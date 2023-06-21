Windows Hazırlanıyor Bilgisayarınızı Kapatmayın Sorunu Nasıl Çözülür?

Windows hazırlanıyor bilgisayarınızı kapatmayın sorunu, kullanım deneyimini doğrudan olumsuz yönde etkiliyor. Bu rehberde masaüstüne erişilememesine ve bilgisayarın düzgün şekilde kullanılamamasına neden olan problemin nasıl düzeltileceğini açıkladık. Rehberimizdeki yöntemleri uygulayarak sorunu çözebilirsiniz.

Windows hazırlanıyor bilgisayarı kapatmayında kaldı problemi, Windows 10 ve Windows 11 kullanıcılarının karşılaştığı yaygın sorunlardan biridir. Çözüm yöntemlerine geçmeden önce can sıkıcı sorunun meydana gelmesine hangi faktörlerin etkili olduğuna bakalım.

Windows Hazırlanıyor Bilgisayarınızı Kapatmayın Sorunu Nedir?

Windows otomatik onarıma hazırlanıyor problemi genellikle Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda meydana gelen bir sorundur. Ekranda herhangi bir hata kodu yer almıyorsa nedeni belirlemek zordur fakat olası sebeplerden bazıları şunlardır:

Uyumsuz yazılım

Yüklü sürücülerle ilgili sorunlar

Kayıt defterindeki bazı bozuk dosyalar

Eksik veya başarısız Windows güncelleme yüklemesi

Kötü amaçlı yazılım

Bekleyen yazılım güncellemeleri

Başlatma hatası

Windows 10 otomatik onarıma hazırlanıyor sorununa neden olabilecek faktörleri sıraladık. Peki, bilgisayarım yeniden başlamıyor sorununu düzeltmek için hangi adımları izlemek gerekiyor?

Bilgisayarım Yeniden Başlamıyor Sorunu İçin Çözüm Adımları

Bir süre boyunca bekleyin.

Çevre birimlerini kontrol edin.

Hard reset uygulayın.

Güvenli modda başlatın.

Sistem Geri Yükleme'yi kullanın.

Başlangıç Onarma'yı çalıştırın.

Windows'u yeniden yükleyin.

Bir Süre Boyunca Bekleyin

Söz konusu problemle karşılaştıysanız öncelikle bir süre boyunca beklemelisiniz. Eğer sabırlı bir şekilde bir süre beklediğiniz hâlde problem düzelmediyse bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

Çevre Birimlerini Kontrol Edin

Portlar aracılığıyla bilgisayarınıza bağladığınız çevre bilimleri, can sıkıcı soruna yol açıyor olabilir. Bu nedenden ötürü çevre birimlerini çıkarın ve sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin. Eğer düzelmediyse bir sonraki adıma göz atın.

Hard Reset Uygulayın

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise hard reset atmaktır. Hard reset işlemini gerçekleştirdikten sonra problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin. Windows hazırlanıyor bilgisayarı kapatmayında kaldı sorunu düzelmediyse dördüncü adıma geçin.

Güvenli Modda Başlatın

Güvenli modu açmadan önce Windows Kurtarma Ortamı'nı görüntülemeniz gerekiyor. Bunun için öncelikle güç butonuna 10 saniye basılı tutun. PC'yi açmak için güç butonuna tekrar basın. Bilgisayar yeniden başlatılırken güç butonuna tekrar 10 saniye boyunca basılı tutun. Yeniden güç butonuna basın.

Bilgisayarı kapatmak için tekrar güç butonuna 10 saniye boyunca basılı tutun. Güç butonuna yeniden bastığınızda Windows Kurtarma Ortamı açılacak. "Sorun giderme" ardından "Gelişmiş seçenekler" butonlarına basın. "Başlangıç Ayarları" kategorisine girin. "Yeniden Başlat" butonuna tıklayın.

Sistem Geri Yükleme'yi Kullanın

Windows otomatik onarıma hazırlanıyor sorununun çözümü için Sistem Geri Yükleme aracını kullanabilirsiniz. Bir önceki yöntemdeki adımları uygulayarak Windows Kurtarma Ortamı'nı açın ve "Sistem Geri Yükleme" seçeneğini seçip ekrandaki talimatları uygulayın.

Başlangıç Onarma'yı Çalıştırın

Başlangıç Onarma aracı, söz konusu problemin düzelmesini sağlayabilir. Bu araca erişebilmek için öncelikle Windows Kurtarma Ortamı'nı açmanız gerekiyor. Bir sonraki adımda "Başlangıç Onarma" kategorisinin üzerine tıklayın ve ekranda bulunan talimatları takip edin.

Windows'u Yeniden Yükleyin

Eğer ilk altı yöntem işe yaramadıysa Windows'u yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bu yöntemi denemek istemiyorsanız kolay kullanımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran PassFab FixUWin programını kullanabilirsiniz.

PassFab FixUWin ile Bilgisayarım Yeniden Başlamıyor Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Manuel sorun çözme adımları teknik bilgi gerektirir ve yanlış bir adımda sisteme daha çok zarar verme potansiyeli vardır. Gelişmiş özellikler ile donatılan PassFab FixUWin ise bilgisayardaki can sıkıcı sorunlar için otomatik bir çözüm sunar. Böylelikle zamandan tasarruf edilmesine ve problemlerin kolayca çözülebilmesi sağlanır.

