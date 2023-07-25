Xiaomi’nin son teknoloji akıllı telefonlarının yer aldığı Xiaomi 14 serisinde üç farklı model bulunuyor. Bu modelleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Serinin en üst modeli Xiaomi 14 Pro olarak karşımıza çıkıyor. Xiaomi 14 serisinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden destek alınacağı ve 4.860 mAh düzeyinde güçlü bir batarya kullanılacağı konuşuluyor.

Arka kamerada 50 MP çözünürlük, 1 TB’a varan depolama seçenekleri bu serinin önde gelen özellikleri arasında sıralanıyor. Ayrıca Xiaomi 14 serisinde yer alan cihazların toza ve suya karşı dayanıklılığı da akıllı telefon kullanıcıları tarafından merak ediliyor.

Xiaomi 14 serisindeki üç farklı model akıllı cihazın suya karşı dayanıklılıklarına ilişkin detaylar bu yazımızda!

Xiaomi 14 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Xiaomi 14, serinin en standart modeli olarak bilinen Xiaomi 14 diğer modellerden farklı olarak suya karşı ekstra bir dayanıklılık göstermiyor. Bu nedenle suya ve toza karşı direnç açısından baktığımızda Xiaomi 14 serisinde suya karşı dayanıklılığı en düşük olan alternatifin Xiaomi 14 olduğunu söyleyebiliriz.

Xiaomi 14 Pro Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Xiaomi 14 Pro’nun suya ve toza karşı dayanıklılık testlerinden başarıyla geçtiği biliniyor. Teknolojik özellikleri ile seride öne çıkan modellerden birisi olan 14 Pro’nun IP derecelendirmesi IP68 olarak belirtiliyor. Bu da cihazın hem toza hem de suya karşı maksimum dayanıklılık seviyesinde olduğunu gösteriyor.

IP68 derecelendirmesine baktığımızda Xiaomi 14 Pro modelinin 1 m’yi aşmayan derinlikte 30 dk’ya kadar saf suya dayanıklı olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu noktada su geçirgenliğini etkileyen birçok kriter bulunuyor. Derinlik ve sürenin yanı sıra suyun içinde bulunan bileşenler, akış hızı gibi etmenler cihazın suya karşı dayanıklılığında farklılık yaratabiliyor.

Xiaomi 14 Ultra Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Xiaomi 14 Ultra modeli de tıpkı Xiaomi 14 Pro gibi IP68 derecelendirmesine sahip akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Suya ve toza dayanıklılık anlamında yüksek performans gösteren cihaz, deniz ve havuz suyunda farklı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu derecelendirmenin saf su ile gerçekleştirilen testler sonucunda yapıldığını unutmamak gerekiyor.

Ayrıca her ne kadar üstün koruma seviyesine sahip olsa da cihazın hoparlör ve mikrofon bölümüne yoğun bir sıvı akışı olması durumunda çeşitli hasarlar ortaya çıkabiliyor.