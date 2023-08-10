X'ten Nasıl Para Kazanılır? Twitter'dan Para Kazanma Yöntemleri

Dijital mecralarda online olarak içerik üretip gelir elde etmek son zamanlarda evden çalışmak isteyenlerin odak noktası haline geldi. Özellikle sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandığınızda yenilikçi olanaklar karşınıza çıkıyor.

Instagram ve TikTok’taki gelir elde etme yöntemleri birçok kişi tarafından biliniyor. Ancak, eski adıyla Twitter yeni adıyla X uygulamasında da internetten para kazanmak isteyenlerin deneyebileceği birçok yöntem bulunuyor. Bu yöntemlere geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi.

Yapılan duyuruya göre Twitter'da içerik üretenler, içerikleri sayesinde gelir elde edebiliyor. Bazı hesap sahipleri ilk ödemelerini aldı bile. Peki, bu yeni özellik kullanılarak X’ten nasıl para kazanılır? Türkiye'de bu şekilde gelir elde etmek mümkün mü? Twitter’dan para kazanmak için başka hangi yöntemleri deneyebilirsiniz? İşte, detaylar!

X’ten Nasıl Para Kazanılır?

X’ten para kazanmanız için uygulamayı aktif olarak kullanmanız ve belli bir hedef kitleye ulaşmanız gerekiyor. Deneyeceğiniz yöntem hangisi olursa olsun etkili bir sonuç alabilmek için hedef kitlenizin profilinizi takibe değer bulması büyük bir önem taşıyor.

Twitter'ın yakın zamanda duyurduğu yeni bir özellik sayesinde artık ekstra bir şey yapmadan, sadece tweet atarak gelir elde etmek de mümkün. Birçok içerik üreticisi Twitter tarafından kendilerine yapılan ödemelerle ilgili verileri kamuoyu ile paylaşıyor.

Peki, tweet atarak gelir elde etmek için hangi koşulları sağlamanız gerekiyor? İşte, Twitter'ın yeni özelliğinden yararlanarak X'ten para kazanmak için sağlamanız gereken koşullar:

Öncelikle son 3 ayda 15 milyonu aşkın tweet görüntülenme sayısına sahip olmanız gerekiyor.

Bunun yanında takipçi sayınız da 500'ün üstünde olmak durumunda.

Twitter'da içerik üreterek para kazanmak isteyenler için zorunlu tutulan bir diğer şart ise XBlue üyeliği. Yani, öncelikle mavi tik'i almanız gerekiyor.

Mavi tik almak için Twitter Blue (XBlue) üyeliğini satın almanız isteniyor.

(XBlue) üyeliğini satın almanız isteniyor. Twitter'dan gelir elde etmek için bir Stripe hesabınız olması da şart tutuluyor. Bu noktada Türkiye'de bu işi yapmak isteyenler için üzücü bir haberimiz var.

Türkiye'de Stripe kullanımı yasal olmadığı için henüz bu yeni özellik ile X'ten para kazanılamıyor. Ancak bunun haricinde Twitter'dan para kazanmak için deneyebileceğiniz birçok yöntem bulunuyor.

Twitter'dan Para Kazanma Yöntemleri

X uygulamasına ilişkin gerçekleştirilmesi planlanan yenilikler kapsamında ilerleyen günlerde daha fazla gelir elde etme yöntemi ile karşılaşabilirsiniz. Günümüzdeki koşullara baktığımızda ise Twitter’dan gelir elde etmek için aşağıdaki yollara başvurabilirsiniz:

Sponsorlu tweet oluşturabilirsiniz

Kendi markanızı tanıtarak yeni hedef kitlelere ulaşabilirsiniz.

Hayalet yazar olarak başkaları adına yazabilirsiniz.

Web sitenize ya da blog sayfanıza Twitter aracılığıyla trafik çekebilirsiniz.

Satış ortaklıkları yapabilirsiniz.

Re-tweet ve tweet atarak para kazanma yollarını deneyebilirsiniz.

1. Sponsorlu Tweet Oluşturmak

İçerik üreticileri ve markaların buluştuğu çeşitli platformlara kaydolarak ürün deneme ve yorumlamak için başvuruda bulunabilirsiniz. Bu sayede belli ürünleri ücretsiz bir şekilde markalardan isteyebilir, paylaşımlarınız için komisyon alabilirsiniz.

Twitter’da belli bir takipçi sayısına ulaştığınızda markalar direkt olarak sizinle Influencer iş birliği kapsamında iletişime geçebilir. Kendileri sponsorlu tweet oluşturmanız için tekliflerde bulunabilirler. Ancak bu tarz teklifler gelmiyorsa bahsettiğimiz tarzdaki influencer ve markaların buluştuğu platformlarda şansınızı deneyebilirsiniz.

2. Markanızı Twitter’da Tanıtmak

Markanızı Twitter’da tanıtma fikri kulağınıza hoş gelebilir. Yeni kitlelere ulaşmak için X’i kullanmak akıllıca bir yaklaşımdır. Ancak bir noktaya dikkat etmediğinizde işler tam tersine dönebilir.

Eğer çok fazla ürün paylaşımı yaparsanız takipçilerinizin bu durumdan sıkılması ve takipten çıkması muhtemeldir. Bu durumun önüne geçmek için içeriklerinizin yaklaşık % 30’unda ürünlerden bahsedip kalan kısmında bağ kuran, etkileşime açık, ilgi çekici içeriklere yer vermeyi deneyebilirsiniz.

3. Hayalet Yazarlık

Yurt dışında oldukça popüler olmasına rağmen Türkiye’de henüz çok aktif olarak kullanılmıyor. Hayalet yazarlıkta kendi adınıza değil başkaları adına tweet atarak para kazanma imkânınız oluyor.

Yurt dışında bu işi yapanların ciddi gelirler elde ettiğini söylemekte fayda var. Ancak bu tarz işlerde firmaların sizi seçmesi için Twitter ve yazarlık konusunda başarılı olduğunuzu kanıtlamanız isteniyor.

4. Web Sitesine Trafik Oluşturmak

Tıpkı Google’da olduğu gibi Twitter’da da kendi blog veya web sitenizin tanıtımını yapabilirsiniz. Çeşitli içerikler oluşturup bu içeriklere link ekleyerek web sitenize kullanıcıları yönlendirebilirsiniz. Backlink uygulamasını manuel bir şekilde yapmanıza imkân tanıyan bu sistemle hem Twitter hem de kendi web sitenizde etkileyici bir trafik akışı sağlayabilirsiniz.

5. Satış Ortaklıkları

Affiliate alabileceğiniz birçok platform bulabilirsiniz. Trendyol, Amazon, Çiçeksepeti, n11 bunlardan bazıları. Bu platformların bir kısmı takipçi sayısı konusunda sınırlamalar getiriyor. Gerekli koşulları sağlıyorsanız satış ortaklığı kapsamında bu firmalarla çalışarak ürün linkleri paylaşabilir, satılan ürünlerden komisyon kazanabilirsiniz.

6. Re-tweet ile Paza Kazanmak

Twitter kullanıcıları arasında bilinen bir yöntem olarak ‘retweet’ karşımıza çıkıyor. Freelance iş ve çalışan ilanlarının yayınlandığı sitelerde Twitter’da retweet atmaya yönelik ilanlar karşımıza çıkıyor. Firmaların retweet işi için sizi tercih etmesinde takipçi sayınız ve sunduğunuz fiyat teklifi belirleyici rol oynuyor.