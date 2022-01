WinRAR İndir Windows: Sıkıştırılmış RAR, ZIP, 7-Zip, ISO uzantılarına sahip arşiv dosyaları açmak için kullanabileceğiniz popüler bir sıkıştırılmış dosya açma ve dosya sıkıştırma programıdır.

Can Çevrim - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzde dosya sıkıştırma programları içerisinde en iyi özelliklere sahip ve en kapsamlı program Winrar olarak biliniyor. Birçok dosya formatını destekleyen program, kolay kurulumu ve kullanımı ile dikkat çekiyor. ZIP ve RAR formatını tam olarak destekleyen ve arşivleme konusunda tam destek sunan Winrar Windows sürümü, dosyaların dijital ortamda dağınık kalmaması ve fazla yer tutmaması için dünyaca kabul görmüş bir uygulamadır.

Winrar Nedir?

Dosya sıkıştırma programı olarak kullanılan Winrar, belgelerin dijital ortamda saklanmasını sağlayan bir yazılımdır. Eugene Roshal yazılımın ilk geliştiricisidir. Yazılımın geliştirilmesi için Roshal’ın ekibine daha sonra Alexander Roshal da dahil edilmiştir. Türkçe de dahil olmak üzere sayısız dilde kullanıcılara sunulan yazılım, dosyaları sıkıştırma yanında dosya boyutunu küçülterek arşivleme yapan etkili bir araçtır.

Günümüzde internetten indirilen birçok dosya, sıkıştırılmış dosya olarak karşımıza çıkıyor. Bu dosyaları kullanabilmek veya açabilmek için de bilgisayarda dosya sıkıştırma programı Winrar’ın yüklenmiş olması gerekiyor. Mevcut dosyaları sıkıştırıp saklama yanında internetten indirilen sıkıştırılmış dosyaları açıp kullanmak için ihtiyaç duyulan bir program olan Winrar, birçok faydası ile kullanıcının işini kolaylaştırıyor.

Winrar Ne İşe Yarar?

Onlarca işletim sistemi tarafından desteklenen RAR formatını kullanabilmek için yapılmış bir program olan Winrar’a neden ihtiyaç duyulduğunu şu şekilde sıralayalım:

Güvenlik: Bilgisayarda bulunan dosyaların güvenliği her zaman önemli bir konu olmuştur. Dosyaları sıkıştırıp arşivlemek güvenlik açısından kullanıcı için her zaman avantajdır. Dosyalar sabit bir şifre ile sıkıştırıldığında bir virüs tehlikesine karşı açık dosyalara göre çok daha güvendedir. Sıkıştırılmış ve şifrelenmiş dosyaların diğer dosyalara göre bir virüs tarafından yapısının bozulması çok daha zordur.

Dosya Düzeni: Bilgisayar ortamında bulunan onlarca dosyanın bir veya birkaç dosya olarak sıkıştırılıp arşivlenmesi dosya düzeninde önemli rol oynuyor. Kalabalık ve göz yoran bir masaüstü, iş verimliliğini olumsuz etkileyen bir çalışma ortamıdır. Dosyaların sıkıştırılıp düzenli bir şekilde saklanması kullanıcı için büyük kolaylıktır.

Alan Tasarrufu: Winrar ile ihtiyaç duyulan dosyalara ulaşmak kolaylaştığı gibi, sabit sürücüde dosyaların kapladığı yer de azalıyor. Alan ve kota tasarrufu ile bilgisayar çok daha verimli kullanılıyor. Dosyaların Winrar ile %80 oranında küçüldüğü düşünülürse, alan tasarrufunun ne denli fazla olduğu çok daha iyi anlaşılıyor.

Tek Dosya Avantajı: Mevcut dosyaların tek dosya olarak saklanması yanında internetten indirilen dosyaların tek-tek değil bir dosya olarak hızlı bir şekilde indirilmesini sağlayan Winrar, tek-tek indirilen dosyaların hangi klasörde olduğunu bulma zorluğunu da ortadan kaldırıyor.

Dosya Transferi: Dosyaların tek-tek e-maille transfer edilmesi işgücü ve zaman olarak oldukça sıkıntılıdır. Oysa tek dosya olarak transfer hızlı olduğu gibi internet ortamına dosya yüklemesi de kolaylaşır. Zamanla yarışılan günümüzde birden fazla dosyanın tek tuşla karşı tarafa iletilmesi, zamandan tasarruf yanında tek dosyada saklanan belgelerin atlanmadan derli toplu şekilde karşı tarafa iletilmesini de sağlar.

Kapsam Dışı Faydaları: Kullanımı çok kolay, hızlı, işlevsel ve işletim sistemi dostu bir yazılım olan Winrar, kapsamı dışında da işe yarayan bir programdır. Örnek vermek gerekirse, konsol komutları ile program geliştiricilere de yardımcı oluyor. 20 MB’lık bir güncelleme dosyasının sıkıştırılarak 5 MB’a düşürüldüğünü düşünelim. Kullanıcı herhangi bir güncelleme yapmak istediğinde 15 MB kadar bir avantaja sahip olacaktır.

Winrar Özellikleri Nelerdir? Winrar İndirmek İçin 9 Neden

Hızlı ve güvenli bir dosya sıkıştırma programı olan Winrar, diğer sıkıştırma programlarına göre birçok teknik özelliği ile dikkat çekiyor. Şöyle ki:

Türkçe dil özelliğine sahip olan Winrar’ın RAR ve ZIP 2.0 arşivleme desteği tamdır.

Ses, müzik ve grafik dosyalarında 32 bit ve 64 bit Intel uygulamaları, gelişmiş ve hızlı sıkılaştırma algoritması sayesinde hızlı ve pratik bir şekilde yapılır.

Dosya sıkılaştırma işlemi, dosyanın sürüklenip bırakılması ile hızlı ve kolaydır.

Çok sayıda dosyayı alternatif sıkıştırma programlarına göre %10-%50 oranında daha fazla sıkıştırma ve dosyalama özelliğine sahiptir.

Fiziksel hasara uğrayan ve kurtarmak istenen dosyaları diğer sıkıştırma programlarına göre %10-%50 oranında daha fazla verimle kurtarır.

Dosya adlarında evrensel kod (Unicode) desteği bulunur.

Ukb dosyaları, arşiv açıklamaları, 128 bit ile şifreleme ve hata günlüğü birçok tema ve ara yüz desteği ile değiştirilebilmektedir.

RAR ve ZIP dışında ARJ, BZ2, CAB, GZ, ISO, JAR, LZH, TAR, UUE, 7Z ve Z formatlarını okuyabilir ve çözümleyebilir.

Türkçe dilini destekleyen ücretsiz bir programdır.

Winrar Nasıl Kullanılır?

Winrar ile dosyalarınızı sıkıştırıp güvenli bir şekilde arşivlemek istiyorsanız ilk adım Winrar indir diyerek programı bilgisayarınıza indirmektir. Winrar ile dosyaları RAR ve ZIP olarak 2 formatta sıkıştırabilirsiniz. Winrar’ı kullanmak son derece kolay ve pratiktir. Şimdi adım-adım Winrar Windows kullanımını anlatarak konuya açıklık getirelim.

Sıkıştırmak istediğiniz dosyaları bir klasörde toplayarak işe başlayın. Yani bilgisayar dili ile söylemek gerekirse, sıkıştırılacak dosyalar aynı URL içerisinde olmalıdır. Bu klasörü masaüstünde tutmanız işinizi kolaylaştırır.

Sıkıştırmak istediğiniz dosyanın üzerine gelerek sağ tıklayın. Karşınıza “Arşive Ekle” ilk sırada olmak üzere 4 seçenek çıkıyor. Bunlardan “Arşive Ekle” ye tıklayarak devam edin. Sıkıştırmak istediğiniz dosya konumunu buradan seçebilir, çok daha fazla seçeneği inceleyerek seçim yapabilirsiniz. Winrar arayüzünün “Genel” bölümünden başlayarak Winrar kullanımını detaylandıralım.

Winrar’da Genel Sekmesi

Winrar arayüzü “Genel” sekmesinde dosya sıkıştırma, kalitesi ve kullanımını etkileyen 7 seçenek bulunuyor.

