerçekleştirildiğini rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

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Windows Giriş Şifresi Kaldırma (Alternatif Yöntem)

Windows 10 yönetici parolası kaldırmanın bir yolu daha var. PassFab 4WinKey programı ile Windows giriş şifresi kaldırma hızlı ve kolay. Yönetici hesabı, yerel hesap veya Microsoft hesabı, hangi Windows hesap türünü kullanıyor olursanız olun şifreyi kurtarmanıza yardımcı olan Windows kurtarma aracı, en eski ama hala kullanılan Windows sürümü XP’den en yeni, güncel sürüm 10’a kadar tüm Windows işletim sistemlerini destekliyor. Sadece 6 adımda Windows giriş şifresini kaldırabilirsiniz.

Öncelikle PasFab 4WinKey programına başka bir bilgisayara (Windows veya Mac) indirin. Programı açtığınızda aşağıdaki arayüzle karşılaşacaksınız.

Windows 10 şifre sıfırlama diski oluşturmak için bir önyükleme medyasını seçin (CD/DVD veya USB Flash Bellek) ve Next’e tıklayın.

Disk oluşturulduktan sonra Windows şifresini unuttuğunuz bilgisayarınızda BIOS’a girerek (genellikle ESC veya F12) diskten açılacak şekilde ayarlayın.

Şimdi hedef işletim sistemini seçin ve ardından “Remove Account Password” seçeneğine tıklayın.

Şifresini kaldırmak istediğiniz yönetici kullanıcı hesabını seçerek Next’e tıklayın.

Windows şifresinin kaldırılması biraz zaman alacaktır. Ardından Windows PC’nizi yeniden başlattığınızda Windows giriş şifresi sormayacaktır.

PassFab 4WinKey, gördüğünüz üzere Windows giriş şifresini kaldırmanın en kolay ve güvenli yolu. Bu Windows şifre kurtarma programıyla yerel ve yönetici hesap parolasını birkaç dakikada kaldırabileceğiniz gibi sıfırlayabilir hatta yeni bir Windows hesabı oluşturabilirsiniz.