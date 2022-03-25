Word sayfa numarası ekleme nasıl yapılır? Popüler kelime işlemci programını kullanan kullanıcıların en çok merak ettiği soruyu yanıtladık. Hazırladığımız rehbere göz atarak söz konusu program üzerinden sayfa numaralandırma işlemini nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz.

Microsoft tarafından uzun yıllar önce kullanıma sunulan Word, şu anda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip. Günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan kelime işlemci programında çok sayıda seçenek yer alıyor.

Modern arayüze sahip olan hizmette yer alan seçeneklerin nasıl kullanılacağı bazen kafa karışıklığına neden olabiliyor. Kafa karışıklığına neden olan seçenekler arasında sayfa numarasının nasıl ekleneceği de yer alıyor.

Çok sayıda kullanıcı, söz konusu uygulama üzerinden sayfalarca yazı yazabiliyor. Yazı tamamlandıktan sonra yazıcı üzerinden çıktı alınmak istendiğinde sayfalar birbirine karışabilir. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalmamak için yazıcıdan çıktı almadan önce sayfaların numaralandırılması gerekir.

Word Sayfa Numarası Ekleme Nasıl Yapılır?

Üst kısımda yer alan "Ekle" menüsüne tıklayın.

Açılan sekme üzerinden "Sayfa Numarası" aracını seçin.

Sayfa numarasının konumunu belirleyin.

"Üst Bilgi ve Alt Bilgiyi Kapat" butonuna tıklayın.

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Microsoft Word programında sayfaları nasıl numaralandıracağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Bu işlemi yalnızca birkaç adımda tamamlayabilirsiniz.

Bilimsel makale ve tez gibi yazıların sayfalarca yazılması ve sayfaların numaralandırılması gerekir. Bunların yanı sıra sayfalarca yazdığınız yazıyı yazıcıdan çıkartmak istediğinizde olası karışıklığı önleyebilmek için numaralandırma oldukça önemli.

Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan kelime işlemci programı üzerinden sayfa numaralandırması yapabilmek için ilk olarak pencerenin üst kısmında yer alan "Ekle" menüsüne tıklamanız gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirmeniz durumunda ekle menüsünde yer alan araçlar karşınıza çıkacak.

Ekle menüsü üzerinden tablo oluşturabilir, resim ekleyebilir, sayfaya bağlantı entegre edebilir, çevrim içi bir video ekleyebilir, yazının herhangi bir kısmına açıklama dahil edebilir, sayfa numarası ekleyebilir ve daha pek çok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Aynı menü üzerinden denklem, simge ve emoji ekleyebilmeniz de mümkün. Söz konusu program üzerinden yazdığınız sayfaları numaralandırma işlemini yapabilmeniz için "Sayfa Numaraları" aracını seçmeniz gerekiyor.

Sayfa Numaraları aracına tıkladıktan sonra bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden çeşitli seçenekler göreceksiniz. Bu seçenekler, sayfa numarasının hangi kısma konumlandırılacağını gösterir. Dolayısıyla bu pencere üzerinden numaraların konumunu belirleyin.

Sayfa numarasının konumunu belirledikten sonra "Üst Bilgi ve Alt Bilgiyi Kapat" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde Word programı üzerinden yazdığınız sayfalar otomatik olarak numaralandırılır.

Söz konusu işlemin ardından sayfalarda "1, 2, 3, 4..." şeklinde numaralar yer alacak. Bu sayede sayfa numaralarını tek tek girmenize gerek kalmaz. Bu durum, zamandan oldukça önemli ölçüde tasarruf etmenize olanak tanır.

Sayfaların "1, 2, 3, 4, 5..." şeklinde sıralanmasını istemiyorsanız farklı numara tiplerini de seçebilmeniz mümkün. Microsoft, bu konuda Word kullanıcılarına çeşitli seçenekler sunar çünkü bazı kullanıcılar numaraların sayı şeklinde görünmesinden pek hoşlanmaz.

Eğer siz de sayfa numaralarının sayı şeklinde görünmesini istemiyorsanız uygulamanız gereken birkaç adım mevcut. Bu adımları uygulayarak numaraların görünümünü çok hızlı ve pratik bir şekilde değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla bu işlem için herhangi bir vakit kaybı yaşamazsınız.

Söz konusu işlemi gerçekleştirmek için ilk olarak "Sayfa Numarası" menüsüne tıklayın. Bu işlemin ardından açılan pencere üzerinden "Sayfa Numaralarını Biçimlendir" seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Daha sonra karşınıza bir pencere çıkacak.

Karşınıza çıkan pencerede çeşitli seçenekler göreceksiniz. Microsoft tarafından sunulan sayfa numara seçenekleri arasında "a, b, c", "A, B, C" ve "i, ii, iii" gibi çeşitli sayfa numara türleri bulunuyor. Hoşunuza giden sayfa numara tipini seçin. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra "Tamam" butonuna tıklayın. Böylelikle sayfa numaraları sayı yerine seçtiğiniz seçeneklerden oluşacak.

Manuel Olarak Word Sayfa Numarası Yerini Değiştirme

Oluşturduğunuz sayfa numarasının üzerine iki kez basın.

Üst bilgi ve alt bilgi kapatma seçeneğinin solundaki kutulara santimetre cinsinden değer girin.

Girdiğiniz değere göre numaranın sayfada kaplayacağı yer belirlenecek.

Çok sayıda bilgisayar kullanıcısı, sayfa numarasını ekledikten sonra numaranın yerini değiştirmek ister. Böyle bir durumda uygulanacak bazı adımlar yer alıyor. Bu adımlar sayesinde istenilen şekilde düzenleme yapılabilir.

Numaraların ne kadar yer kaplayacağını ayarlamak için sayfa numarasının üzerine tıklayın. Üst bilgi ve alt bilgi kapatma seçeneğinin hemen solunda santimetre cinsinden pay belirtme kısmı yer alacak. Bu alanda sayfada üst bilginin ve alt bilginin ne kadar yer kaplayacağını ayarlayabilirsiniz. Ne kadar değer gireceğiniz ise tamamen size bağlı.

Word Sayfa Numarası Kapak Hariç Nasıl Eklenir?

"Ekle" sekmesini açın.

"Sayfa Numarası" seçeneğine basın.

Numaranın konumunu seçip sayfaları numaralandırın.

"Üst Bilgi ve Alt Bilgi" sekmesi açılacak.

"İlk Sayfada Farklı" seçeneğini işaretleyin.

Öncelikle ödev yapanlar, ilk sayfayı kapak olarak kullanıyor. Word, numaralandırma sırasında ilk sayfayı da işleme dahil ettiğinden kapak da numaralandırılıyor. Bunun sonucunda ise öğrenciler Word sayfa numarası kapak hariç nasıl eklenir gibi sorular soruyor.

Word’de kapağı hariç tutarak sayfaları numaralandırmak için "Ekle > Sayfa Numarası" yolunu takip edip sayfaları numaralandırın. Bunun ardından açılacak "Üst Bilgi ve Alt Bilgi" sekmesi üzerinden "İlk Sayfada Farklı" seçeneğini işaretleyin. Böylelikle sayfa numaralandırma işleminde kapağı hariç tutarsınız.

Bu yazıda popüler kelime işlemci programında sayfa numaralandırma işlemlerine dair merak edilen soruları yanıtladık. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.