Arşiv Adı Profiller Arşiv Biçimi Sıkıştırma Yöntemi Ciltlere Böl Güncelleme Modu Arşivleme

Her bir seçenekte yapılan seçime göre sıkıştırılan dosya kullanıcı için çok daha pratik ve hızlı bir hale geliyor.

1 - Arşiv Adı

Arşiv adı bölümü dosyanın kaydedildiği yerin seçildiği bölümdür. Dosyanın kaydedileceği yeri seçmezseniz dosyanız bu bölüme kaydedilecektir. Kaydedeceğiniz yeri değiştirmek istediğinizde “Gözat” butonuna tıklayıp dosyayı sıkıştırmak istediğiniz bölümü seçebilirsiniz. Açılır kutu ile daha önce sıkıştırılan dosyaların yeri de hızlı bir şekilde seçilebiliyor.

2 - Profiller

Winrar kullanıcılarına zaman kazandıran ve dosyaları parçalara ayırarak istenen boyutlarda sıkıştırmayı sağlama seçeneğidir. 5 GB’lık bir dosyayı parçalara ayırarak 1GB’lık bir flash bellekle bir yerden bir yere taşıyabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken profil bölümünde 1 GB diye profil oluşturmak ve sıkıştırma yöntemini seçerek kaydetmektir.

Forum sahiplerinin oldukça fazla kullandığı profil seçeneği, 100’er MB’lık parçaları bulut dosya depolama servislerine yüklemeyi kolaylaştırıyor.

3 - Arşiv Biçimi

Sıkıştırma yapılacak dosya formatının seçildiği bölümdür. Rar programı ve ZIP programı destekleyen Winrar, ZIP ile Word excel dokümanlarını, RAR ile de genel dosyaları arşivlemeyi sağlıyor.

4 - Sıkıştırma Yöntemi

Sıkıştırma seçeneğinde dosyaya hangi çapta sıkıştırma yapılacağını belirleyen ve dosya kalitesini etkileyen özelliğidir. Sıkıştırma işleminin kısa sürdüğü işlemlerde düşük kalitede bir sıkıştırma gerçekleşir. Sıkıştırma süresi uzadıkça en iyi formatta sıkıştırma yapılmış olur. Sıkıştırma yönteminde açılan pencerede;

Depola

En Hızlı

Hızlı

Normal

İyi

En İyi

Seçenekleri bulunuyor.

En hızlı formatta sıkıştırma yaptığınızda en düşük kalitede bir dosya sıkıştırma yapacağınızı unutmamalısınız.

5 - Ciltlere Böl

Sıkıştırılacak dosyanın istenen boyutlarda parçalara ayrılarak sıkıştırılmasını sağlar. 20 GB’lık bir dosyayı 4 GB’lık 5 dosyaya bölerek sıkıştırabilirsiniz. Seçeneğe parça büyüklüğünü yazın, dosyanız o büyüklükte parçalara bölünsün.

6 - Güncelleme Modu

Sıkıştırılıp arşivlenen dosyalar üzerinde güncelleme yapmayı sağlar. Yeni eklenecek olan dosya arşivdeki dosya ile aynı ise seçenek sunar.

7 - Arşivleme Seçenekleri

Arşivleme seçenekleri Winrar’ın en belirgin ve diğer sıkıştırma programlarına göre en önemli özelliklerinden biridir. Arşivleme sırasında veya arşivleme öncesi dosya kullanımı ile ilgili seçenekler sunar. Bunlar;

Dosyaları Sil

Test Et

Katı Arşiv Oluştur

SFX Arşivi oluştur

Seçenekleridir.

Arşivlendikten Sonra Dosyaları Sil komutu sabit diskten dosyanın kaldırılmasını sağlar.

Arşivlenen Dosyaları Test Et komutu sıkıştırılan dosyanın test edildikten sonra silinmesine izin verir.

Katı Arşiv Oluştur komutu RAR formatında kullanılan bir sıkıştırma yöntemidir. Böylece dosyalar daha sağlıklı bir şekilde sıkıştırılabilir.

