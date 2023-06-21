Xiaomi Mi 11 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Xiaomi Mi 11 serisinde yer alan telefonlar hakkında merak edilen özelliklerden biri suya karşı dayanıklılık ve su geçirgenliği oluyor. Bu tarz cihazlarda yapılan IP sertifikalandırmaları ürünün suya ve toza karşı ne kadar dayanıklı olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor. Bazı cihazlar ise bu derecelendirmenin dışında kalıyor.

Xiaomi Mi 11 serisinde yer alan Xiaomi Mi 11, Mi 11 Lite ve Mi 11T Pro’nun suya karşı dayanıklılık seviyeleri değişkenlik gösteriyor. Farklı IP derecelerine sahip olan bu modellerden hangisi suya daha dayanıklı öğrenmek istiyorsanız, gelin bu sorunun cevabına birlikte bakalım.

Xiaomi Mi 11 Su Geçirir Mi?

Xiaomi Mi 11’in suya dayanıklı olup olmadığı akıllı telefon kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Firmanın bu konuda öne sürdüğü bir sertifika veya suya karşı dayanıklılık kanıtı bulunmuyor. Dolayısıyla Xiaomi Mi 11’in su geçirmeyen bir cihaz olduğunu söylemek mümkün değil.

Ayrıca Xiaomi Mi 11 ile yapılan gayri resmi testlerde de 1 dakika boyunca suya maruz kalan cihazın dokunmatiği, ekranı, hoparlörü ve mikrofonunun büyük ölçüde zarar gördüğü tespit ediliyor. Dolayısıyla bu cihazın suya dayanıklı olmadığını belirtmek şart.

Xiaomi Mi 11 Lite Su Geçirir Mi?

Xiaomi Mi 11 Lite ince, hafif ve şık tasarımlı, geniş kamera yeteneklerine sahip olan bir akıllı telefon olarak biliniyor. Gelişmiş kamera özellikleri, uzun pil ömrü ve hızlı şarj özelliği ile öne çıkan Xiaomi Mi 11 Lite’ın su geçirgenliği ise IP 53 sertifikası ile derecelendiriliyor.

IP 53 sertifikası ne anlama geliyor diye merak ediyorsanız, bu derecelendirme cihazın tamamen suya daldırılamayacağı ama üstüne gelen su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor.

Xiaomi Mi 11T Pro Suya Dayanıklı Mı?

Xiaomi Mi 11 serisindeki diğer ürünlerden ayrılan bir model olarak Xiaomi Mi 11T Pro IP 68 derecelendirilmesi ile öne çıkıyor. Bu derecelendirmeye baktığımızda IP 68’de yer alan ilk rakam olan 6’nın toza karşı dayanıklılığı ifade ettiğini söylemeliyiz. 8 olarak belirtilen değer ise su geçirgenlik seviyesini sembolize ediyor.

IP sertifikalarında toza dayanıklılık 0-6 aralığındaki değerlerle ölçülendirilirken suya dayanıklılık için maksimum dayanıklılık seviyesi 8 olarak belirtiliyor. Yani IP 68 sertifikalı bir cihaza baktığımızda bu cihazın toz ve su geçirgenliğinin minimum düzeyde olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla Xiaomi Mi 11T Pro da IP 68 sertifikası sayesinde teorik olarak toz ve suya dayanıklı bir ürün olarak tanıtılıyor.

Xiaomi Mi 11T Pro Su Geçirir Mi?

Her ne kadar IP 68 derecelendirmesine sahip olsa da bu tarz cihazların tüm koşullarda %100 su geçirmez olduğunu söylememiz mümkün değil. Derecelendirmeler için bazı kriterlere göre testler yapılıyor. Bu kriterleri sağlamayan koşullarda yaşanan su geçirme ve hasar oluşumu gibi durumlarda üretici sorumluluk kabul etmiyor.

Peki, Xiaomi Mi 11T Pro’nun su geçirmemesi için gerekli olan koşullar neler? Hangi şartlar altında cihazın suya karşı dayanıklılığı azalır? Gelin, birlikte bakalım: