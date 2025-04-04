Windows'ta Ekran Kaydı Alma Nasıl Yapılır?

YouTube gibi platformlar için video hazırlama, eğitim içerikleri sunma ve toplantı kaydetme gibi amaçlarla ekran kaydına ihtiyaç duyulabiliyor. Windows'ta ekran kaydı alma içinse başvurulabilecek birçok yöntem bulunuyor.

Windows 10 ve Windows 11 ile gelen ekran kaydedici araçlar sayesinde ekranı kaydetmek oldukça zahmetsiz hâle geliyor. Öte yandan bu araçlar da bazen yetersiz kalabiliyor. Böyle durumlarda üçüncü taraf ekran kaydedici kullanmak bir zorunluluk hâline geliyor.

Üçüncü taraf ekran kaydetme aracı söz konusu olduğunda akıllara ilk gelen araçlardan biriyse Aiseesoft Screen Recorder oluyor. Gelişmiş özellikleri sayesinde Windows'un araçlarının bile yetersiz kaldığı zamanlarda kullanıcıların yardımına koşuyor.

Bir Windows kullanıcısı olarak masaüstü ekran kaydetme işleminin nasıl gerçekleştirileceğine dair hiçbir fikriniz yoksa bütün seçenekleri derlediğimiz rehberimiz başlamanıza yardımcı olacaktır. Tabii, dilerseniz Windows'ta ekran nasıl kaydedilir sorusuna yanıt vermerden önce bu işlemin avantajlarına bir göz atalım.

Windows 11'de Ekran Kaydının Avantajları Neler?

YouTube gibi platformlar için içerik üretimini kolaylaştırır.

Oyunlardaki önemli anları yakalamaya olanak tanır.

Eğitim videoları hazırlamaya yardımcı olur.

İş toplantılarında yapılan sunumları zenginleştirir.

Bir sorunu anlatmaya çalışmak yerine doğrudan gösterilmesini sağlar.

Online derslerin kaydedilmesini ve daha sonra izlenmesini mümkün kılar.

Oyun oynarken veya başka bir işlem gerçekleştirirken yapılan hataları tespit etmeye imkân sunar.

Ekran kaydetme işleminin birden fazla avantajı vardır. Örneğin sorun çözme ile ilgili bir YouTube kanalınız varsa ekran kaydı işlemi büyük bir rol üstlenir. Kullanıcılar, ekran kaydetme programı ile hazırladığınız videoyu izleyerek problemleri kolayca çözebilir.

Oyun oynarken sergilediğiniz yüksek performansı kaydetmek için de söz konusu işlemi yapmanız gerekir. Kaydettiğiniz bu anları YouTube veya diğer sosyal medya platformları üzerinden paylaşabilirsiniz. Oyundaki hareketlerinizi daha sonra izleyip hatalarınızı minimum düzeye indirmek ve yeteneklerinizi geliştirmek için de ekran kaydı önemlidir.

Ekran kaydetmek eğitim açısından da çok önemlidir. Kaydettiğiniz dersleri öğrenciler istediği zaman tekrar izleyebilir. Öte yandan karmaşık bir kullanıma sahip uygulamanın nasıl kullanıldığını adım adım gösterebilirsiniz.

Peki, Windows'ta ekran kaydı nasıl alınır? Windows'ta ekran kaydının avantajlarına değindikten sonra artık bu soruyu yanıtlayabiliriz.

En İyi Yöntem: Üçüncü Taraf Yazılımla Ekran Kaydı Alma

Windows'ta hâlihazırda kullanılabilecek ekran kaydetme araçları bulunuyor ancak bunlar işlevsellik bakımından oldukça yetersiz kalabiliyor. Kullanıcılar ise bazı durumlarda daha kullanışlı çözümlere yönelmek zorunda kalıyor. Bu noktada üçüncü taraf yazılımlar tüm seçenekler arasından öne çıkıyor.

Elbette ki her üçüncü taraf ekran kaydediciyi doğrudan kullanmak, güvenlik de dahil olmak üzere çeşitli konularda olumsuz deneyimler yaşamaya neden olabilir. Bu sebeple doğru seçimi yaptığınızdan emin olmalısınız. Nereden başlayacağınızı bilemeyebilirsiniz, merak etmeyin. Hangi üçüncü taraf ekran kaydetme programını kullanmanız gerektiğini bulmanıza yardımcı olacağız.

