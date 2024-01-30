Winxvideo AI
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 39.2 MB
- Üretici WinXDVD
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Winxvideo AI, düşük çözünürlüklü video ve görsellerin kalitesini artıran yapay zeka destekli video düzenleme aracı olarak dikkat çekiyor.
Fotoğraf ve video düzenleme araçlarından beklenilen yüksek performansı tek elden yönetebilen programlardan biri olan Winxvideo AI, hem çözünürlüğü düşük hem de tamamen bulanık görsel ve videoları netleştiriyor.
Video ve fotoğraflarda daha ilgi çekici bir form yakalamak isteyen kullanıcıların tam verim aldığı Winxvideo, yapay zeka desteğiyle daha üst seviyede bir çalışma gerçekleştirme imkanı tanıyor.
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Özellikle videoların kalitesini artırma konusunda iddialı çalışmalar gerçekleştiren yapay zeka destekli video düzenleme aracı, görsel konusunda da düzenleme ve iyileştirme yapma imkanı tanıyor.
Kısmı bulanıklık, tamamen bulanıklık, renk bozulmaları, düşük çözünürlük ve pek çok problemli kareleri iyileştirmeye yönelik hamleler yapılabiliyor. Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken Winxvideo AI, videodaki üst düzey iyileştirmeyi CineAI teknolojisiyle gerçekleştiriyor.
CineAI, güncel derin öğrenme teknolojisiyle destekleniyor. Bu sayede kaliteli bir geliştirme sonucu elde edilebiliyor. Verimliliği artıran bir veri elde edilmek istendiğinde beklentileri karşılayan AI aracı, video kaydı olanağı da sunuyor.
Winxvideo AI Özellikleri
- Düşük kaliteli, kumlanma ve bulanıklık sorunu olan fotoğrafların ve videoların kalitesini artırma
- Her karede sinema kalitesinde görüntüler elde etme
- AI ile oluşturulan görsellerin, eski çekimlerin ve kamera kayıtlarının kalitesini artırma
- Video sabitleme
- Videodan GIF oluşturma
- Ekran görüntüsü alma
- Yeniden boyutlandırma
- Ekran kaydı özelliği
- Resim içinde resim modu
- Efekt ekleme
- Alt yazı ekleme
- Ses ve video senkronizasyonu
- Video hızını ayarlama
- Arka plan gürültüsünü azaltma
- Filigran ekleme