Xiaomi Redmi 10C Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Xiaomi Redmi 10C özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte bütçe dostu akıllı telefona dair detaylar!
Xiaomi Redmi 10C özellikleri, yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 2022 yılında piyasaya sürülen akıllı telefon neler sunuyor? Bu rehberde uygun fiyatı ile dikkat çeken telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.
Xiaomi Redmi 10C Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,71 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1650 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 268 PPI
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 6 nm
- RAM: 3 GB / 4 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 5 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 18W
- Kalınlık: 8,3 mm
- Ağırlık: 190 gram
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.
6,71 inç ekran büyüklüğüne sahip olan 10C, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1650 piksel çözünürlük ve yaklaşık 268 piksel yoğunluğu sunuyor. 190 gram ağırlığındaki telefon 169,6 x 76,6 x 8,3 mm boyutlarında.
Snapdragon 680 işlemciye ve Adreno 610 GPU'ya sahip olan akıllı telefon modeli 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri bulunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip Redmi 10C 18W kablolu şarj destekliyor.
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Xiaomi Redmi 10C Fiyatı
Grafit grisi, nane yeşili ve okyanus mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Xiaomi Redmi 10C modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 5 bin 699 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefonun fiyatı zaman içerisinde değişebilir.
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Bu rehberde Xiaomi Redmi 10C ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu akıllı telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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