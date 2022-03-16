Modem arayüzüne nasıl giriş yapılır sorusunu merak eden internet kullanıcıları için detaylı bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde yer alan adımları sırası ile uygulayarak modeminizin arayüzüne çok pratik bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz.

İnternete bağlanabilme noktasında kilit rol oynayan modemin arayüzüne giriş yapılabilmesi büyük bir öneme sahip çünkü kablosuz şifre belirleme, misafir kullanıcıların internet bağlantısını kısıtlama dahil olmak üzere pek çok işlem, arayüz üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Huawei, ZTE, ZyXEL , Airties ve TP-Link gibi birçok üreticinin modem arayüzüne giriş bilgileri birbirinden farklı. Bu sebepten ötürü çoğu kullanıcı arayüze erişim sağlayabilme noktasında sorun yaşayabiliyor.

Modem Arayüzüne Nasıl Giriş Yapılır?

Bilgisayarınızda yüklü olan internet tarayıcısını açın.

Adres çubuğuna "192.168.1.1" yazın.

"Enter" tuşuna basın.

Kullanıcı adı ve şifre yazın.

"Enter" tuşuna basın.

Yeni satın aldığınız bir modemi bağladıktan sonra yapmanız gereken ilk adım cihazın arayüzüne giriş yapmak. Arayüze giriş yapabilmeniz için uygulamanız gereken bazı adımlar mevcut. Bu adımlar sayesinde hızlı bir şekilde arayüze erişebilirsiniz.

Arayüze erişim sağlanabilmesi için herhangi bir program mevcut değil. Dolayısıyla ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısını açmanız gerekiyor. Tarayıcıyı açtıktan sonra adres çubuğuna "192.168.1.1" yazın.

Adres çubuğuna yazacağınız IP adresin modemden modeme değişiklik göstereceğini unutmayın. Örneğin bazı modemlerde "192.168.2.1" IP ile giriş yapılıyor. Bu nedenle eğer bu adres ile erişim sağlayamıyorsanız farklı bir adres denemeniz gerekiyor.

IP adresini adres çubuğuna yazdıktan sonra "Enter" tuşuna basın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde arayüz giriş ekranı ile karşılaşacaksınız. Açılan sayfa üzerinden kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi girmeniz gerekiyor.

Her modem standart bir kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile birlikte gelir. Giriş bilgileri modemden modeme farklılık gösterir. Bu nedenden dolayı kullanıcı adı ve parolayı değiştirmediyseniz ürünün standart giriş bilgileri ile arayüze erişmeniz gerekiyor.

Arayüze erişim sağladıktan sonra internet ağınızı yönetebileceğiniz pek çok ayar ile karşılaşacaksınız. İlk olarak modemin arayüzüne giriş yapılabilmesini sağlayan parolayı değiştirmelisiniz. Böylece internet ağınızı çok daha güvenli hale getirmiş olacaksınız.

Arayüze giriş parolasını değiştirdikten sonra Wi-Fi yani kablosuz ağa şifre belirleyin çünkü herhangi bir şifre koymamanız halinde konumunuza yakın olan yabancı kişiler kablosuz ağa erişim sağlayabilir. Bu, pek çok güvenlik ve gizlilik problemine yol açar.

Kablosuz ağ için belirleyeceğiniz şifrenin çok güçlü olmasına özen gösterin. Örneğin "123456" gibi bir şifre, yabancı kişilerin çok kolay bir şekilde Wi-Fi'a bağlanmasını neden olur.

Çevrim içi odaklı video oyunları oynuyorsanız diğer cihazların internet bağlantısını arayüz üzerinden kısıtlayabilirsiniz. Böylelikle oyun esnasında herhangi bir yüksek ping sorunu ile karşı karşıya kalmazsınız. Bunların yanı sıra bazı web sitelerinin erişimini kısıtlama dahil olmak üzere birçok işlem yapabilirsiniz.

Huawei Modem Arayüzüne Giriş Bilgileri

İnternet Servis Sağlayıcısı IP Adresi Kullanıcı Adı Şifre Türk Telekom 196.168.1.1 admin turktelekom / ttnet Turkcell Superonline 196.168.1.1 admin admin / superonline Vodafone 196.168.1.1 admin admin / vodafone 196.168.1.1 admin 1234 196.168.1.1 user user 196.168.1.1 admin 3bb

Huawei marka modemin arayüzüne giriş bilgileri, internet servis sağlayıcınıza göre değişiklik gösterir. Modemi Türk Telekom'dan aldıysanız kullanıcı adına "admin", şifre kısmına ise "turktelekom" ya da "ttnet" yazarak erişim sağlayabilirsiniz.

Söz konusu modem, Turkcell Superonline tarafından verildiyse kullanıcı adı bölümüne "admin", parola kısmına ise "admin" ya da "superonline" yazmanız yeterli. Huawei tarafından üretilen modeli Vodafone'dan aldıysanız kullanıcı adınız "admin", parolanız ise "admin" veya "vodafone" olabilir.

Arayüze erişim yapabilmenizi sağlayan şifrenin ayrıca "admin", "1234", "user" ya da "3bb" ihtimali de mevcut. Sonuç olarak bu kullanıcı adı ve şifreleri deneyerek arayüze giriş yapabilirsiniz.

ZTE Modem Arayüzüne Giriş Bilgileri

Model Adı IP Adresi Kullanıcı Adı Şifre ZTE ZXHN H168A 192.168.1.1 admin admin / turktelekom ZTE ZXHN H108N 192.168.1.1 admin admin ZTE MF10 192.168.0.1 admin admin ZTE WF820+ 192.168.1.1 1admin0 ltecl4r0

Modemlerin modeline göre kullanıcı adı ve parola bilgileri değişiklik gösterebiliyor. ZTE marka bir modem kullanıyorsanız ilk olarak cihazınızın model adını öğrenmeniz gerekiyor. Model adını öğrendikten sorna yukarıda yer alan giriş bilgilerine göz atabilirsiniz.

ZyXEL Modem Arayüzüne Giriş Bilgileri

Model Adı IP Adresi Kullanıcı Adı Şifre ZyXEL VMG1312-T20B 192.168.1.1 admin 1234 ZyXEL VMG3312-T20A 192.168.1.1 admin / user 1234 / user ZyXEL VMG3912-B10K 192.168.1.1 admin admin / turktelekom ZyXEL VMG-3313-B10A 192.168.1.1 admin turktelekom ZyXEL P-2812HNUL-F1 192.168.1.1 admin ttnet / turktelekom

Airties Modem Arayüzüne Giriş Bilgileri

Model Adı IP Adresi Kullanıcı Adı Şifre Airties Air 5750 192.168.2.1 admin ttnet (giriş yapamazsanız her iki kısmı da boş bırakın.) AirTies Air 6372 192.168.2.1 Boş bırakın. Boş bırakın. Airties Air 5021 192.168.2.1 Boş bırakın. Boş bırakın. Airties RT-206 192.168.2.1 admin ttnet

TP-Link Modem Arayüzüne Giriş Bilgileri