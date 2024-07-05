Xiaomi Redmi 12C Özellikleri Neler? 2024’te Satın Alınır mı?

Xiaomi Redmi 12C'nin özellikleri ve fiyatı, Redmi marka akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Uygun fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran telefon, 2022 yılının aralık ayında piyasaya sürüldü. Peki, Xiaomi Redmi 12C 2024'te alınır mı? İşte söz konusu akıllı telefona dair detaylar!

Xiaomi Redmi 12C Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,71 inç

: 6,71 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1650 piksel

: 720 x 1650 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 268 PPI

: Yaklaşık 268 PPI İşlemci : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 GPU : Mali-G52 MC2

: Mali-G52 MC2 RAM : 2 GB / 3 GB / 4 GB / 6 GB

: 2 GB / 3 GB / 4 GB / 6 GB Depolama : 32 GB / 64 GB / 128 GB

: 32 GB / 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 50 MP ana kamera

: 50 MP ana kamera Ön Kamera : 5 MP geniş açılı

: 5 MP geniş açılı Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 10W

: 10W Ağırlık : 192 gram

: 192 gram Kalınlık: 8,8 mm

Xiaomi Redmi 12C Fiyatı

Üç farklı renk seçeneği sunan Redmi 12C modelinin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 99 TL, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü ise 6 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Xiaomi Redmi 12C 2024'te Satın Alınır mı?

Redmi 12C'yi satın alabilirsiniz ancak uzun süreli kullanım için 2023 veya 2024'te piyasaya sürülen bir telefon tercih etmek daha mantıklıdır. Örneğin Redmi 12C'ye kıyasla daha iyi özellikler sunan bütçe dostu Redmi 12'yi satın alabilirsiniz. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 800 TL civarında fiyata satılıyor.

Redmi 12C modeli 720 x 1650 piksel çözünürlük sunarken Redmi 12 ise 1080 x 2460 piksel çözünürlük sunuyor. 2023'te piyasaya sürülen Redmi 12'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera mevcut.

Bütçeyi biraz artırabilirseniz 2024 yılında satışa sunulan Redmi 13 modelini tercih edebilirsiniz. 10 bin 999 TL'ye satılan telefon 108 MP çözünürlüğünde arka kamerasıyla dikkat çekiyor. Arka yüzeyde ayrıca 2 MP çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor.

Tercih edilebilecek telefonlar arasında 13 bin 900 TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy A35 5G, 14 bin 700 TL civarında fiyata satılan POCO X6 5G, 15 bin 900 TL civarında fiyata satılan vivo V30 Lite ve daha birçok model bulunuyor.

Redmi 12C modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.