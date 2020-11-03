Bilgisayara Bulaşan Virüs Nasıl Temizlenir? - Günümüzde hepimizin iç içe yaşadığı internet, bir noktada kötü amaçlı yazılımlar için oldukça geniş bir yuva diyebiliriz. Bilgisayarınızı gözetleyen, verilerinizi bozan, sabit sürücünüzü yok eden ya da cihazınızın kontrolünü binlerce kilometre ötedeki birine veren bu yazılımlar, ne şekilde olursa olsun çeşitli sorunlara sebep olurlar.

Nitekim internetin dört bir yanı kötü amaçlı yazılım örnekleri ile dolu olduğu için bir saldırının kurbanı olmanız an meselesi olabilir. Eğer bilgisayarınızın bir virüsün kurbanı olduğundan düşünüyorsanız, ilk tavsiyemiz sakin olmanızdır.

Bu gibi durumlarda bilgisayarı temizlemeniz ya da her şeye sıfırdan başlamanız gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ancak genellikle verilerinizi koruyarak kötü amaçlı yazılımları kaldırmanız mümkün olacaktır. İşlem sırasında bazı verileri kaybedebilirsiniz ancak muhtemelen her şeyi değil.

Öncelikli olarak yapmanız gereken şey, bilgisayarınızda gerçekten bir virüs olup olmadığını anlamaya çalışmaktır. Bilgisayarınız her zamankinden çok daha yavaş ise, internet tarayıcınız her zamankinden farklı gözüküyorsa veya otomatik olarak farklı internet sitelerini açıyorsa, bu, bazı kötü amaçlı yazılımlarla temasta olduğunuzu işaret ediyor. Bilgisayarınızın performansı düşükse ve sık sık çöküyorsa, çeşitli dosyalara erişmeye çalışırken bozuk olduklarını belirten mesajlar alıyorsanız ve boyutları sürekli değişiyorsa, ciddi sorunlarınız olabilir.

Bilgisayardaki Virüsler Nasıl Temizlenir?

Peki bilgisayara bulaşan virüs nasıl temizlenir?

1- Antivirüs Yazılımı ile Virüs Temizleme

Eğer bilgisayarınızda bir virüs olduğundan şüphe ediyorsanız onu ayıklamak için ilk etapta bir antivirüs yazılımından destek almanız gerekecek. Bazı virüsler akıllıdır ve antivirüs yazılımlarını devre dışı bırakır. Bazı virüslerse antivirüs yazılımlarını indirmenizi engelleyebilir. Bu gibi durumlarda başka bir cihazdan indirdiğiniz yazılımı, harici bir disk yardımı ile kendi cihazınıza kurun.

Temel düzeyde antivirüs yazılımları, Windows'u kullanan hemen herkes için pratik bir gerekliliktir. Güvenli alışkanlıklarla desteklendiğinde çoğu zaman sizi korurlar ancak bilgisayar virüsleri her geçen gün daha sinsi olmaya devam ediyor. Yani bunlar tek başına yeterli olmayabilirler.

İlk adımda virüsten korunmanıza yardımcı olabilecek programları kullanabildiğinizi varsayalım. Bu mümkün değilse, ilerleyen senaryolarda neler yapmanız gerektiğine değineceğiz.

Yapmanız gereken şey bir antivirüs programı indirmek, bunu kurmak ve virüs taraması başlatmak olacaktır. Bunun ardından bulunan tüm kötü amaçlı yazılımları kaldırın. Eğer sorun hala devam ediyorsa arkada bir yerlerde saklanan kötü amaçlı yazılımlar duruyor olabilir.

2- Güvenli Mod ile Virüs Temizleme

Eğer antivirüs yazılımlarına erişemiyorsanız ya da taramadan sonra hala virüse yönelik işaretler görüyorsanız bilgisayarınızı Güvenli Mod üzerinde çalıştırmak faydalı olacaktır. Bunu nasıl yapabileceğinizden emin değilseniz hemen aşağıdaki bağlantıdan yardım alabilirsiniz.

Çoğu virüs, dosyaları kayıt klasöründe depolar. Bu klasör ise bir talimat veritabanı gibi davranır ve işletim sisteminize bilgisayarınızdaki programlar hakkında önemli bilgiler verir. Ayrıca virüslere yüklenir yüklenmez etkinleşmemelerini söyleyebilir. Bu yazılımlardan bazılarını Güvenli Mod aracılığı ile silmeniz mümkün olabilir.

3- Bilgisayarı Sıfırlayarak Virüs Temizleme

Eğer son maddeye geldiyseniz, ne yazık ki verilerinizin önemli bir kısmını silmeniz gerekecek. Bu noktada bilgisayarı sıfırlamak genellikle kendi başına işe yaramaz. Bu nedenle uygun ISO dosyalarını indirip yazılımı en baştan yüklemeniz gerekecek. Bunu nasıl yapacağınızdan emin değilseniz, hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilgili yazımıza ulaşabilirsiniz.

Eğer işletim sistemini sıfırdan yüklediyseniz bir sonraki durumda güvende kalmanız adına adımlarınıza her zamankinden daha fazla dikkat etmeniz gerekecektir.

Örneğin garip e-postalardan uzak durmak, bilmediğiniz e-postalardaki bağlantılara tıklamamak, bilmediğiniz sitelere girmemek ya da tanınmayan yerlerden dosya indirmemekle başlayabilirsiniz. Ayrıca cihazınıza bir antivirüs yazılımı yüklemeyive bunu güncel tutmayı da ihmal etmeyin. Çoğu antivirüs yazılımı haftada en az bir kez güncellenir. Bu programları haftada en az bir kere çalıştırın.

Virüsten kaçınmak için dikkat etmeniz gerekenler ağır bir yük gibi gözükebilir ancak virüsün çarptığı bir bilgisayarı tamir etmekten çok daha zahmetsizdir.

Sizler için hazırladığımız bu rehberin de sonuna geldik. Peki siz bu rehberde yer alan bilgileri kullanarak virüsleri başarılı bir şekilde kaldırmayı ve temizlemeyi başarabildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.