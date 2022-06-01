WPS Nedir, Nasıl Kullanılır?

WPS nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır sorularının yanıtını merak eden kişilerin sayısı oldukça fazla durumda. Bu rehberde internet kullanıcıları için önemli bir özellik olan WPS’e ilişkin merak edilen birçok soruyu cevaplayacağız.

Bir modemi yapılandırdıysanız, muhtemelen arayüzde yer alan menülerde WPS terimi ile karşılaşmışsınızdır veya modeminizin üzerinde WPS yazan bir buton görmüşsünüzdür. Bunun üzerine söz konusu ifadenin ne anlama geldiğini, hangi kelimelerden oluştuğunu ve ne işe yaradığını merak etmiş olabilirsiniz.

WPS Nedir, Ne İşe Yarar?

WPS, Wi-Fi Protected Setup (Wi-Fi Korumalı Kurulum) kelimelerinin kısaltmasıdır. Wi-Fi Protected Setup, evde minimum çaba ile kablosuz internet ağına kolayca girilmesine imkân tanır. Bu özellik genellikle modemin üzerinde yer alan WPS butonu ile aktif hâle getirilir.

Birçok modemin üzerindeki WPS butonu, 2006 yılında Wi-Fi Alliance tarafından yapıldı. Bu butonun amacı ise ağ güvenliği hakkında fazla bilgisi olmayan ev kullanıcılarının kablosuz ağlarına güvenli bir şekilde bağlanmalarına yardımcı olmaktır.

Kablosuz ağlara bağlanma işlemini çok daha pratik hâle getiren Wi-Fi Korumalı Kurulum, kullanıcıların karmaşık ağ ayarları ile uğraşmasına gerek bırakmıyor. Böylelikle ağ ayarları konusunda deneyimi olmayan kişiler için kullanım deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyor.

Geçmişte kullanıcılar bağlanmak istedikleri ağ adını (SSID olarak da bilinir) ve WPA-PSK anahtarı olarak nitelendirilen parolayı bilmek zorundaydı. Bu durum, kullanım deneyimini olumsuz yönde etkiliyordu çünkü parolalar genellikle uzun olduğundan ötürü vakit kaybettiriyordu.

Günümüzde çoğu modem, üzerinde bir WPS butonu içerir. Eşleştirmeyi başlatmak için bu butona basılması yeterlidir. Bu işlem, bir bluetooth cihazını eşleştirmeye oldukça benzer şekilde çalışır ve kullanıcıların karmaşık ayarlara girme zahmetinden kurtarır.

WPS Avantajları ve Dezavantajları Neler?

Kullanımı çok basittir.

Cihaz ekleme işlemi hızlıdır.

Uzmanlık gerektirmez.

%100 güvenli değildir.

WEP güvenlik protokolü ile çalışmaz.

Modeme fiziksel erişimi olanlar ağa girebilir.

Apple WPS’i desteklemez.

İnternet kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlayan WPS’in tıpkı her teknoloji gibi avantajları ve dezavantajları bulunuyor. Bu artıları ve eksileri göz önünde bulundurarak söz konusu teknolojiyi kullanıp kullanmamaya karar verebilirsiniz.

1. Kullanımı Çok Basittir

Birçok modemde mevcut internet ağlarına katılabilmek için uzun parolalar girmek gerekir. WPS ile sadece bir butona basarak saniyeler içerisinde internet ağına katılabilirsiniz. Uzun şifreler girmek zorunda kalmadığınız için kullanımı çok daha basittir.

2. Cihaz Ekleme İşlemi Hızlıdır

Kablosuz internet ağına birden fazla cihaz eklemeye mi çalışıyorsunuz? WPS butonuna basarak dizüstü bilgisayarınızdan akıllı telefonunuza, akıllı telefonunuzdan tabletinize kadar cihazları çok hızlı bir şekilde ekleyebilirsiniz.

3. Uzmanlık Gerektirmez

Günümüzde bir internet ağı kurmak basit olmalıdır. WPS de kullanıcıların evde basit şekilde güvenli bir kablosuz internet ağının oluşturulmasına olanak tanır. Dolayısıyla bu teknolojiyi kullanabilmek için herhangi bir uzmanlık gerekmez.

4. %100 Güvenli Değildir

Geçmişte WPS teknolojisinin saldırılara açık olması nedeni ile birçok bruce force attack (kaba kuvvet saldırısı) meydana geldi. Kullanıcıların her n kadar bu nedenden ötürü saldırıya uğramasının ihtimali düşük olsa da birçok kişinin söz konusu teknolojiyi tamamen devre dışı bırakmasının nedeni budur. Sonuç olarak bu teknoloji yüzde 100 güvenli değildir.

5. WEP güvenlik protokolü ile çalışmaz.

WEP, mevcut en eski güvenlik protokolüdür. Bu protokolün yerini WPA2 aldı fakat eski ağ donanımına sahip bazı kullanıcıların hâlâ WEP protokolünü kullanması gerekebilir. Söz konusu protokol, WPS ile sorunsuz bir şekilde çalışmıyor. Bu nedenden ötürü bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

6. Modeme Fiziksel Erişimi Olanlar Ağa Girebilir

Modeminize fiziksel erişimi olan kişiler, WPS teknolojisi aracılığı ile çok kolay bir şekilde kablosuz ağınıza erişebilir. Dolayısıyla cihazı güvenli bir yerde bulundurmanız gerekir.

7. Apple WPS’i Desteklemez

Bir Mac'iniz, iPhone'unuz veya iPad'iniz varsa WPS aracılığıyla Wi-Fi ağına bağlanamazsınız. Bunun nedeni, Apple'ın WPS'in yeterince güvenli olmadığın düşünmesi ve hiçbir ürününde WPS için destek sunmamasıdır.

WPS Nasıl Kullanılır?

Modemin üzerindeki WPS butonuna basın.

Cihazınızdan Wi-Fi bölümüne girin.

Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun.

"Wi-Fi ayarları" kategorisini açın.

"WPS bağlantısı" bölümünü görüntüleyin.

Kısa sürede bağlantı gerçekleşecek.

WPS teknolojisi ile internet ağına bağlanmak oldukça kolaydır. Bu işlem için ilk olarak modeminizin üzerinde yer alan WPS butonuna basmanı gerekiyor. Bu butonun konumu, modemden modeme değişiklik gösterebilir. Örneğin buton, bazı modemlerin önünde yer alan bazılarının üzerinde konumlanır.

Söz konusu butona bastıktan hemen sonra akıllı telefonunuz üzerinden Wi-Fi bölümünü görüntüleyin. Açılan sayfa yakınınızda yer alan kablosuz ağların bir listesini göreceksiniz. Bu sayfanın sağ üst köşesinde yer alan üç nokta simgesine dokunun. Bu işlemi gerçekleştirmeniz hâlinde bir pencere açılacak.

Açılan pencere üzerinden "WPS bağlantısı" bölümüne basın. Bu adımı uyguladığınız takdirde kısa süre içerisinde bağlantı otomatik olarak kurulacaktır. Bu adımların cihazdan cihaza değişiklik göstereceğini belirtelim. Ayrıca WPS ile internete bağlanma işlemini akıllı telefon haricinde diğer cihazlar üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yazıda WPS ne demek dahil olmak üzere çoğu kişi tarafından oldukça merak edilen birçok soruyu yanıtladık. Peki siz, internet ağına bağlanma sürecini pratik hâle getiren WPS teknolojisini kullanıyor musunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.