SFX arşivi oluştur komutu ise Winrar kurulu olmayan bilgisayarlarda dosyanın açılmasını sağlama özelliğidir. Transfer edilen dosya, bu komut sayesinde karşı tarafın bilgisayarında Winrar kurulu olmasa bile dosyanın açılmasını sağlar.

Winrar’da Gelişmiş Sekmesi

Gelişmiş sekmesinde;

• Parola Oluşturma

• Sıkıştırma Ayarı

• SFX ayarları

• Kurtarma Boyutu

• Cilt ayarları

Seçenekleri bulunuyor.

Bu bölümde parola oluşturabilir, sıkıştırma ayarlarını yapabilir, kurtarma boyutu ve cilt ayarlarını yaparak kaliteli bir dosya oluşturabilirsiniz.

Winrar’da Seçenekler Sekmesi

Seçenekler sekmesinde güncelleme modunda yer alan “oluşturduktan sonra dosyayı sil” butonu bulunur. Burada istediğiniz şekilde ayar yapabilirsiniz.

Winrar’da Dosyalar Sekmesi

Dosyalar sekmesinde arşivlenen dosyaya dahil etmek istemediğiniz dosyaları ayırabilir, sıkıştırılmış dosyanızı yeniden düzenleyebilirsiniz.

Winrar’da Yedekleme Sekmesi

Şifrelenen dosyanın nereye kaydedilip nerede yedekleneceğinin seçildiği bölümdür. Program, sıkıştırılmış dosyayı seçilen bölüme kendiliğinden kaydedecektir.

Winrar’da Zaman Sekmesi

Arşiv zamanının ayarlandığı bölümdür.

Winrar’da Açıklama Sekmesi

Oluşturulan dosyaya açıklama eklenen bölümdür. Dosyanıza dosya içeriği ile ilgili veya istediğiniz açıklamayı ekleyerek dosya sıkıştırma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Not: Sıkıştırma yapılacak dosyaya sağla tıklayıp ikinci sıkıştırma komutu kullanılırsa Winrar hızlı sıkıştırma yapar.

Sıkıştır ve e-posta gönder komutu seçildiğinde dosya aynı klasörde sıkıştırılıp e-posta programındaki “Ekler” bölümüne eklenir.

Sıkıştır, Dosya İsmi ve E-posta Gönder komutu ile de temp dosyasında sıkıştırma yapılıp dosya varsayılan e-posta adresine eklenir.

Winrar Hangi Dosya Uzantılarını Destekler?

Bir dosyanın hangi biçimde ve formatta olduğunu gösteren dosya uzantısıdır. Bilgisayarda kullanılan tüm dosyaların bir uzantısı bulunur. Bu uzantılar sayesinde dosyanın ne dosyası olduğu ve işletim sisteminde bu dosyayı destekleyen programların neler olduğu hakkında fikir edinilir. İnternetten indirilen herhangi bir dosyanın uzantısına bakılarak Excel veya Open Office ile dosyayı açabileceğimizi öğrenebiliriz.

İndirilen veya e-posta ile alınan sıkıştırılmış bir dosyayı Winrar ile açabilirsiniz. Çünkü dosya sıkıştırma ve arşivleme programı olan Winrar, RAR ve ZIP dışında ARJ, BZ2, CAB, GZ, ISO, JAR, LZH, TAR, UUE, 7Z ve Z gibi birçok dosya uzantısını destekliyor. RAR ve ZIP dosyaları en sık kullanılan sıkıştırılmış dosyalar olarak karşımıza çıkıyor. Bu dosyaları açmak için ücretsiz Winrar yazılımı yükleyebilir, Winrar’ın sunduğu birçok seçenek arasında yer alan dosya görüntüleme özelliği ile bu dosyaları açarak kullanabilirsiniz.

ZIP’e göre daha iyi bir sıkıştırma sunan RAR, arşiv yönetiminde oldukça güçlüdür. RAR uzantılı bir dosyayı açmak için de en çok tercih edilen sıkıştırma programı olan Winrar’ı yükleyebilirsiniz.

