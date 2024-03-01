Ücretsiz Lisans ile Fotoğraf ve Video Kalitesi Artırma: Winxvideo AI

Düşük çözünürlük ve bulanıklık gibi çeşitli sorunlar içeren fotoğrafları ve videoları etkileyici bir görünüme kavuşturmak istiyorsanız ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayabilecek bir program mevcut. Winxvideo AI olarak isimlendirilen hizmet yapay zekâ (AI) desteği ve gelişmiş özellikleri ile öne çıkıyor.

Günümüzde video kalitesini artırmaya odaklanan çok sayıda yapay zekâ aracı bulunuyor. Bu araçların önemli bir kısmı çözünürlük, FPS ve codec gibi ayarları manuel olarak ayarlayarak çok temel ihtiyaçları karşılarken bazı araçlar ise netlik, doygunluk gibi yönleri hedefleyerek kaliteli görsel deneyim sunmak için kısmi teknolojiler kullanıyor ancak her iki araç kullanılırken de renk bozulması gibi potansiyel sorunlar devam ediyor.

Winxvideo AI, bu sınırlamaların üstesinden gelmek için video geliştirme alanında benzeri görülmemiş yüksekliklere ulaşmak için CineAI teknolojisinin gelişmiş yeteneklerinden yararlanıyor. CineAI, en güncel derin öğrenme teknolojileri tarafından desteklenen kapsamlı bir kalite geliştirme modelidir.

Bu çözüm, işleme verimliliğini daha da artırmak için özel Seviye-3 donanım hızlandırması ve 4K/HEVC video içeriğini işlemek için tasarlanmış, gelişmiş bir çekirdek ile güçlendirilmiş uçtan uca Evrişimsel Sinir Ağı (CNN) ve Tekrarlayan Sinir Ağını (RNN) entegre ediyor.

Hizmette yer alan özellikler sayesinde fotoğrafların ve videoların kalitesini artırabilir, titreme sorunu olan videoyu sabitleyebilir, kare hızını 120/240 FPS'e yükseltebilir ve dahasını yapabilirsiniz. Kaliteyi artırmaya yönelik özelliklerin yanı sıra düzenleme ve video kaydı imkânı sunan araçlar da mevcut.

Örneğin oyun yayınları yapıyorsanız programdaki resim içinde resim modunu kullanarak ekrana görüntünüzü ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız bir videonun istemediğiniz kısımlarını kolayca kesebilir, ses ve video senkronizasyonu yapabilir, videonun boyutunu düşürebilir, alt yazı ekleyebilir ve daha pek çok işlemi uygulayabilirsiniz.

Program tüm bu işlemlerde çok başarılı bir performans sergileyerek deneyimi üst seviyeye taşıyor. Modern arayüze sahip olan programda yer alan işlevlerin kolayca kullanılabilmesi de büyük bir avantaj sağlıyor. Bu sayede görüntülerin kalitesi artırılırken zamandan da tasarruf edilebiliyor.

Winxvideo AI Özellikleri

Düşük kaliteli, kumlanma ve bulanıklık sorunu olan fotoğrafların ve videoların kalitesini artırma

Her karede sinema kalitesinde görüntüler elde etme

AI ile oluşturulan görsellerin, eski çekimlerin ve kamera kayıtlarının kalitesini artırma

Video sabitleme

Kare hızını 120/240 FPS'e yükseltme

4K/8K/HDR video kaydetme, dönüştürme ve düzenleme

4K ve 8K videoların boyutunu %90'a kadar düşürme

Videodan GIF oluşturma

Ekran görüntüsü alma

Yeniden boyutlandırma

Ekran kaydı özelliği

Resim içinde resim modu

Efekt ekleme

Alt yazı ekleme

Ses ve video senkronizasyonu

Video hızını ayarlama

Arka plan gürültüsünü azaltma

Filigran ekleme

Videoyu en yüksek düzeyde netlik ve sanatsal doğrulukla 4K'ya yükseltmek ve geliştirmek için yenilikçi AI modeli CineAI'dan yararlanan Winxvideo AI, düşük çözünürlüğe sahip bir görüntünün çözünürlüğünü kalite kaybı olmadan yükseltiyor.

Örneğin akıllı telefon, kamera, GoPro veya Drone aracılığıyla bir video kaydı oluşturduğunuzu varsayalım. Bu görüntüdeki kamera sarsıntısını minimum düzeye indirebilir, hareket bulanıklığı problemini çözebilir ve hatta ağır çekim efekti uygulayabilirsiniz.

Düşük çözünürlüklü videolar ve kamera kayıtlarının yanı sıra yapay zekâ ile oluşturulan görsellerin ve eski çekimlerin de kalitesini önemli ölçü de artırabilmeniz mümkün.

Video, ses ve fotoğrafların dosya formatlarını dönüştürme işlemi de hızlıca ve kolayca yapılabiliyor. İster dosyaları tek tek seçebilir isterseniz toplu olarak dönüştürme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Böylece dosya formatı uyumluluğu ile ilgili problemleri ortadan kaldırabilirsiniz.