Temel bilgiye sahip kullanıcıların bile kolaylıkla kullanabileceği program bilgisayarım yeniden başlamıyor, mavi ekran, Windows siyah ekran, Windows güncellemesi takıldı dahil olmak üzere pek çok problemi hızlıca düzeltiyor. Peki, PassFab FixUWin kullanarak Windows hazırlanıyor bilgisayarınızı kapatmayın sorunu nasıl çözülür?

Adım 1: PassFab FixUWin programını indirip bilgisayarınıza yükleyin.

Adım 2: Bir USB sürücüsü takın ve program üzerinden "Create boot disk now" seçeneğini seçin.

Adım 3: Listeden USB cihazınızı seçin ve "Next" butonuna basın.

Adım 4: USB cihazını sorunun yaşandığı bilgisayara takın. PC'yi kapatıp açın.

Adım 5: Bios ekranını görüntüleyin ve Boot arayüzünden USB cihazını ilk sıraya alın.

Adım 6: Değişiklikleri kaydedin ve sistemi yeniden başlatın.

Adım 7: Programdan Automated Repair butonuna basın.

Adım 8: Onarmanız gereken disk bölümünü seçin. "Start repait" butonuna basın.

Adım 9: "Restart" butonuna basın.

Bu adımları uyguladığınızda artık Windows 10 otomatik onarıma hazırlanıyor sorunu çözülmüş olacak.

PassFab'in 13. yıl dönümüne özel şu anda bir alana bir bedava kampanyası bulunuyor. Onun dışında iPhone 14, iPad Air 5 ve %20 indirim sunan kupon kodunu içeren bir çekiliş de mevcut. PassFab kampanya sayfası üzerinden kaçırılmayacak fırsatları görüntüleyebilirsiniz.

Sonuç

Windows hazırlanıyor bilgisayarınızı kapatmayın sorunu için uygulanabilecek çeşitli yöntemleri açıkladık. Rehberimizde yer alan yöntemler sorunun düzelmesine yardım edebilir ancak bunlar biraz zahmetlidir ve kesin çözüm değildir.

Bu yöntemlerle uğraşmak istemeyen kişiler için PassFab FixUWin programının neler sunduğunu ve bu hizmet ile sorunun nasıl çözülebileceğini detaylı şekilde açıkladık. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde her bilgisayar kullanıcısının rahatlıkla kullanabileceği PassFab FixUWin, Windows otomatik onarıma hazırlanıyor sorununu hızlıca çözüme kavuşturur.

Yıllardır bu sektörde olan ve milyonlarca kişinin güvenli bir şekilde kullandığı program ayrıca Windows PC'lerde yaygın olarak görülen çoğu sorunu kolayca düzeltme yeteneğine sahip. Üstelik bunu veri kaybı yaşatmadan yapıyor.

Windows 11/10/8.1/8/7 işletim sistemleriyle uyumlu olan onarım aracı sorun çözmenin yanı sıra Windows oturum açma parolasını ve ürün anahtarını kurtarma, veri kurtarma, yedekleme ve geri yükleme gibi işlemleri de gerçekleştirebiliyor.

PassFab FixUWin'e yakından göz atma imkânı sunan ücretsiz deneme sürümü mevcut. Deme sürümünü kullandıktan sonra PassFab FixUWin satın alma sayfası üzerinden bir aylık veya bir yıllık abonelik satın alabilirsiniz. Böylelikle artık Windows sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Bilgisayarım Yeniden Başlamıyor Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Windows hazırlanıyor bilgisayarı kapatmayında kaldı sorunu ile ilgili merak edilen soruları cevaplayacağız.

Bilgisayar Kilitlenmesi Neden Olur?

Bilgisayar kilitlenmesi sorununa uyumsuz yazılım, yüklü sürücülerle ilgili sorunlar, kayıt defterindeki bozuk dosyalar, eksik veya başarısız Windows güncelleme yüklemesi, kötü amaçlı yazılım, bekleyen yazılım güncellemeleri dahil olmak üzere pek çok faktör yol açabilir.

Bilgisayar Ekranı Dondu Nasıl Düzeltilir?

Bilgisayar ekranı dondu sorununun birden fazla yöntemi vardır. PC'yi yeniden başlatabilir, güncellemeleri kontrol edebilir, virüs taraması yapabilir, kullanmadığınız programları kaldırabilirsiniz. Eğer bunlarla uğraşmak istemiyorsanız PassFab FixUWin kullanarak hızlıca sorunu çözebilirsiniz.

Sistem Geri Yükleme İşlemi Ne Kadar Sürer?

Windows PC'lerde sistem geri yükleme işlemi genellikle 30 ila 40 dakika civarında sürer ancak bu süreye bilgisayarın içerisindeki donanım bileşenleri etki eder. Dolayısıyla bazı bilgisayarlarda daha kısa sürede tamamlanabilir.

Bu Sorunla Karşılaşmamak İçin Herhangi Bir Özel Önlem Var mı?

Bu sorun ile karşılaşmamak için Windows'u, kullandığınız programları ve sürücüleri güncel tutabilir ve düzenli olarak virüs taraması yapabilirsiniz. Bunları gerçekleştirdiğinizde bile söz konusu problemle karşılaşma ihtimali olduğunu belirtmek gerekiyor.