Ekran Kaydı İçin Hangi Araç Kullanılmalı?

Üçüncü taraf ekran kaydetme araçları arasında Aiseesoft Screen Recorder öne çıkıyor. Bu program ekran kaydı esnasında ihtiyaç duyulabilecek tüm araçları içeriyor. İster çevrim içi ortamda yapılan dersi kaydedebilir, yalnızca sesinizi kaydedebilir, eğitim videoları hazırlayabilir, oyun oynarken ekranı kaydedebilir ve dahasını yapabilirsiniz.

Eğitim videosu hazırlamak istiyorsanız moseu imlecini özelleştirilmiş boyut ve renkle vurgulayabilirsiniz. Bu, videonuzda anlattığınız dersin daha anlaşılır olmasını sağlayacaktır. Programdaki "Blue-light" gerçek zamanlı HD video kodlama teknolojisi mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunuyor.

Ekrandaki yalnızca belirli bir pencereyi de kaydedebilirsiniz. Böylece ekran kaydı, diğer işlemleri rahatsız etmeyecektir. Alınan ekran kaydı videoları için MP4, WMV, MOV, AVI, GIF, TS ve daha pek çok format destekleniyor.

Programın ister yalnızca bilgisayarın dahili sesini kaydetmesini sağlayabilir isterseniz mikrofondan da ses kaydedebilirsiniz. Bunu kolayca ayarlayabilmeniz mümkün. Örneğin hazırladığınız sunuma bir açıklaam eklemek için mikrofonu etkinleştirebilir, sistem sesini kapatabilirsiniz.

Ekran kaydının yanı sıra yüksek kaliteli ekran görüntüleri de alabilirsiniz. Bu görüntüleri JPG, PNG veya GIF formatında kaydedebilirsiniz. Ekran kaydedici Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 ve MacOS işletim sistemlerini destekliyor.

Artıları

Kayıpsız görüntü kalitesi

4K/8K çözünürlük desteği

Kayıt esnasında ve sonrasında çok sayıda düzenleme aracı

Sezgisel arayüz ve kolay kullanım

Dahili sistem sesini ve mikrofon sesini kaydetme

Ses kaydını optimize etme

Filigransız ekran kaydı

Yüksek kaliteli kayıt

MP4, MOV, WMA, MP3, JPG, PNG ve GIF gibi en popüler video / ses / görüntü formatları destekler.

Alan seçimi

Kısayol desteği

Mouse kaydı

Belirli pencereyi kaydetme

Düşük dosya boyutu

Eksileri

Ücretsiz sürümde 3 dakika ekran kaydı sınırı

Aiseesoft Screen Recorder ile Ekran Kaydı Nasıl Alınır?

Aiseesoft Screen Recorder Windows'ta ekran kaydetme işleminin çok pratik bir şekilde yapılabilmesini sağlıyor. Yalnızca tek tık ile ekran kaydını başlatabilirsiniz. İşte uygulamanız gereken adımlar:

Adım 1: Aiseesoft Screen Recorder programını indirip yükleyin ve çalıştırın.

Adım 2: "Rec" butonuna tıkladığınız an ekran kaydı alınmaya başlar. Öncesinde kaydedilecek alanı, sistem sesinin alınıp alınmayacağına ve daha birçok seçeneği belirleyebilirsiniz. Ayrıca mikrofon sesini de kolayca etkinleştirip devre dışı bırakabilirsiniz. Bunların yanı sıra ayarlar penceresinden çeşitli özelleştirmeler yapabilmeniz de mümkün.

Bu ayarlar kapsamında kayıttan öcne geri sayımı gösterebilir, kayda başladıktan sonra bip sesi çıkmasını sağlayabilir, kayıt esnasında masaüstü simgelerini ve görev çubuğunu gizleyebilir, kayıt çubuğunu gösterebilir ve dahasını yapabilirsiniz. Ekran yakalama modu ve donanım ivmesi gibi seçenekleri de kolayca ayarlayabilirsiniz.

