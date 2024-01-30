Xiaomi 15 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Bu rehberde Xiaomi 15 serisinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte Xiaomi marka yeni telefonlar!
Xiaomi 14 modelleri tanıtıldıktan sonra Xiaomi 15 serisinin özellikleri merak edilmeye başlandı. Peki, yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni akıllı telefon modellerinde hangi donanım bileşenleri bulunacak? Bu rehberde merak edilen soruları cevaplayacağız.
Not: Bu rehber, Xiaomi 15 serisinin fiyatı, donanımı ve çıkış tarihi hakkında ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenden dolayı rehberde yer alan bilgiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Ayrıca söz konusu telefonların nasıl bir tasarıma sahip olacağı da henüz bilinmiyor.
Xiaomi 15 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,36 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 2500 x 1200 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 4
- RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP
- Ön Kamera: 32 MP
Xiaomi 15 Fiyatı
Xiaomi 15 modelinin 550 dolar civarında fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Telefonun ücreti ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenden dolayı telefon farklı fiyat etiketine sahip olabilir.
Xiaomi 15 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,73 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 2K
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 4
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP
- Ön Kamera: 32 MP
Xiaomi 15 Pro Fiyatı
Xiaomi 15 Pro modelinin 685 dolar civarında fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Telefonun ücreti ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenden dolayı telefon farklı fiyat etiketine sahip olabilir.
Xiaomi 15 Serisi Çıkış Tarihi
Xiaomi 15 serisinin 2024 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Resmî açıklama yapılmadığından dolayı telefon farklı bir tarihte de tanıtılabilir.
Xiaomi 14 Serisi Özellikleri ve Fiyatları
Çok şık bir görünüme sahip olan Xiaomi 14 serisi özellikleri ile dikkat çekiyor. Peki, Çin merkezli üretici tarafından piyasaya sürülen telefonlarda hangi donanım bileşenleri yer alıyor? Bu rehberde Xiaomi marka yeni akıllı telefon modellerine dair merak edilen soruları cevaplayacağız.
Bu rehberde Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 ne kadar fiyata satılacak sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Yeni akıllı telefon serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu akıllı telefon modelleri ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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