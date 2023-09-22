Xiaomi Redmi 9T Özellikleri Neler? 2023'te Alınır mı?

2021 yılında Türkiye’de satışa çıkan Redmi 9T, kullanışlı bir akıllı telefon satın almak isteyenler için 2023’te de mantıklı alternatifler arasında değerlendiriliyor. Serinin daha yeni modellerinin çıkmış olmasına karşın, fiyat / performans açısından Redmi 9T’nin kullanıcı beklentilerini karşılayıp karşılayamadığı merak ediliyor.

Bu yazımızda Xiaomi Redmi 9T’nin özelliklerini, fiyatını ve 2023’te bu cihazı satın almanın gerçekten mantıklı olup olmadığını ele alıyoruız. İşte, Xiaomi Redmi 9T almayı düşünenlerin göz önünde bulundurması gereken detaylar!

Xiaomi Redmi 9T Özellikleri

Dörtlü arka kamera kurulumu ve dayanıklı ekran tasarımı ile öne çıkan Redmi 9T’de üretim yılına göre güçlü bir işlemci, farklı depolama seçenekleri ve yüksek çözünürlüklü bir görüntü deneyimi sunuluyor. Cihazın teknik özellikleri ise şu şekilde:

6.53 inç 1080 x 2340 pc IPS LCD ekran

395 PPI piksel yoğunluğu ve 60 Hz ekran yenileme hızı

Qualcomm Snapdragon 662 yonga seti

8 Çekirdek 2 GHz CPU

1080p Full HD video

6000 mAh Li-Po batarya

18 W hızlı şarj desteği

4 - 6 GB RAM ve 64 - 128 GB dahili hafıza seçenekleri

Android 10 işletim sistemi

48 + 8 + 2 + 2 MP arka kamera

8 MP ön kamera

Gri, mavi, turuncu ve yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneği

Corning Gorilla Glass 3 ekran dayanıklılığı

Xiaomi Redmi 9T 2023’te Alınır Mı?

Ocak 2021 itibariyle satışa sunulan Xiaomi Redmi 9T’ nin güncel satış fiyatı 5.375 TL - 6.100 TL aralığında değişiyor. Cihaz ile en sık karşılaştırılan modeller arasında Redmi Note 10S bulunuyor.

Bu cihaz için 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip olan modelin fiyatı yaklaşık 8.500 TL olarak karşımıza çıkıyor. Redmi 9T ile kıyaslandığında daha küçük bir ekrana sahip. Ayrıca bataryası da 5000 mAh kapasitesinde. Ek olarak ortalama seviyede suya dayanıklılık özelliği bulunan cihaz IPX3 ile sertifikalandırılıyor.

Ana kamera çözünürlüğü 64 MP olduğu için bu anlamda Redmi 9T’nin bir adım önüne geçiyor. Ekran teknolojisinin AMOLED olması da ayrı bir avantaj. Fiyat / performans anlamında baktığımızda her iki ürün de değerlendirebileceğiniz alternatifler arasında yer alıyor.

Xiaomi Redmi Note 13 serisi de yeni tanıtıldı ancak henüz Türkiye fiyatları belli değil. Yeni serinin en üst modelinde kameranın 200 MP’e ekran hızının ise 144 Hz’e yükseleceği konuşuluyor.

Ekran teknolojisi, kamera özellikleri ve hız açısından 9T’nin epey geride kaldığını belirtmekte fayda var. Ayrıca üstüne çıkan modellerin sayısı arttıkça yeni gelen güncellemeleri 9T’nin ne kadar bir süreyle daha almaya devam edebileceği bilinmiyor.

Bu durumları göz önünde bulundurduğumuzda uzun süre kullanmak üzere bir akıllı telefon almayı düşünüyorsanız, 9T 2023 için ideal seçenekler arasında değil.

Tabii işin bir de maddi boyutu var. Şu an satışta olan Xiaomi Redmi Note 12 Pro’nun fiyatları 40.000 TL bandında. 9T ile arasında uçurum olduğunu düşünürsek kullanışlılık açısından Redmi 9T’yi tercih etmek düşük bütçeli kullanıcıların yararına olabilir.