Winxvideo AI, düşük çözünürlüklü video ve görsellerin kalitesini artıran yapay zeka destekli video düzenleme aracı olarak dikkat çekiyor.

Hasan Okçu - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Fotoğraf ve video düzenleme araçlarından beklenilen yüksek performansı tek elden yönetebilen programlardan biri olan Winxvideo AI, hem çözünürlüğü düşük hem de tamamen bulanık görsel ve videoları netleştiriyor.

Video ve fotoğraflarda daha ilgi çekici bir form yakalamak isteyen kullanıcıların tam verim aldığı Winxvideo, yapay zeka desteğiyle daha üst seviyede bir çalışma gerçekleştirme imkanı tanıyor.

Winxvideo AI İndir

Özellikle videoların kalitesini artırma konusunda iddialı çalışmalar gerçekleştiren yapay zeka destekli video düzenleme aracı, görsel konusunda da düzenleme ve iyileştirme yapma imkanı tanıyor.

Kısmı bulanıklık, tamamen bulanıklık, renk bozulmaları, düşük çözünürlük ve pek çok problemli kareleri iyileştirmeye yönelik hamleler yapılabiliyor. Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken Winxvideo AI, videodaki üst düzey iyileştirmeyi CineAI teknolojisiyle gerçekleştiriyor.

CineAI, güncel derin öğrenme teknolojisiyle destekleniyor. Bu sayede kaliteli bir geliştirme sonucu elde edilebiliyor. Verimliliği artıran bir veri elde edilmek istendiğinde beklentileri karşılayan AI aracı, video kaydı olanağı da sunuyor.

Winxvideo AI Özellikleri