Hizmet dosya boyutu düşürme konusunda da çok başarılı bir performans sergiliyor. Yüksek çözünürlüklere sahip olan videoları kaliteden ödün vermeden boyutu %90'a kadar düşürebiliyor. Böylece görüntülerin depolama tarafında çok yer kaplaması da önleniyor.

Çevrim içi kurs hazırlama, oyun yayını yapma veya YouTube videoları hazırlama gibi bir aktivite için de popüler programı tercih edebilirsiniz. Tam veya özelleştirilmiş ekran kaydı yapılabilmesini sağlayan program resim içinde resim, ses kaydetme ve web kamerası desteğine sahip.

Videoyu kaydettikten sonra düzenleme işlemine geçmek için de farklı bir yazılıma gerek yok. Kesme aracı sayesinde bir videodaki dikkat dağıtıcı unsurları kaldırabilir ve daha etkileyici hâle getirebilirsiniz. Kesme işlemi, bir videoyu parçalara bölerek daha hızlı paylaşılabilmesine de yardım ediyor.

MP4, MKV, MOV, AVI ve WMV formatlarındaki dosyaları hızlı ve kolay şekilde birleştirebilirsiniz. Program üzerinden ayrıca siyah şeritleri ortadan kaldırabilir, popüler en boy oranlarını (16:9, 9:16, 4:3, 1:1) seçebilir ve içeriği YouTube, Facebook ve Instagram gibi platformlara sorunsuz şekilde uyarlayabilirsiniz.

Filmler ve diziler için alt yazıları bulup indirdikten sonra yazı tipini, boyutunu, rengini ve konumunu özelleştirebilirsiniz. Keskinleştirme, bulanıklaştırma ve gri tonlama katmanı ekleme dahil olmak üzere 16 büyüleyici efekt mevcut. Parlaklık, kontrast, renk tonu, gama ve doygunluk için hassas ayarlamalar ile videolarınızı etkileyici hâle getirebilirsiniz.

Programda filigran ekleme işlevi de mevcut. Filigran ekleme işlemini pratik şekilde uyguladıktan hemen sonra videoyu paylaşabilirsiniz.

Videolarınızı harika hâle getirecek daha pek çok araç bulunuyor. Hız kontrolü aracı sayesinde videonun hızını 0.1x ile 16x arasında değiştirebilirsiniz. Ayrıca videoyu 90, 180 veya 270 derece döndürebilirsiniz.

Aksiyon kamerası aracılığıyla çekilen videolardaki balık gözü lens ile ilgili problemleri düzeltebilir, GoPro kayıtlarındaki rüzgâr gibi rahatsız edici arka plan gürültüsünü azaltabilirsiniz.

Videodan GIF oluşturma, ekran görüntüsü alma ve yeniden boyutlandırma işlevleri de mevcut. Bunların yanı sıra ses gecikmesini ve ses seviyesini ayarlama, ses parçalarını etkinleştirme ve devre dışı bırakma işlemleri de yapılabiliyor.

Şu anda Winxvideo AI 1 yıllık ücretsiz lisans fırsatı da mevcut. Bu fırsatın belirli bir süre boyunca geçerli olduğunu belirtmek gerekiyor.

Sonuç

Winxvideo AI, içerisinde barındırdığı gelişmiş özellikler sayesinde her işlem için farklı bir yazılım ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Yapay zekâ desteğine sahip olan programın fotoğraf ve video kalitesini iyileştirme konusunda da oldukça yetenekli olduğunun altını çizelim.

Bir görüntünün çözünürlüğünü yükseltirken kaliteden ödün vermeyen program, videolardaki bulanıklık, yanlış odaklama, kamera titremesi ve daha pek çok sorunla kolayca veda edilmesini sağlıyor.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih edilen hizmet, video ve fotoğrafları daha kaliteli hâle getirmenin yanı sıra düzenleme araçları ve ekran kaydı gibi özellikler sunarak kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor.

Benzer ürünler ile karşılaştırma yapıldığında Winxvideo AI hem çok yönlülüğü hem de rakipsiz fiyat etiketiyle öne çıkıyor. Bu program, video ve fotoğraf konusunda ihtiyaç duyulabilecek pek çok işlevi içermesi ve bu işlevleri çok başarılı bir şekilde gerçekleştirmesiyle dikkat çekiyor.

Winxvideo AI isimli programın ücretsiz sürümünü indirip yükleyebilir ve hizmetin neler sunduğuna yakından göz atabilirsiniz. Ücretsiz versiyonda bazı kısıtlamaların olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu kısıtlamalara maruz kalmamak için bir yıllık veya ömür boyu lisans satın alabilirsiniz.

%57 indirim sunan Winxvideo AI kampanyası sonucunda ömür boyu lisansın fiyatı 69,95 dolardan 29,95 dolara düştü. Kampanyadan yararlanarak söz konusu programa çok daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.