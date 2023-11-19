Xiaomi Redmi 10C Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi Redmi 10C özellikleri, yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 2022 yılında piyasaya sürülen akıllı telefon neler sunuyor? Bu rehberde uygun fiyatı ile dikkat çeken telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Xiaomi Redmi 10C Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,71 inç

: 6,71 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1650 piksel

: 720 x 1650 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 268 PPI

: Yaklaşık 268 PPI İşlemci : Qualcomm Snapdragon 680

: Qualcomm Snapdragon 680 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 6 nm

: 6 nm RAM : 3 GB / 4 GB

: 3 GB / 4 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 50 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 5 MP

: 5 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 18W

: 18W Kalınlık : 8,3 mm

: 8,3 mm Ağırlık: 190 gram

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.

6,71 inç ekran büyüklüğüne sahip olan 10C, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1650 piksel çözünürlük ve yaklaşık 268 piksel yoğunluğu sunuyor. 190 gram ağırlığındaki telefon 169,6 x 76,6 x 8,3 mm boyutlarında.

Snapdragon 680 işlemciye ve Adreno 610 GPU'ya sahip olan akıllı telefon modeli 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri bulunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip Redmi 10C 18W kablolu şarj destekliyor.

Xiaomi Redmi 10C Fiyatı

Grafit grisi, nane yeşili ve okyanus mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Xiaomi Redmi 10C modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 5 bin 699 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefonun fiyatı zaman içerisinde değişebilir.

Bu rehberde Xiaomi Redmi 10C ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu akıllı telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.