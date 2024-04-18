Windows işletim sisteminde ZIP dosyası yapma işleminin oldukça kolay olduğunu biliyor muydunuz? Bu dosya türünde büyük boyutlara sahip birden fazla dosyayı ZIP içinde sıkıştırarak tek dosya haline getirebilirsiniz. Bu sayede dosyalar, WhatsApp ve mail gibi aracılar üzerinden tek seferde gönderilir.

Windows’ta ZIP dosyası yapma işlemi sayesinde birden çok olan dosyanın tek tek gönderilmesinin önüne geçilmiş olur. Peki, Windows’ta ZIP dosyası nasıl oluşturulur?

Windows’ta ZIP Dosyası Yapma Yöntemleri

Windows’ta ZIP dosyası yapmak için aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanabilirsiniz:

1. Dosya Gezgini Seçeneği Kullanımı

Windows’ta ZIP dosyası yapmak için “Dosya Gezgini” seçeneğinden yararlanabilirsiniz. Bunun için şu adımlar takip edilmeli;

Bir “Dosya Gezgini” penceresi açılarak dosyaların olduğu klasöre gidilir.

ZIP arşivine eklenecek dosyalar seçilerek “Dosya Gezgini” penceresinin olduğu üst taraftaki “Paylaş” butonuna tıklanır.

“Gönder” seçeneğinin alt kısmında “Zip” butonu yer alıyor. Bu butona tıklayarak Windows 10’da ZIP dosyası oluşturabilirsiniz.

Windows 11’de Dosya Gezgini aracılığıyla ZIP dosyası şu şekilde oluşturulur;

“Dosya Gezgini” açılarak sıkıştırılmak istenen dosyaya gidilir.

Dosya seçilerek ekranın üst kısmında konumlanan üç noktalı butona tıklanır.

Üç noktalı butona tıklandıktan sonra “ZIP Dosyasına Sıkıştır” seçeneğine basılır.

2. Windows Bağlam Menüsü Kullanımı

Windows 10 ve 11’de ZIP dosyası yapmak için Windows bağlam menüsü de kullanılabilir. Windows bağlam menüsü üzerinden ZIP dosyası oluşturmak için şu adımlar takip edilmeli;

ZIP’e eklenmek istenen dosyaların olduğu klasör açılır.

Tüm dosyaların seçilmesi için “CTRL + A” tuşlarına basılır ya da tek tek dosyalara tıklanarak seçim yapılır.

Herhangi bir dosyanın sağına tıklanarak “Gönder” butonuna basılır.

“Sıkıştırılmış Klasör” seçilerek işlem tamamlanır.

3. Komut İstemi Kullanımı

Komut İstemi ile Windows’ta ZIP dosyası şu şekilde oluşturulur;

Win tuşuna tıklanıp “Başlat Menüsü’ne” girilir.

Arama çubuğu üzerine “Komut İstemi” yazılıp sağ kısımdaki “Yönetici Olarak Çalıştır” seçilir.

“cd Place” komutu yazılıp sonrasında “Enter” tuşuna tıklanır.

Dosya konumu doğrultusunda komutun yeri değiştirilir.

Sonraki adımda “Dir” yazılıp “Enter’a” basılır.

Seçilen klasörde dosyalar görüntülenir.

Yukarıdaki adımda seçilen klasördeki dosyaların tümü “tar – a -c -f Compressed.zip *.FileExt” komutu yazılıp “Enter” tuşuna tıklanır.

“FileExt” yazan yere sıkıştırılan dosya uzantısının ismi yazılır.

“Sıkıştırılmış” yerine de ZIP dosyasının olduğu klasöre verilmek istenen isimle değiştirilir.

Tek bir dosyanın sıkıştırılması için “tar – a – c -f Compressed.zip FileName.FileExt” komutundan yararlanılır. “Compressed” yerine ZIP’in saklanacağı dosyaya verilmek istenen isim yazılır. “FileName” yazılı yere oluşturulmak istenen ZIP dosyasının adı yazılır. “FileExt” yerine de dosya uzantısı yazılır.

Komut İstemi kullanılarak Windows’ta ZIP dosyaları şöyle açılır;

Yönetici ayrıcalıkları üzerinden “Komut İstemi” başlatılır.

ZIP dosyası komutuna “cd” komutu ile gidilir.

“tar -xf Name.zip” komutu yazılıp “Enter” tuşuna tıklanır.

İsim, ZIP dosyasının ismiyle değiştirilerek dosya sorunsuz açılır.

4. Üçüncü Taraf Uygulaması Kullanımı

Windows 10 ve 11’de ZIP dosyası oluşturmak için 7-ZIP kullanılabilir. Ücretsiz olarak kullanılabilen 7-ZIP sayesinde cihaz üzerinde birçok farklı türde arşiv oluşturulabilir. Üçüncü taraf arşivleme araçları içerisinde yer alan 7-ZIP ile Windows’ta ZIP dosyası şöyle oluşturulabilir;