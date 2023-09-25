Xiaomi Redmi Note 12 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi’nin Redmi Note 12 serisi ile birlikte gelen Pro modeli kamera yetenekleri, şık tasarımı ve ekran özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Olağanüstü fotoğraflar çekmenize olanak sağlayan özel görüntüleme sistemi ve ayrıntılı çekim gücü ile Xiaomi Redmi Note 12’nin kamerası kullanıcıları kendisine hayran bırakıyor.

Bunun yanında Dolby Atmos ve Vision özelliklerinin bir araya geldiği cihaz kusursuz bir ses deneyimi sunmak için özel olarak tasarlanıyor. Güçlü bataryası ve sahip olduğu yenilikçi teknolojiler ise cihazın diğer avantajları arasında sıralanıyor.

Peki, Xiaomi Redmi Note 12 Pro’nun diğer özellikleri neler? Cihazın bulunduğu fiyat aralığı nasıl? İşte, ‘orta segment için oldukça fonksiyonel özelliklere sahip bir akıllı telefon’ olarak tanımlayabileceğimiz Xiaomi Redmi Note 12 Pro hakkındaki detaylar!

Xiaomi’nin Redmi Note 12 Pro Özellikleri

6.67 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranda net ve yüksek renk doygunluğuna sahip bir görüntü kalitesi sunuluyor. 1200 nit maksimum parlaklığa sahip ekrana ek olarak Dolby Vision desteği bulunuyor.

Bu sayede cihaz kullanıcıların multimedya deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca Redmi Note 12 Pro ile Xiaomi Redmi serisinde bir ilk gerçekleşiyor.

Dolby Vision ile Dolby Atmos aynı anda tek cihazda yer alıyor. Redmi Note 12 Pro’nun diğer özelliklerine baktığımızda şu şekilde bir listeleme yapabiliriz:

Ekran: 6.67 inç AMOLED 1080 X 2400 px FHD+

Ekran yenileme hızı: 120 Hz

Dolby Vision, HDR, çizilmeye karşı dirençli cam

Multi Touch, DCI-P3 Renk uzayı, çerçevesiz tasarım

Corning Gorilla Glass 5

8 GB RAM + 256 GB Depolama alanı

Dörtlü arka kamera seti 108 MP (ana kamera) + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Portre modu, yapay zeka destekli portre modu, HDR, AI sahne algılama

Panorama, perde hızı kontrolü, dahili QR okuyucu, zamanlayıcı, RAW kayıt

2160p Ultra HD 4K video kaydı – 30 FPS

Ön kamera 16 MP – 1080p Full HD

5000 mAh batarya

67 W hızlı şarj desteği

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.0

USB Type-C

Beyaz, mavi, mor, siyah renk seçenekleri

Xiaomi’nin Redmi Note 12 Pro Fiyatı

Xiaomi Redmi Note 12 Pro farklı Pazar yerlerinde satışa sunulmuş durumda. Birçok satıcıdan cihazı temin etmeniz mümkün. Her ne kadar fiyatlar genelde birbirine yakın olsa da dönemsel kampanyalar ve bazı satıcıların düşük fiyat sunması gibi avantajlar mevcut.

Mevcut verilere baktığımızda Xiaomi Redmi Note 12 Pro’nun 11.900 TL gibi bir başlangıç fiyatı olduğunu söyleyebiliriz. Bazı satıcılarda ise bu fiyat 14.999 TL’ye kadar yükseliyor.