PassFab FixUWin, bilgisayar yönetimi ve Windows sorunlarını çözme konusunda başarılı bir performans gerçekleştiriyor.

Hasan Okçu - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

200'den fazla Windows sorununu anında çözüme kavuşturabilen PassFab FixUWin, güvenli ve otomatik çalışan bir sisteme sahip. Bilgisayarın açılmama, siyah veya mavi ekranda takılması ve yeniden başlatılamaması gibi problemlerine çözüm getiriyor.

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PassFab, akıllı sistem onarım seçeneğine sahip. Bu seçenek ile Windows sorunlarının çoğunluğu direkt düzeltiliyor. Windows'taki sorunların otomatik teşhisini sağlayıp onarım aşamasına geçiyor. Akıllı onarımın çözemediği Windows sorunlarını onarma ve başarılı çalışma performansını sağlamada da kullanıcıya garanti veriyor.

Çoğunlukla "Windows hazırlanıyor bilgisayarınızı kapatmayın" uyarısı alındığı zaman yardıma koşan PassFab FixUWin, teknik kullanıcılar için karmaşık sistem sorunlarını farklı yöntemlerle çözüyor.

PassFab bunların yanı sıra şifre kurtarma, veri kurtarma, yedekleme ve geri yükleme, veri silme ve bölüm yönetimi gibi noktalarda da kullanıcılarına yardımcı oluyor. Sadece birkaç hamle ile arızalı bilgisayarı otomatik olarak onarıyor.

PassFab FixUWin Özellikleri