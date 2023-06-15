Xiaomi 13 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Hayatımızın parçası haline gelen telefonların suya dayanıklı olması rahat kullanım açısından çok önemlidir. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefon üreticileri suya dayanıklı modeller geliştirmeye başladı. Biz de sizler için Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Lite ve Xiaomi 13 Ultra suya dayanıklı mı sorusunun cevabını araştırdık.

Xiaomi 13 Su Geçirir mi?

Xiaomi 13; 1900 nit maksimum parlaklık, 120 Hz yenileme hızı, 1.61 mm ultra dar çerçevelerle %93,3 ekran-gövde oranında 6,36 inç FHD+esnek E6 AMOLED düz ekrana sahiptir. Xiaomi 13 aynı zamanda 4500 mAh pil ve 67 W kablolu şarjla tasarlanmıştır. Ayrıca 50 W kablosuz şarjla 10W ters kablosuz şarj şeklinde geliştirilmiştir.

IEC-Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun onayladığı resmi IP68 derecesinden oluşuyor. Böylece Xiaomi 13 hem suya hem de toza dayanıklı olarak tasarlanmıştır.

Xiaomi 13 Pro Su Geçirir mi?

Xiaomi 13 Pro; 1900 nit maksimum parlaklık ve 120 Hz yenileme hızına sahiptir. 6,78 inç 2K esnek E6 Samsung AMOLED LTPO ekrandan oluşuyor. Cihaz, HDR10+ ve Dolby Vision destekli olarak geliştirilmiştir. Cihazın diğer dikkat çeken özelliğiyse 1920Hz PWM karartma sunmasıdır.

Xiaomi 13 Pro, geniş VC sıvı soğutma alanından oluşan Snapdragon 8 Gen 2 ile destekleniyor. Cihazda 1 adet ultra büyük Sony IMX989 sensör, 8 asferik lens, Leice optik ve ALD ultra düşük yansıtma kaplama ana kamerayla üçlü 50 MP arka kameralı olarak tasarlanmıştır. Optik kalite için döndürme kaplamalı proses IR filtresiyle HyperOIS desteği sunuyor.

Xiaomi 13 Pro’da Xiaomi 13 gibi IEC-Uluslararası Elektronik Komisyonu tarafından onaylanan resmi IP68 derecesine sahiptir. Dolayısıyla “Xiaomi 13 Pro suya dayanıklı mı” sorusunu evet şeklinde yanıtlayabiliriz.

Xiaomi 13 Lite Su Geçirir mi?

Xiaomi 13 Lite; arka paneli 50 magapiksel Sony IMX766 ana kamera, 2 megapiksel makro sensör, 8 megapiksel Sony IMX355 ultra geniş açılı üçlü kamera sistemli olarak geliştirilmiştir.

Cihaz; Full HD+ çözünürlük, 1.000 nit maksimum parlaklık sunan 6.55 inç AMOLED ekran ve 120 Hz yenileme hızına sahiptir. Panel üzerinde Dolby Vision ile HDR10+ desteği de bulunuyor. Xiaomi 13 Lite’nin ekranı, Gorilla Glass 5 ile korunuyor. IP53 su ve toza dayanıklılık sertifikasıyla kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Xiaomi 13 Ultra Su Geçirir mi?

Xiaomi 13 Ultra; dünyanın ilk değişken diyaframlı 1 inçlik kamera sisteminden oluşuyor.

Xiaomi 13 Ultra;

Batarya: 500 mAh, 90W kablo, 50W kablosuz

Ekran: 6.73 inç 120Hz 1440 x 3200 AMOLED

Ön Kamera: 32 MP f/2.4

Ram: 12 GB/16 GB Ram

Arka Kamera: f/1.8 + 50 MP 120mm, 3.2x periskop (OIS), 50 MP, 23mm 1.0" Hyper OIS + 50 MP 12mm, 5x periskop (OIS)

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

Bluetooth 5.3’ü destekleyen Xiaomi 13 Ultra, IP68 sertifikasından oluşuyor. Bundan dolayı Xiaomi 13 Utra suya ve toza karşı dayanıklı olarak nitelendirilebilir.