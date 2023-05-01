En İyi Gürültü Önleyici Kulaklık Modelleri ve Fiyatları

Gürültü engelleyici kulaklık modelleri, özellikle sesli ortamlarda telefon görüşmelerinizi oldukça kolaylaştırabilir. Hareketli bir hayata sahip olan kişilerin sıkça tercih ettiği gürültü engelleyin kulaklıklar, görüşme deneyimini yükseltmenin yanında çok daha iyi bir müzik dinleme deneyimi de sunabiliyor. Bu yazımızda sizin için en iyi gürültü engelleyici kulaklık modellerini listeledik.

Aktif Gürültü Engelleme Nedir?

Aktif gürültü engelleme ya da sektörde sıkça kullanılan adıyla Aktif Gürültü Kontrolü (ANC), kulaklığın üzerinde yer alan mikrofon yardımıyla dış seslerin tespiti ve dış sesin tam tersinde ses üretimi olarak özetlenebilir. Anında gerçekleşen bu yazılımsal işlem sırasında dış ses neredeyse tamamen azaltılırken ses deneyimi de artırılır.

Pasif Gürültü Engelleme Nedir?

Özellikle uçuşlarda sağlanan kulaklıklardan aşina olabileceğiniz pasif gürültü engelleme, kulaklığın sahip olduğu özel tasarım yoluyla dış sesin elimine edilmesini sağlar.

Kulak üstü kulaklıklarda sıkça tercih edilen yöntem, özel yastıklar ile fiziksel bir yalıtım imkanı oluşturur. Günümüzdeki çoğu kulak içi ve kulak üstü kulaklık, hem pasif hem de aktif gürültü engelleme özelliklerine sahiptir.

Gürültü Önleyici Kulaklık Modeli Önerileri ve Fiyatları

Sennheiser Momentum True Wireless 3

Bang & Olufsen Beoplay H95

Sony WH-1000XM4

JBL Club 950NC ANC

AirPods Pro İkinci Nesil

Sennheiser Momentum True Wireless 3

Aktif Gürültü Önleme (ANC): Var

Bluetooth Versiyon: 5.2

Çift Telefon Desteği: Var

Kulaklık Tipi: TWS

Kullanım Tipi: Kulakiçi

Müzik Dinleyebilme: Var

Suya & Tere Dayanıklı: Evet

Hoparlör ve kulaklık endüstrisinin en güçlü markalarından biri olan Sennheiser tarafından üretilen Momentum True Wireless 3 kulak içi kulaklık, birçok kullanıcı tarafından en iyi gürültü önleme kulaklıkları arasında gösteriliyor.

Aktif ve pasif gürültü engelleme özelliklerine sahip olan kulaklık, TWS tasarıma ve uzun şarj süresine sahip.

Bluetooth 5.2 ile birlikte ses deneyimi artarken güçlü mikrofonları sayesinde yalnızca müzik dinlemek değil, görüşmeler yapabilmek de mümkün. Listemizdeki diğer kulaklıklara kıyasla 4000 ile 5000 TL arasında değişen fiyatıyla oldukça uygun olduğunu söylemek mümkün.

Bang & Olufsen Beoplay H95

Aktif Gürültü Önleme (ANC): Var

Bluetooth Versiyon: 5.1

Çift Telefon Desteği: Var

Kulaklık Tipi: Stereo

Kullanım Tipi: Kulaküstü

Müzik Dinleyebilme: Var

Suya & Tere Dayanıklı: Hayır

En iyi gürültü engelleyici kulaklık denildiğinde ilk akla gelen modellerden biri olan Bang & Olufsen Beoplay H95, tam anlamıyla profesyoneller için tasarlanmış bir kulaklık. Özelleştirilmiş titanyum sürücüleri ise olağanüstü bir gürültü engelleme deneyimi sunan kulaklık, profesyoneller tarafından tercih ediliyor.

Konforlu tasarımıyla 38 saate kadar oynatma süresi sunan kulaklık, 20-22.000 Hz arasında çalışıyor. Ancak ürünün gürültü engelleyici kulaklık fiyatları söz konusu olduğunda oldukça yukarıda listelendiğini belirtmekte fayda var.