Winrar'da En İyi Sıkıştırma Yöntemi Hangisidir?

Bilgisayar ortamında dosyaların sıkıştırılarak arşivlenmesini sağlayan Winrar, depolama alanı ve güvenlik sorununda son derece etkili çözümler sunuyor. Üstelik dosyalar düzenli bir şekilde arşivlenerek kullanıcı verimini de yükseltiyor. Teknoloji ne kadar ilerlemiş olursa olsun, veri depolama sorunu kullanıcıları her zaman sıkıntıya sokuyor. Her ne kadar büyük hafızalı harddiskler ve USB’ler geliştirilmiş olsa da dosyalar bilgisayar ortamında el altında tutulmak isteniyor. Bu noktada en iyi sıkıştırma programı olarak kullanılan Winrar, teknik özellikleri ve işlevi ile alandan tasarruf sağlayarak adeta hayat kurtarıyor.

Winrar Dosya Sıkıştırma Yöntemleri

Fonksiyonelliği ile dosya sıkıştırma ve arşivlemede rakiplerine göre en çok tercih edilen yazılım olan Winrar, dünyanın en popüler dosya sıkıştırma programıdır. Oyunların 10 yıl öncesine göre son derece geliştirildiği günümüzde, yıllar önce 1 GB dahili hafıza yeterli iken günümüzde bu kapasite 30-50 GB arasında oynuyor. Winrar sıkıştırma programını kullanmayanlar ise, en az kullandıkları ya da mecburen silmek veya flash belleğe almak zorunda oldukları dosyalarını çıkararak arşivleme yapıyor. Oysa Winrar, büyük dosyaları parçalara bölerek de arşivleyebileceğiniz gelişmiş bir sıkıştırma programıdır. Parçalara bölünen dosyalar çıkarılabilir sürücülere sorunsuz bir şekilde aktarılabilir.

Dosyaları Partlara Bölme

Winrar’da sıkıştırılmak istenen dosyanın üzerine sağla tıklanıp “arşive ekle” ekranında “ciltlere böl, boyut” kısmı yer alıyor. Burada dosya kaç MB’lık partlara bölünecekse rakamlar giriliyor ve “tamam” tuşuna basılıyor. Böylece Winrar büyük olan dosyayı parçalara bölerek kaliteli bir şekilde arşivliyor. Arşive ekle seçeneğinde “En İyi” sıkıştırma seçeneği işaretlenerek normalden biraz uzun bir sürede fakat en iyi şekilde dosya sıkıştırılıyor.

Gelişmiş sekmesinde dosya için parola ayarlanarak dosya ismi şifreleniyor. Dosya ismi şifrelenmezse Winrar dosyayı açarken şifre istemez. Fakat buna karşın verileri görüntüleme veya kopyalama talebine karşı şifre istiyor. Dosyanızın meraklı gözlerden korunmasını ve gizli kalmasını istiyorsanız, güvenlik için dosya şifreleme yoluna gitmelisiniz.

Winrar En İyi Sıkıştırma Yöntemi

Dosyanın yüksek performansla sıkıştırılmasında “En İyi” seçeneği seçilmelidir. Sıkıştırma süresi normalden uzun olan bu seçenekle dosya en iyi performansla sıkıştırılır. Böylece Winrar sıkıştırma işlemini en kaliteli şekilde yapar.

Sıkıştırma yöntemini “En İyi” seçeneğini tıklayarak seçtikten sonra sağda kırmızı alanda yer alan “Katı Arşiv Oluştur” kutucuğu işaretlenmelidir. Part bölme ve parola belirleme işleminden sonra “Katı Arşiv Oluştur” seçeneği de işaretlenip “tamam” tuşuna basılarak sıkıştırma işlemi başlatılır. Katı arşiv, özel bir sıkıştırma yöntemi olup sadece RAR arşivleme tarafından desteklenir. ZIP arşivleri katı değildir. Benzer ve sayı olarak çok olan dosyaları sıkıştırmada katı arşiv yüksek performans sergiler.

Buna karşın katı arşiv güncellemesi yavaş olup katı arşivden bir dosyanın çıkarılması için arşivin tamamının çözümlenmesi gerekir. Aynı zamanda katı arşivde yer alan hasarlı bir dosyayı çıkarmak ise mümkün değildir.

Arşivdeki dosyaları sık-sık güncellemeyecek ve arşivden herhangi bir dosyayı sık-sık çıkarmayacaksanız katı arşiv seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Aksi takdirde katı arşiv oluştur seçeneğini işaretlemeden yapacağınız bir sıkıştırma en iyi sıkıştırma yöntemi olacaktır.

Unutulmaması gereken, JPEG, PNG, AVI, MP4, MP3 uzantılı dosyalarda Winrar’ın da 5-10 MB’lık bir sıkıştırmadan fazlasını yapamadığıdır. Çünkü bu dosyalar zaten sıkıştırılmış dosyalardır.

En iyi sıkıştırma oranı metin tabanlı dosyalardadır. Mesela bir Word belgesi %80 oranında sıkıştırılabilir.

Winrar Hangi Sıkıştırma Teknolojilerini Kullanır?

Dosya sıkıştırma ve arşivlemede, sıkıştırılmış dosyaları açmada yazılımlar arasında Winrar ilk sırada yer alıyor. Dünya genelinde 500 milyondan fazla insan Winrar kullanıyor. WinZip’in tahtını ele geçiren program, Türkçe dil seçeneği ile kullanıcılardan tam puan alıyor. Winrar’ı bu kadar mükemmel kılan sıkıştırma teknolojilerini inceleyerek üstünlüklerini sıralayalım.

Winrar Dosya Sıkıştırma

Winrar dosya sıkıştırma yöntemleri arasında depolama, en hızlı, hızlı, normal, iyi ve en iyi seçenekleri bulunuyor. Sıkıştırılmak istenen dosyaya sağla tıklayıp arşive ekle denildikten sonra karşımıza çıkan bu seçenekler, sıkıştırılan dosyanın işlem sonrası performans ve kalitesini belirliyor. RAR ve ZIP Winrar’da en çok tercih edilen sıkıştırma yöntemidir.

RAR ile sıkıştırılan dosya başka bir kullanıcı ile paylaşılacak veya transfer edilecekse, dosyanın gönderildiği bilgisayarda da Winrar yazılımının yüklü olması gerekiyor. Aksi takdirde dosyayı açmakta sorun yaşanacaktır. Zıp ile sıkıştırılan dosyalar ise WinZip kullanan bir kullanıcının açabileceği dosyalardır. WinZip te yüklü değilse, Winrar olmadan bu dosyayı açmak da mümkün gözükmüyor.

Sıkıştırma yöntemini dosya sıkıştırmak isteyen kullanıcı belirliyor. Seçenekler arasında “En İyi” seçeneği dosyayı maksimum seviyede sıkıştıran ve az yer kaplayacak hale getiren yöntemdir. Tek dezavantajı diğer seçeneklere göre işlemin biraz daha uzun sürmesidir. Dosya büyüklüğü 100 MB’ın altında ise ve bilgisayarın performansı iyi ise “En İyi” sıkıştırma yöntemi de seçilebilir. Bilgisayar yavaş ve sıkıştırılacak dosya büyüklüğü fazla ise “En Hızlı” seçeneğini işaretlemek daha mantıklı olacaktır.

Winrar Dosya Şifreleme

Winrar’ın dosya sıkılaştırma teknolojisi olarak sahip olduğu en belirgin özelliklerinden biri de dosya şifrelemedir. Her ne kadar sıkıştırma yazılımı olsa da dosya şifreleme yazılımı olarak da mükemmeldir. Güvenlik için dosya şifrelemenin ne denli önemli olduğu günümüzde çok daha iyi hissediliyor. Önemli belgelere erişimi engelleyen şifreleme işlemi, sıkıştırılmış dosyanın sadece ait olduğu kullanıcı tarafından açılıp görüntülenmesine izin veriyor. Dosyaya erişim sağlansa bile 128 bitlik bir koruma şifresini kırmak neredeyse imkansız gözüküyor.

