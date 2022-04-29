WinRAR programıyla hem RAR hem de ZIP formatındaki sıkıştırılmış dosyaları yaratmak oldukça kolay. Ancak bazen dosyaları sıkıştırmak tüm boyut sorunlarımızı çözmeye yetmiyor. Elimizdeki depolama aygıtlarının ya da paylaşım yapacağımız hizmetlerin kapasitesi daha küçük boyutlarda dosyalara imkan verdiğinden dolayı WinRAR’ın dosya bölme imkanlarını kullanmamız gerekiyor.

WinRAR ile Dosya Bölme Nasıl Yapılır?

Öncelikle yapmamız gereken bölünecek dosya veya klasöre sağ tıklayarak ' Arşive ekle...' seçeneğini açmak.

seçeneğini açmak. Daha sonra açılan pencerede arşiv biçimimizi ve sıkıştırma yöntemimizi seçtikten sonra ' Ciltlere böl, boyut' kısmında yer alan miktara bir rakam girmek ve hemen yanındaki alandan KB (kilobyte), MB (megabyte) veya GB (gigabyte) seçeneğini seçmek.

kısmında yer alan miktara bir rakam girmek ve hemen yanındaki alandan KB (kilobyte), MB (megabyte) veya GB (gigabyte) seçeneğini seçmek. Seçimimizi yaptıktan sonra 'OK' tuşuna basarak sıkıştırma işlemini hemen başlatıyoruz.

tuşuna basarak sıkıştırma işlemini hemen başlatıyoruz. Sıkıştırılacak dosyaları hazırladığınız yerde görebileceğiniz gibi dosyanızın boyutuna ve bölme boyutunuza göre çeşitli adetlerde dosyalar ortaya çıkacaktır.

Eğer elinizde bölünmüş ve sıkıştırılmış dosyalar bulunuyorsa bunları tek parça haline getirmek de oldukça basit. Bölünmüş dosyalardan herhangi birine sağ tıkladıktan sonra 'Klasöre çıkart' veya diğer çıkartma seçeneklerinden birini kullanarak WinRAR’ın dosyaları otomatik olarak çıkardığını göreceksiniz.

Dikkat etmeniz gereken nokta, bölünmüş dosyalarınızı yarattıktan sonra dosyalarda herhangi bir isim değişikliğine gitmemeniz. Aksi durumda WinRAR hangi dosyaların birbirini takip ettiğini belirlemekte sorunlar yaşayacaktır.

Oldukça kolay olan bu dosya bölme işlemleri hakkında sorularınız olursa yorumlar kısmından bize ileterek aklınızda kalanları öğrenebilirsiniz.