Sony WH-1000XM4

Bağlantı: Bluetooth

Gürültü Önleme: Var

Kablo Uzunluğu: 1,2 m

Kulaklık Modeli: Kulaküstü Tam Boy

Kullanım Alanı: Telefon

Kullanım Tipi: Kulaküstü

Mikrofon: Var

Sony tarafından tasarlanan WH-1000XM4, profesyonel kalitenin nispeten daha uygun fiyatla buluştuğu bir ürün olarak öne çıkıyor. Cihaz, 40mm sürücüler ve yüksek çözünürlüklü LDAC codec teknolojisi sayesinde yüksek kaliteli bir ses performansı sunuyor. Akıllı ses kontrolü, çift yönlü Bluetooth bağlantısı, NFC ve dokunmatik kontrol gibi özellikleri ile de kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.

Sony WH-1000XM4, gürültü engelleyici kulaklık arayan herkes için en iyi seçeneklerden biri. Ancak yine gerçek sessizlik deneyimi arayan profesyonellere yönelik bir kulaklık olması sebebiyle fiyatının 15 bin TL'den başladığını söylemekte fayda var.

JBL Club 950NC ANC

Yüksek Çözünürlüklü ve Efsanevi JBL Pro Ses

Basları anında güçlendirin

Adaptif Gürültü Engelleme

Yüksek güç, yüksek etki

55 saate varan kesintisiz eğlence

Rahat kulak yastıkları

TalkThru

Çift mikrofon teknolojisiyle mükemmel çağrılar

Google Asistan ve Amazon Alexa'dan yardım alın

STAGE + ile DJ ön ayarları

Ünlü marka JBL tarafından üretilen Club 950NC ANC, özellikle hiçbir ritmi kaçırmak istemeyen müzik tutkunlarının bir numaralı tercihlerinden biri. Yüksek çözünürlüklü, güvenilir JBL ses kalitesini adaptif gürültü engelleme ile birleştiren bu model, Bluetooth olması sebebiyle profesyonel yaşamda kulaklığa ihtiyaç duyanlar tarafından da kullanılabilir.

Dünyanın en önemli DJ'leri ile yapılan çalışma sonrasında hazırlanan özel ses konfigürasyonu kataloguna STAGE+ düğmesine tıklayarak ulaşmanız mümkün. Ayrıca BT ve ANC açıkken 22 saate kadar çalma süresi sunan kulaklık, batarya ömrüyle de dikkat çekiyor.

AirPods Pro İkinci Nesil

Adaptif EQ ile muhteşem ses kalitesi sunan H2 Apple Çip

Uzamsal Sesº

Aktif Gürültü Engelleme

Adaptif Şeffaf Mod

Dokunmatik Denetim

Aktif Gürültü Engelleme etkinken 6 saate kadar dinleme süresi.

AirPods Pro ve şarj kutusunda tere ve suya dayanıklı tasarım (IPX4)²

Otomatik açılma, otomatik bağlanma

Uygun fiyatlı gürültü engelleyici kulaklık arayanların en iyi tercihlerinden biri olabilecek AirPods Pro 2. nesil, birçok yönüyle listemizde yer alan profesyonel kulaklıklara benzemiyor. Ancak piyasada neredeyse her işlevi yerine getirebilen sayılı adaptif gürültü engelleyici kulaklık modellerinden biri olduğu söylenebilir.

Son nesin Apple Silicon teknolojisi çip yardımıyla yapay zeka destekli adaptif gürültü engelleme kullanan AirPods Pro 2. nesil, tek şarjla 6 saate kadar dinleme süresi sunuyor. Aynı zamanda dinamik kafa izleme teknolojisi ile uzamsal ses deneyimi, ürünün öne çıkan bir diğer özelliği.

Özellikle sesli ortamlarda çalışan kişiler görüşmeler konusunda kurtarıcı konumuna yükselen AirPods Pro 2. nesil, kaliteli mikrofonuyla her testten başarıyla ayrılıyor.