Çok Çekirdekli İşlemci Desteği

Winrar’ın son sürümü çok çekirdekli işlemciyi destekliyor. Bilgisayarınızın çok çekirdekli bir işlemcisi varsa mutlaka bundan faydalanmalısınız. Çünkü Winrar’ın son sürümü çok çekirdekli işlemci fonksiyonunu aktif olarak kullanıyor. Böylece işlemleri daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Test etmek için; Yazılımı çalıştırın, Seçeneklerden ayarlar menüsüne girin, Genel sekmesindeki “Multithreading” seçeneğini aktif hale getirin.

Winrar İle PC Testi

Winrar ile PC testi yapabileceğinizi biliyor musunuz? Winrar’ın en güzel hizmetlerinden olan PC testi ile bilgisayarınızın performansını ölçebilirsiniz. Hatta Winrar’ın işletim sisteminize verdiği puanı öğrenebilir, bilgisayarınızın performansını öğrenerek neye sahip olduğunuzu belirleyebilirsiniz.

Winrar ile PC testi yapmak için; Winrar yazılımını çalıştırın, Araçlar menüsüne girin, Hız ve donanım testi seçeneğini işaretleyin, Sonucu anında öğrenin.

Bozuk Dosyaları Kurtarma

Bir kullanıcı için en sinir bozucu şeylerden biri de dosyanın bozulmasıdır. Bozulan dosya açılmaz. Hele ki önemli bir dosya ise oldukça sıkıntı yaratır. Winrar bu durumda da devreye giriyor. Arşivlenmiş ve bozulmuş dosyaları açamıyorsanız Winrar’dan yardım almalısınız. Bunun için; Winrar’ı çalıştırın, Yazılımda onarmak istediğiniz dosyayı seçin, Sağ üstte yer alan onar butonuna basın

64 Bit Performansı

Bilgisayarınız 64 bit ise Winrar’ın 64 bit seçeneğinden faydalanmanızı öneriyoruz. Nasıl bir avantaj kazanacağınıza dair herhangi bir bilginiz yoksa hemen açıklayalım. Winrar 64 bit performans olarak kullanıcıya makine performansı ve kullanım olarak büyük avantaj sağlıyor. Windows+Pause tuşlarına aynı anda basarak açılan pencerede “sistem türü” kısmını inceleyin. Burada 64 bit işletim sistemi açıklaması varsa Winrar’ın 64 bit sürümünü kullanmanızı öneriyoruz.

Winrar ile Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır?

Winrar dosya şifreleme yazılımın en önemli özelliklerinden biri demiştik. Winrar ile dosya şifreleme nasıl yapılır açıklayarak dosyalarınızı nasıl güvende tutacağınızı anlatalım.

Bir işyerinde her kullanıcının görevi, yetki ve sorumlulukları farklıdır. Bu nedenle hazırlanan her dosya kullanıcısı için özel ve gizlidir. Dosyanızın başkaları tarafından görüntülenmesini engellemek istiyorsanız Winrar ile dosya şifreleme yapabilirsiniz. Dakikalar içinde dosyalarınızı şifreleyerek güvende tutacağınız Winrar, dosya sahibi dışında izin almaksızın her bir belgenin şifrelenmiş bir şekilde arşivlenmesini sağlıyor.

Büyük boyutlu dosyaları parçalara ayırarak sıkıştıran ve arşivleyen Winrar, sabit sürücüde dosyaların daha az yer kaplayarak saklanmasını sağlıyor. Sadece bununla da kalmıyor, şifreleme özelliği ile dosyaların art niyetli kişiler tarafından görüntülenmesini engelliyor. Dosyalarının gizliliği açısından bu işlemi birkaç adımda Winrar ile yapmak mümkün.

Şimdi adım-adım Winrar ile dosya şifreleme nasıl yapılır anlatalım.

Sıkıştırılıp arşiv haline getirilecek dosyaları bir klasörde toplayın.

Klasöre sağla tıklayıp açılan pencereden “Arşive Ekle” butonuna basın.

Arşiv adı ve parametreleri ekranında gelişmiş sekmesine tıklayın.

“Parolayı Ayarla” butonuna basın

Parolayı girin, doğrulamak için ikinci satıra aynı parolayı tekrar girin.