Xbox Game Bar ile Ekran Kaydı Nasıl Yapılır?

Xbox Game Bar, Windows işletim sisteminin dahili özelliğidir. Araç oyun videoları için kullanışlı özellikler sunuyor. Oyun esnasında bilgisayarın performans ölçümlerine bakmak için alt tab yapılmasına gerek bırakmıyor. Yalnızca bir kısayol ile hizmetin arayüzüen erişilebiliyor. Bu araç ile sistem ses düzeyi de değiştirilebiliyor.

Artılar

Kullanımı çok kolay.

Oyundayken Alt Tab yapmadan sistem sesini ayarlama

Sistem performans ölçümlerine bakma

Xbox'taki mesajları görüntüleme

Kısayol desteği

Eksiler

Belirli alanı seçememe

Gelişmiş özelliklerden yoksun.

Adım 1: Windows + G kısayolunu kullanın. Kayıt butonuna tıklayın. Ekran kaydını başlatmak için direkt Windows + Alt + R kısayolunu da kullanabilirsiniz.

Microsoft PowerPoint ile Ekran Kaydı Nasıl Yapılır?

Microsoft PowerPoint her ne kadar sunum hazırlama programı olsa da bir ekran kaydı işlevini de içerir. Bu özellik gelişmiş özelliklerden yoksun ancak basit ekran kaydetme işlemleri için tercih edilebilir.

Artılar

Kolay kullanım

Basit ekran kaydetme işlemleri için kullanışlı

Belirli alanı kaydetme özelliği

Eksiler

Yalnızca temel işlevler bulunuyor.

Adım 1: Microsoft PowerPoint programından "Ekle" sekmesine tıklayın ve ardından "Ekran Kaydı" butonuna tıklayın.

Adım 2: Ekranın hangi kısmının kaydedileceğini belirleyin ve "Kaydet" butonuna basın.

Windows 11 Ekran Alıntısı Aracı ile Ekran Nasıl Kaydedilir?

Windows 11 bilgisayarlar ekran kaydedici özelliği ile birlikte gelir. Bu özelliğe yalnızca bir kısayol ile erişilebiliyor. Böylece çok pratik bir şekilde kayıt işlemi başlatılabiliyor ancak maalesef bu araçta gelişmiş özellikler yer almıyor. Bu nedenle bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor.

Eğer bu özellik bilgisayarınızda düzgün şekilde çalışmadıysa Windows 11 Ekran Alıntısı Aracı çalışmıyor sorunu için çözüm yolları sunan rehbere göz atabilirsiniz.

Artılar

Kısayol desteği

Kolay kullanım

Belirli alanı seçme imkânı

Eksiler

Gelişmiş özelliklerden yoksun.

Adım 1: Windows + Shift + R kısayolunu kullanarak ekran kaydı aracını çalıştırın. Ardından kaydedilecek alanı belirleyip kaydı başlatın.

Sonuç

Windows'ta kullanılabilecek ekran kaydediciler bulunuyor fakat bunlar işlevsellik bakımından yetersiz kalabiliyor. Kullanıcılar böyle durumlarda daha kullanışlı çözümlere yönelmek zorunda kalınabiliyor. Bu noktada ise gelişmiş özellikleri ile ihtiyaçları fazlasıyla karşılayan Aiseesoft Screen Recorder öne çıkıyor.

Eğer gelişmiş özellik ve yüksek kaliteli ekran kayıtları elde etmek istiyorsanız Aiseesoft Screen Recorder'ı tercih edebilirsiniz. Programda kayıpsız görüntü kalitesi, 4K/8K çözünürlük desteği, kayıt esnasında ve sonrasında çok sayıda düzenleme aracı, filigransız ekran kaydı dahil çok fazla özellik mevcut.

Basit ekran kaydetme işlemleri için ise Windows 11'in Ekran Alıntısı Aracı'nı kullanabilirsiniz. Oyun oynarken basitçe ekranı kaydetmek, sistem performans ölçümlerine göz atmak, sistem ses seviyesini ayarlamak gibi işlemler için Xbox Game Bar'ı tercih edebilirsiniz.

Bu içerik Aiseesoft iş birliği ile hazırlanmıştır.