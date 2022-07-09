Windows işletim sistemlerinde yüklü olarak gelen Windows Defender, bir antivirüs programıdır. Kullanıcı güvenliği için antivirüs programları önemli olsada bazı gerekli programları yüklemekte sıkıntı çıkarmaktadır.

İlk olarak Windows Vista ile hayatımıza giren Windows Defender'ın önceki adı Microsoft AntiSpyware'dir. Bu antivirüs yazılımı kimi kullanıcılar tarafından çok sevilmekte kimi kullanıcılar tarafından pek kullanışlı görülmemektedir.

Bu içeriğimizde Windows güvenlik duvarı yani Windows Defender kapatma nasıl yapılır onu göstereceğiz. Gelin birlikte bakalım.

Windows 10'da Defender Kapatma Nasıl Yapılır?

Öncelikle sol altta bulunan; "Başlat" seçeneğine tıklayın.

Açılan pencereden; "Ayarlar" butonuna tıklayın.

Güncelleştirme ve Güvenlik adlı butona tıklayın.

Sol tarafta bulunan; "Windows Güvenliği" butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Daha sonra "Virüs ve tehdit koruması" seçeneğine tıklayın.

Aşağıda bulunan; "Virüs ve tehdit koruması" seçeneğinin altında; "Ayarları yönet" olacaktır.

olacaktır. Ayarları yönet seçeneğine tıklıyoruz.

Açılan pencereden; "Gerçek zamanlı koruma" yazısının altındaki seçeneği aktif halden pasif hale getirin.

yazısının altındaki seçeneği aktif halden pasif hale getirin. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Eğer yukarıdaki işlemi yaparken "Gerçek zamanlı koruma" yerine herhangi bir antivirüs programı çıkıyor ise bilgisayarınızdaki halihazırda yüklü olan antivirüs programı yüzündendir. Windows Defender yüklü olan antivirüs programı yüzünden aktif halden pasif hale dönüşecektir.

Windows Defender Nasıl Açılır?

Bilgisayarınızın arama kısmına; "Windows Güvenliği" yazın.

Daha sonra "Virüs ve tehdit koruması" seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Aşağıda bulunan; "Virüs ve tehdit koruması" seçeneğinin altında Ayarları yönet olacaktır.

Ayarları yönet seçeneğine tıklıyoruz.

Açılan pencereden; "Gerçek zamanlı koruma" yazısının altındaki seçeneği pasif halden aktif hale getirin.

yazısının altındaki seçeneği pasif halden aktif hale getirin. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda Windows Defender tekrar aktif hale gelecektir, bu nedenle uygulamanın sürekli açılmasını istemiyorsanız Windows Defender'ı kalıcı olarak kapatmak gerekecektir. Zaman zaman çeşitli programlar yüklemenize engel olan Windows Defender, kalıcı olarak devre dışı bırakmak antivirüs programının tekrar açılmasını engelleyebilir. Bu sayede Windows Güvenlik Duvarı siz açana kadar asla açılmayacaktır.

Windows Defender Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Öncelikle bilgisayarınızın arama kısmına gelin.

Arama butonuna; "Çalıştır" yazın.

Uygulamayı açın.

Aç kısmına; "regedit" yazın.

yazın. Tamam seçeneğine tıklayın.

Kayıt Defteri Düzenleyicisi açılacaktır.

HKEY_LOCAL_MACHINE kısmına gelin.

SYSTEM Kısmına tıklayın.

CurrentControlSet klasörüne tıklayın.

klasörüne tıklayın. Açılan sekmelerden Services kısmına tıklayın.

Aşağıda bulunan SecurityHealthService kısmına gelin.

kısmına gelin. Yan tarafta bulunan; "Start" seçeneğine çift tıklayın.

Değer verisi kısmında bulunan; "2" sayısını "4" yapın.

sayısını yapın. Cihazınızı yeniden başlatın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Eğer tekrardan Windows Defender'ı aktif hale getirmek istiyorsanız "4" yazan yere tekrar "2" yazmanız yeterli olacaktır.

Bu içeriğimizde Windows Defender nasıl kapatılır, nasıl açılır, kalıcı olarak Windows Defender nasıl kapatılır? Öğrenmiş olduk. Sizler Windows Defender kullanıyor musunuz yoksa başka bir antivirüs uygulaması mı kullanıyorsunuz veya antivirüs uygulamalarına gerek duyuyor musunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.