“Tamam” butonuna basarak devam edin.

Arşiv adı ve parametreleri ekranında son sekme olan “Açıklama sekmesine tıklayarak dosyanızı açan kişilere not bırakabilir, “Açıklamayı Elle Gir” ekranına dosyanızla ilgili eklemek istediklerinizi not edebilirsiniz.

Tüm işlemler bittiğinde “Tamam” butonuna basarak dosya şifreleme işlemini başarı ile sonlandırabilirsiniz. Dosyanızı açtığınızda veya ikinci kişiler tarafından açıldığında ekranda “Şifrelenmiş dosya için parolayı girin” açıklaması çıkacaktır. Şifrenizi girin “Tamam” tuşuna basın ve dosyanızı sadece siz kullanın.

Winrar ile Dosya Bölme Nasıl Yapılır?

Winrar, farklı uygulamaları ile kullanıcıya büyük avantajlar sağlayan bir programdır. Bunlardan biri de yüksek boyuttaki dosyaların sıkıştırılıp arşivlenmesidir. Winrar yüksek boyuttaki dosyaları parçalara bölerek arşivliyor. Büyük boyutlu dosyalar USB bellek, CD ve DVD gibi sürücülere aktarılırken sorun çıkarıyor. Boyut büyüklüğü nedeni ile dosyalar bu sürücülere sığmıyor. Winrar’ın dosya bölme özelliği ile ciltlere bölünen dosyalar rahat bir şekilde çıkarılabilir sürücülere aktarılıyor.

Winrar ile dosyalarınızı nasıl kolay bir şekilde bölerek arşivleyebileceğinizi ve gerektiğinde çıkarılabilir sürücülere kolay aktarılır hale getirebileceğinizi anlatmak istiyoruz.

İlk olarak Winrar yükle diyerek programı bilgisayarınıza yükleyin. Arşivlemek istediğiniz dosyaları bir klasörde toplayıp masa üstüne kaydedin. Sıkıştırıp arşivlemek istediğiniz dosyaya sağ tıklayarak arşive ekle seçeneğine basın. Winrar Genel sekmesinde yer alan “Ciltlere Böl” sekmesine tıklayın. Açılan kısımda isterseniz dosyayı bölmek istediğiniz büyüklüğü seçebilir, isterseniz elle dosya büyüklüğünü girebilirsiniz. Hazır seçeneklerden veya elle girilen dosya büyüklüğünü belirledikten sonra “Tamam” a tıklayın. Dosya sıkıştırma işlemi başlayacak ve ilk part ekranda görünecektir. Birinci part belirlenen dosya büyüklüğüne ulaştıktan sonra ikinci part görünür. Bu işlem dosya sıkıştırma %100 olana dek devam eder.

1 GB’lık bir dosyayı 5 eşit parta bölmek istediğinizde cilt baytı seçim bölümüne 200 MB girişi yapılır. Seçenekler arasında olmayan dosya büyüklük miktarı ise elle girilir.

Cilt boyutu ve arşivleme yöntemine göre dosyaları bölme işlem süresi değişebilir. İşlem tamamlandığında dosyalar parçalar halinde görüntülenir.

Sıkıştırılan ve bölünen dosyaları yine klasörün olduğu yerde görecek, belirlediğiniz boyutlarda partlar halinde görüntüleyeceksiniz. Dosyanız ne kadar büyük olursa olsun Winrar dosya bölme özelliği ile partlara bölebilir, çıkarılabilir sürücülere kaydederken sorunsuz bir şekilde dosya transferi yapabilirisiniz. Sıkıştırma ve arşivleme performansı olarak dünyada en çok kullanılan yazılım olan Winrar, dosya büyüklüğü ayırt etmeksizin her dosyanın arşivlenmesini ve güvenle saklanmasını sağlıyor.

Önemli Not: Winrar ile bölünen dosya isimlerini değiştirmemelisiniz. Aksi takdirde part çözümü bozulacak ve Winrar hata verecektir. Dosyalar bölündükten sonra manuel olarak her bir partı ayrı-ayrı isimlendirebilirsiniz.