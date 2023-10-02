Samsung Galaxy A54 5G Özellikleri ve Fiyatı

2023 yılında piyasaya sürülen Samsung Galaxy A54 5G özellikleri ile dikkat çekiyor. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından üretilen akıllı telefon modeli neler sunuyor? Bu rehberde orta segmentte konumlanan telefona dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Samsung Galaxy A54 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,4 inç

: 6,4 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2340 piksel

: 1080 x 2340 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 403 PPI

: Yaklaşık 403 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass 5

: Corning Gorilla Glass 5 İşlemci : Exynos 1380

: Exynos 1380 İşlemci Çekirdekleri : 8 çekirdek

: 8 çekirdek Üretim Teknolojisi : 5 nm

: 5 nm GPU : Mali-G68 MP5

: Mali-G68 MP5 RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 12 MP + 5 MP

: 50 MP + 12 MP + 5 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS, 720p 480 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS, 720p 480 FPS Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS Hücresel : 5G / 4G

: 5G / 4G Bluetooth : 5.3

: 5.3 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W Yazılım : Android 13 tabanlı One UI 5.1

: Android 13 tabanlı One UI 5.1 Ağırlık : 202 gram

: 202 gram Kalınlık: 8,2 mm

Orta segment telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy A54 5G modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor.

Telefonun ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor. Arka kameralar 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS, 720p 480 FPS, ön kamera ise 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS video kaydı yapabiliyor.

Exynos 1380 işlemcisine ve Mali-G68 MP5 GPU'ya sahip olan telefon 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 5.000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı telefon 25W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Samsung Galaxy A54 5G Fiyatı

8 GB RAM + 128 GB Depolama : 13.579 TL

: 13.579 TL 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 17.999 TL

Siyah, yeşil ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan telefonun fiyatları zaman içerisinde değişebilir.

Bu rehberde Samsung Galaxy A54 5G ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.