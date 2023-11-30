Hem Kablolu Hem de Kablosuz En İyi Xbox Kulaklık Modelleri

Xbox kullanıcıları daha gerçekçi ve etkileyici bir oyun deneyimine sahip olmak için fonksiyonel ve yüksek kaliteli kulaklıkları tercih ediyor. Kimileri kablolu kimileri kablosuz kulaklık istiyor.

En önemlisi de oyuncuların daha iyi bir ses deneyimi elde edecekleri fiyat / performans ürünlerine ulaşmak oluyor. Peki, Xbox sevenler için en ideal kulaklık modelleri hangileri?

Bu yazımızda farklı bütçelere hitap eden, hem kablolu hem de kablosuz seçenekleri sizin için sıralıyoruz. İşte, Xbox’ta kendinizi oyuna kaptırmanızı sağlayacak 7 farklı kulaklık önerisi!

Xbox Series X, S ve Xbox One İçin En İyi 7 Kulaklık– 2023

Audeze Maxwell for Xbox

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless for Xbox / PC

SteelSeries Arctis 9X

Razer Kaira Pro Wireless for Xbox

Logitech G Pro X 7.1

Microsoft Xbox Wireless Headset

Corsair HS50

1. Audeze Maxwell for Xbox

20 dakikalık hızlı şarj süresi ile 80 saate varan kullanım süresine sahip. Ultra düşük gecikmeli bağlantı ve 3X Range of Traditional 2.4 Ghz sunuyor. Birinci sınıf Bluetooth 5.3 desteği – LE Audio – LDAC- LC3plus bulunuyor.

24 bit / 96 kHz’lik yüksek çözünürlüklü ses deneyimi vadediyor. Dolby Atmos desteği sadece Xbox için geçerli. Gürültü önleyici FILTER teknolojisi ile daha kaliteli seslere sahip olabiliyorsunuz.

90 mm’lik ödüllü Audeze düzlemsel manyetik sürücü düşük bas, düşük distorsiyon ve daha sürükleyici bir ses deneyimi sunuyor. Entegre mikrofon mevcut. Yurt dışı fiyatı 300 - 330 dolar aralığında değişiyor. Türkiye’de aktif olarak satışta değil.

2. Steelseries Arctis Nova Pro Wireless for Xbox / PC

Audeze Maxwell ile benzer bir fiyat aralığında yer alan, yine birinci sınıf kulaklık modellerinden birisi olarak Arctis Nova Pro’dan bahsedebiliriz.

Özellikle Xbox Series X için ‘en iyi oyun kulaklığı’ olarak nitelendiriliyor. Ses kontrollerine kolayca ulaşmanızı sağlayan bir GameDAC ürüne dahil olarak olarak size gönderiliyor.

Sağlamlık açısından Audeze’ye göre bir adım geride olduğunu söylemek gerekli. SteelSeries ürünlerinin karakteristik bir özelliği olan ‘kayak kafa bandı’ bu modelde de mevcut. 360 derece surround ses sistemi sayesinde daha gerçekçi ve çevreleyen bir oyun deneyimi sunuyor.

Aktif gürültü azaltma özelliğine ve Infinity Power System ile şarj sorununu ortadan kaldıran iki pilli tasarıma sahip. Çoklu sistem bağlantısı ile birden çok cihaza aynı anda bağlanma ve özgürce geçiş yapabilme imkânı tanıyor.

Çift ses akışı - 2.4 GHz hız, ClearCast Gen 2 yapay zeka destekli mikrofon cihazın diğer önemli özellikleri arasında sıralanıyor. Yurt dışı satış fiyatı 350 euro civarında. Türkiye’de 14.511 TL’lik bir fiyat etiketine sahip.

3. SteelSeries Arctis 9X

Xbox One ile uyumlu kablosuz bir kulaklık modeli. 98 dB hassasiyete sahip. Paslanmaz çelik kafa bandı, kafa bandı yastığı ve dönebilen kulaklıkları bulunuyor. Pasif gürültü önleme özelliği var ancak 360 derece surround ses vadetmiyor.

Frekans aralığı 20 Hz – 22 kHz olan aksesuar Neodimyum sürücülü. 4.1 Bluetooth bağlantıya sahip. Kablolu kullanabilme özelliği bulunuyor. 6 metrelik menzilde 20 saat kullanım süresi vadediyor.

