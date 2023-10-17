Xiaomi Mi 10T Özellikleri Neler? 2023'te Alınır mı?

Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi, Xiaomi Mi 10T özellikleri neler sorusunun cevabını merak ediyor. Bu rehberde geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen ve donanımıyla dikkat çeken telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Xiaomi Mi 10T Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 395 PPI

: Yaklaşık 395 PPI Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz İşlemci : Qualcomm Snapdragon 865 5G

: Qualcomm Snapdragon 865 5G RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 64 MP + 13 MP + 5 MP

: 64 MP + 13 MP + 5 MP Arka Kamera Video Kaydı : 8K 30 FPS, 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS

: 8K 30 FPS, 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS Ön Kamera : 20 MP

: 20 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS, 720p 30/120 FPS

: 1080p 30 FPS, 720p 30/120 FPS Hücresel : 5G / 4G

: 5G / 4G Bluetooth : 5.1

: 5.1 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 33W

: 33W Ağırlık : 216 gram

: 216 gram Kalınlık: 9,3 mm

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Mi 10T, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve yaklaşık 395 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 216 gram ağırlığındaki telefon 165,1 x 76,4 x 9,3 mm boyutlarında.

Xiaomi marka akıllı telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 20 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonda 128 GB depolama alanı bulunuyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Peki, Xiaomi Mi 10T fiyatı ne kadar?

Xiaomi Mi 10T Fiyatı

Yenilenmiş Mi 10T modelinin 6 GB RAM'e sahip sürümü 13 bin 999 TL civarında fiyata satılıyor. Telefonun fiyatı zaman içerisinde değişebilir.

Xiaomi Mi 10T 2023'te Alınır mı?

2020 yılında piyasaya sürülen Xiaomi Mi 10T'yi satın alıp almamak sizin tercihinize kalmış ancak uzun süreli kullanım için daha güncel bir telefon almak daha mantıklıdır. Örneğin orta segment telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy A54 modelini alabilirsiniz.

Tercih edilebilecek telefonlar arasında 2023 yılında satışa sunulan Poco X5 Pro, 2022 yılında piyasaya sürülen Redmi Note 12 Pro ve 2023'te çıkan Samsung Galaxy M34 de yer alıyor.

Bu rehberde Xiaomi Mi 10T 2023 yılında alınır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.