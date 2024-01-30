Xiaomi 15 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Xiaomi 14 modelleri tanıtıldıktan sonra Xiaomi 15 serisinin özellikleri merak edilmeye başlandı. Peki, yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni akıllı telefon modellerinde hangi donanım bileşenleri bulunacak? Bu rehberde merak edilen soruları cevaplayacağız.

Not: Bu rehber, Xiaomi 15 serisinin fiyatı, donanımı ve çıkış tarihi hakkında ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenden dolayı rehberde yer alan bilgiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Ayrıca söz konusu telefonların nasıl bir tasarıma sahip olacağı da henüz bilinmiyor.

Xiaomi 15 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,36 inç

: 6,36 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 2500 x 1200 piksel

: 2500 x 1200 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 8 Gen 4

: Snapdragon 8 Gen 4 RAM : 8 GB / 12 GB / 16 GB

: 8 GB / 12 GB / 16 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 50 MP + 50 MP

: 50 MP + 50 MP + 50 MP Ön Kamera: 32 MP

Xiaomi 15 Fiyatı

Xiaomi 15 modelinin 550 dolar civarında fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Telefonun ücreti ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenden dolayı telefon farklı fiyat etiketine sahip olabilir.

Xiaomi 15 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,73 inç

: 6,73 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 2K

: 2K Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 8 Gen 4

: Snapdragon 8 Gen 4 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 50 MP + 50 MP

: 50 MP + 50 MP + 50 MP Ön Kamera: 32 MP

Xiaomi 15 Pro Fiyatı

Xiaomi 15 Pro modelinin 685 dolar civarında fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Telefonun ücreti ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenden dolayı telefon farklı fiyat etiketine sahip olabilir.

Xiaomi 15 Serisi Çıkış Tarihi

Xiaomi 15 serisinin 2024 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Resmî açıklama yapılmadığından dolayı telefon farklı bir tarihte de tanıtılabilir.

Bu rehberde Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 ne kadar fiyata satılacak sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Yeni akıllı telefon serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu akıllı telefon modelleri ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.