USB ile şarj olan cihazda 100 Hz – 10 kHz frekans aralığındaki bir mikrofon mevcut. Ayrıca mikrofon ve ses kontrolleri için kullanılan bir kumanda yer alıyor. Güncel fiyatı Türkiye’de 3.600 - 5.000 TL aralığında değişiyor.

4. Razer Kaira Pro Wireless for Xbox

Razer’ın kendi üretimi TriForce Titanyum 50 mm sürücüye sahip kablosuz kulaklık modeli. HyperClear Supercardioid mikrofonda etkili gürültü önleme sistemi yer alıyor. Xbox One, One S, X, Series X ve S ile uyumlu. PC’de de kullanılabiliyor.

Xbox Game Pass için Bluetooth 5.0 bağlantı desteği mevcut. Frekans aralığı: 20 Hz - 20 kHz olarak belirtiliyor. Ses hassasiyeti 108 dB ile sınırlandırılıyor.

10 metrelik Wi-Fi menzili var. Mikrofon için frekans aralığı 100 Hz – 10 kHz olarak belirtiliyor.

Chroma Lighting özelliği açıkken 15 saate kadar, bu özellik kapalıyken 20 saate kadar uzayabilen kullanım süresi mevcut. Türkiye’deki güncel satış fiyatı 2.500 - 4.500 TL aralığında oldukça değişken.

5. Logitech G Pro X 7.1

Kablolu bir oyun kulaklığı olarak tanıtılıyor. Surround ses deneyimi sunuyor. 50 mm Hassas PRO-G Sürücüleri mevcut. Böylece daha geniş bir frekans aralığı ve daha etkileyici bir bas deneyimi vadediyor.

Blue Voice teknolojisi ie desteklenen mikrofon yer alıyor. Bu sayede sesiniz daha profesyonel ve net bir şekilde çıkabiliyor. Bunun için özel olarak geliştirilmiş ses filtrelerine sahip.

Çerçevesi alüminyum ve çelikten üretilirken başınızı çevreleyen kısımlarda kaliteli suni deri ile birlikte hafızalı köpük materyalleri kullanılıyor. Güncel satış fiyatı 3.880 TL civarında.

6. Microsoft Xbox Wireless Headset

Hafif ve esnek tasarımı ile dikkat çeken kulaklık yüksek kalitede ve düşük gecikmeli ses deneyimi sunuyor. Windows Sonic, DTS Headphone:X ve Dolby Atmos teknolojilerinin gücünden yararlanıyor.

Sezgisel bir tasarıma önem veriliyor. Kulaklık kadranları oyun ve sohbet esnasında ses kontrollerinin daha iyi yapılmasını sağlıyor. Dolby 7.1 çevresel ses özelliği ile birlikte pasif gürültü önleme mevcut. Bluetooth standardı 4.2 olup 15 saatlik bir kullanım süresi vadediyor. Hızlı şarj süresi 30 dakika olarak belirtiliyor.

Boom, esnek ve LED aydınlatmalı mikrofon, çağrı gürültü engelleme teknolojisi sunduğu olanaklar arasında yer alıyor. Xbox One, Xbox Series S ve X ile uyumlu. Bunun yanında Android, iOS ve Windows ile de kullanılabiliyor. Frekans aralığı 20 Hz - 20 kHz. Güncel fiyatı ise 3.850 - 4.500 TL aralığında satıcıya göre değişiyor.

7. Corsair HS50

Xbox One ile uyumlu olan kulaklık aynı zamanda Nintendo Switch, Playstation, PS4 ve Windows ile kullanılabiliyor. Pasif gürültü önleme özelliği mevcut. Ses hassasiyeti 111 dB olarak belirtiliyor.

Frekans aralığı: 20 Hz - 20 kHz. Neodimyum sürücülü olup sürücü aralığı 50 mm. Frekans aralığı 100 Hz - 10 kHz olan bir mikrofona sahip. Çağrı gürültü engelleme, çıkarılabilen mikrofon ve kumanda bulunuyor. Bu kumanda ile hem mikrofon hem de ses kontrolü sağlanıyor.

Kablolu bir kulaklık modeli. Bluetooth desteklenmiyor. Kablo uzunluğu 180 cm olarak belirtiliyor. Cihazın güncel fiyatı: 1.100 - 1.700 TL aralığında değişiyor.