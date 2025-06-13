X (Twitter) Hesap Silme Nasıl Yapılır?

X hesap silme işlemi yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Twitter'ın X olarak yeniden markalaşmasından sonra platformdan ayrılmak isteyen kullanıcı sayısında belirgin bir artış görülüyor. Gizlilik endişeleri, platform politikaları veya sosyal medya kullanımını azaltma isteği gibi nedenlerle X hesabınızı kalıcı olarak silmek isteyebilirsiniz. Bu kapsamlı rehberde, X hesap silme işlemini mobil ve web üzerinden nasıl yapacağınızı adım adım öğreneceksiniz.

X Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

X uygulamasını açın ve profil fotoğrafınıza dokunun

"Ayarlar ve destek" menüsüne girin

"Ayarlar ve gizlilik" seçeneğine dokunun

"Hesabın" bölümünü bulun ve tıklayın

En altta "Hesabını devre dışı bırak" seçeneğini göreceksiniz

"Hesabını devre dışı bırak" butonuna basın

Şifrenizi girin ve "Devre dışı bırak" seçeneğine dokunun

Çıkan soruda "Evet, devre dışı bırak" seçeneğini işaretleyin.

X uygulamasını açtığınızda ana sayfada sol üst köşede profil fotoğrafınızı göreceksiniz. Profil fotoğrafınıza dokunduğunuzda yan menü açılacak. Bu menüde hesap bilgileriniz, takipçi sayınız ve çeşitli seçenekler yer alıyor. "Ayarlar ve destek" menüsü genellikle listenin alt kısmında bulunur.

Bu menüye dokunduğunuzda açılan seçeneklerden "Ayarlar ve gizlilik"i seçin. Karşınıza hesabınızla ilgili tüm ayarların bulunduğu yeni bir sayfa açılacak. "Hesabın" bölümü, hesap bilgilerinizi yönetebileceğiniz alandır. Bu bölüme girdiğinizde Hesab bilgileri ve Şifre değiştir gibi seçeneklerin altında "Hesabını devre dışı bırak" seçeneğini göreceksiniz.

X hesap silme "silme" yerine "devre dışı" terimini kullanıyor ama endişelenmeyin, bu kalıcı silme anlamına geliyor. "Hesabını devre dışı bırak" seçeneğine dokunduğunuzda, X size hesabınızı silmek istediğinii bir kez daha sorup doğrulayacak. Devam etmek için "Devre dışı bırak" butonuna basın.

Güvenlik amacıyla şifrenizi girmeniz istenecek. Şifrenizi doğru girdikten sonra son adımda kırmızı renkli "Devre dışı bırak" butonunu göreceksiniz. Hesabınız hemen silinmez. X size 30 günlük bir pişmanlık süresi tanır. Bu süre içinde: Profiliniz diğer kullanıcılara görünmez hale gelir.

Tweet'leriniz, takipçileriniz ve beğenileriniz gizlenir. Kullanıcı adınız geçici olarak kullanılamaz duruma gelir. Ancak bu süre içinde hesabınıza giriş yaparsanız, silme işlemi otomatik olarak iptal edilir. Hesabınız eski haline döner ve tüm verileriniz tekrar görünür olur.

X (Twitter) Hesap Silme Linki - 2025

X hesap silme linki aracılığıyla hesabınızı kolayca devre dışı bırakabilirsiniz. Eğer oturum açık değilse bağlantıya tıkladıktan sonra hesabınıza giriş yapın ve "Devre dışı bırak" seçeneğini seçin. Böylece hesabınız kapatılacaktır.

X hesap silme işlemi göründüğünden daha basit. Mobil uygulamadan birkaç adımda hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz. 30 günlük bekleme süresi size düşünme fırsatı veriyor. Bu süre içinde fikrinizi değiştirirseniz, hesabınıza giriş yaparak silme işlemini iptal edebilirsiniz. Ancak 30 gün geçtikten sonra geri dönüş yoktur.