Xbox Series S Tasarımlı Ekmek Kızartma Makinesi Özellikleri ve Fiyatı

Microsoft yeni girişimiyle ev elektroniğine de damgasını vuruyor. Yeni nesil ekmek kızartma makinesinden çıkan ekmeklerde Xbox logosu çıkıyor.

Xbox Series X tasarımına sahip olan mini buzdolabının ardından firmanın bu girişimi adından çokça söz ettirdi.

Bu yazımızda Xbox konseptli ekmek kızarma makinesinin özelliklerini ve fiyatını kaleme alıyoruz.

Xbox Series S Tasarımlı Ekmek Kızartma Makinesi Özellikleri

Kompakt bir tasarıma sahip olan mutfak aleti Xbox Series S konsolu ile benzer bir görünüm sergiliyor. Markanın ikonik siyah hava çıkış boşluğu bu cihazda da karşımıza çıkıyor.

2023 yılında sosyal medyada cihaza ait ilk görseller paylaşılmıştı. Şimdi ise aktif olarak satışı yapılıyor.

Cihazın en dikakt çeken özelliği logolu ekmek kızartabiliyor olması. Bunun yanında teknik özelliklerine baktığımızda şu detaylarla karşılaşıyoruz:

Altı adet kızartma seviyesi bulunuyor.

Cihazın alt kısmında yerinden çıkarılabilen bir kırıntı tepsisi yer alıyor.

LED geri sayım ekranı sayesinde kızartma işlemi için kalan süreyi kolayca takip edebiliyorsunuz.

İki bölmeden oluşuyor. Bu sayede aynı anda birden fazla ekmeği rahatça kızartabilirsiniz.

Sıkışma önleme özelliği sayesinde cihazın kullanışlılığı arttırılmış.

Bir adet buz çözme düğmesi bulunuyor. Böylece dondurulmuş ekmekler çözünmeye gerek kalmadan tek seferde bu cihazda kızartılarak yemeye hazır hale getirilebiliyor.

Cihazın genişliği 39 cm, yüksekliği 19 cm, derinliği ise 11 cm olarak belirtiliyor.

Xbox Series S Tasarımlı Ekmek Kızartma Makinesi Fiyatı

3 Ocak 2024 itibariyle Walmart mağazalarında satışa çıkan ürünün başlangıç fiyatı 39.99 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği henüz belirsiz. Dolayısıyla TL bazında nasıl bir satış fiyatı olacağı da bilinmiyor.

Oyuncular için tasarlanan mini buzdolabının ardından bu ekmek kızartma makinesi ile teknoloji ve oyun severlere mutfakta eğlenceli bir deneyim sunulması hedefleniyor. Oyun konsolu ile neredeyse birebir aynı görünüme sahip olan cihaz kullanıcıların oyun tutkusunu bilgisayar ile kısıtlamayıp mutfağa taşıyor.

Başlarda bu haberin gerçekçiliğine pek inanılmamıştı. Bunun sebeplerinden biri Razer’ın 1 Nisan şakası olarak paylaştığı ilginç ürünler olabilir. Tüm tartışmalara rağmen gerçekten tasarlanan ve üretilen Xbox imzalı kızartma makinesi ABD’de aktif olarak satışta.

Peki, siz bu ürün ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Oyun konseptini mutfağa taşıyan yeni cihazların geliştirilmesini ister miydiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.