Windows 10 Ebeveyn Denetimi Nasıl Yapılır?

Windows 10 ebeveyn denetimi sistemi üzerinden farklı farklı düzeylerde yetkilendirilmiş hesaplar oluşturulabilir. Aile ağıyla bağlantılı cihazların kolay şekilde yönetilmesinde etkin rol oynayan bir sistemdir.

Windows 10, Microsoft’un hem popüler hem de güncel işletim sistemidir. Bu işletim sistemi; ailelere çocuklarını internetin olumsuz etkilerinden korumak için denetim sistemi sunuyor. Ücretsiz şekilde sunulan bu hizmet; Microsoft Launcher’daki Android cihazlar ve Xbox One cihazlarla gerçekleşiyor.

Windows 10 Ebeveyn Denetimi Kullanımı

Windows 10 ebeveyn denetimi özelliği; işletim sistemi üzerinde iki farklı noktadan kullanıcılara sunuluyor. Özelliği kullanabilmek için öncelikle bilgisayara Windows 10 işletim sisteminin yüklenmesi gerekiyor. İşletim sistemi yüklendikten sonra şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak “Başlat” menüsüne tıklanır.

“Ayarlar” seçilir.

Ekrana bilgisayarın kontrolünün yapılacağı “Windows Ayarları” çıkar.

“Windows Ayarları” penceresi üzerinden “Hesaplar” alanına giriş yapılır. Daha sonra “Aile ve diğer kullanıcılar” seçilir. Ekrana gelen pencere üzerinden aile bireyleriyle ailesi olmayan yani misafirler içinde bir hesap oluşturulur. Her aile bireyine ayrı ayrı hesap açılır.

Evli olanlar eşleri, çocukları varsa çocuklarına hesap oluşturmalıdır. Bu sayede aile bireyleri aynı bilgisayardan kendilerine ait hesaplara giriş yapabiliyor. Yalnız kendilerini ilgilendiren masaüstü ortama sahip olmaları gerekiyor. Windows 10 ebeveyn denetimi, çoklu internet kullanımı olan her yerde kullanılabiliyor.

Windows 10 Ebeveyn Denetim Kullanımı ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Windows 10 ebeveyn denetim kullanımına dair birçok noktaya dikkat edilmesi gerekiyor. Bu noktaları şöyle sıralayabiliriz:

1. Çocuklar ve Yetişkinlere Farklı Düzeylerde İçerikler

“Aile ve diğer kullanıcılar” penceresi üzerinden her hesabın güvenlik düzeyleri ayrı şekilde hesaplanıyor. Çocuklar yalnızca kendi yaşlarını ilgilendiren web sitelerine girebiliyor. Ebeveynler; çocuklarının indirmiş oldukları oyun ve uygulamaları da kontrol edebiliyor.

2. Bir Aile Üyesi Ekleme

“Bir aile üyesi ekle” bağlantısı üzerine tıklandığında ekrana yeni hesap oluşturma sayfası geliyor. “Bir yetişkin veya çocuk hesabı eklensin mi” şeklindeki sorunun olduğu sayfada iki seçenek bulunuyor. “Yetişkin Ekleyin” ve “Çocuk Ekleyin” şeklindeki seçeneklerden uygun olanını kullanıcı seçmelidir.

3. Misafirler İçin Ayrı Hesap Kullanımı

Misafirler için yönetici yetkisi olmayan hesap oluşturulabilir. Onların kendi masaüstü ortamına sahip olacağı şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Ayrıca internete sizin belirleyeceğiniz düzeyde girmelerini de sağlayabilirsiniz.

4. Bir E-posta Adresi Edinilmeli

Windows 10 ebeveyn denetim hesabının oluşturulması için kişinin mutlaka e-posta adresi olması gerekiyor. Eğer hesap Microsoft servisleriyle ilişkili olursa daha avantajlı olur. E-posta hesabı bulunmuyorsa; “Eklemek istediğiniz kişinin e-posta hesabı yok” seçeneğine tıklanabilir. Microsoft’un e-posta servisi outlook.com üzerinden yeni e-posta adresi alınabilir. Bunun için ekrana gelen sayfa üzerindeki adımlar takip edilmelidir.

5. Telefon Numarası ile Hesap Açma

E-posta ile Windows 10 ebeveyn denetimi hesabı açmakta zorlananlar telefon numaralarını kullanabilir. Telefon numaraları üzerinden hem aile bireyleri hem de misafirler için oluşturulacak güvenlik seviyeleri ayarlanır.

6. Windows Güvenliği Uygulaması Üzerinde de Kontrol

Windows güvenliği uygulaması üzerinden kolay bir şekilde ebeveyn denetimlerinin ayarlaması yapılabilir. “Başlat” menüsüne giriş yapıp “Programlar”¸ “Windows Güvenliği” uygulaması açılır. Uygulamada ana ekran üzerine gelinerek “Aile” seçeneği seçilmelidir.

Windows 10 Ebeveyn Denetimi Yetkileri Nelerdir?

Windows 10 ebeveyn denetimiyle aileler birçok avantajın sahibi olur. Bu özelliğin ailelere sunduğu avantajları şöyle sıralayabiliriz;

Çocukların ya da misafirlerin kullandığı cihazlara süre kısıtlaması koyma,

Çocukların internette girebilecekleri ve giremeyecekleri siteleri belirleme,

İnternetteki aktivitelerin kontrolü ve raporlanması,

Hangi oyun ve uygulamaların satın alınabileceğinin izni,

Aktivitelerin takip edilmesi.

Aile hesaplarıyla cihaz yönetimi tek ekran üzerinden takip edilebiliyor. “Aile ayarlarını görüntüle” alanına giriş yapıldığında link üzerindeki ekrana giriş yapılıyor. Microsoft web sitesi üzerinden oturum açıldığında ekrana “Aileniz” sayfası gelecek. “Aile deneyimini yeniden tasarlayın” yazısı üzerinden çeşitli ayarlamalar yapılabilir. Ayrıca yazılım kontrolü de ailenin elinde oluyor. Bu özellik;

Windows 365 Ev uygulaması ailelerle paylaşılabiliyor,

İş listeleri planlanabiliyor,

Aileler için ortak takvim oluşturma,

Çocukların konumları, uygulama kullanım durumları da Android işletim sistemli cihazlardan kolayca görüntülenebiliyor,

Aile fertlerinin birlikte zaman geçirebileceği aktivitelerde sunuyor.

Aile ağı üzerine bağlantılı; akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi tüm cihazlar görüntülenebiliyor. Cihazların güvenlik durumlarıyla ilgili herhangi bir problemin olup olmadığı kolayca tespit ediliyor. Kayıtlı cihazlara online destek veriliyor. Özelliğin “Cihazları Görüntüle” kısmında yer alan bağlantıya tıklanarak cihazların hem sistem durumları hem de güvenlikleri takip edilebilir.

Aileler Windows 10 Ebeveyn Denetimi ile çocuklarının Microsoft Store’dan hangi oyunları indirdiklerini gözlemleyebilir. Uygulama ve oyunların hangi cihazlara indirildiği çok net şekilde görüntülenir. Özelliğin diğer önemli avantajıysa cihaz kaybolduğunda ya da çalındığında harita konumu üzerinden cihazın konumuna ulaşılmasıdır.

“Cihazımı Bul” seçeneğinin yer aldığı alandan kaybolan ya da çalınan cihazlara ulaşılabilir. Cihaz internete bağlıysa bilgilerin 3. tarafların eline geçmemesi için uzaktan kilitlenmesi gerekiyor.