Xiaomi Redmi 12 5G Özellikleri ve Fiyatı
Xiaomi'nin orta segment akıllı telefonları arasında sıralanan Xiaomi Redmi 12 5G modelinin özelliklerini keşfedin! İşte, tüm detaylar!
Teknoloji devleri arasında yer alan ünlü Çin markası Xiaomi’nin bütçe dostu akıllı telefon serisi olarak bilinen Redmi modellerine bir yenisi daha ekleniyor. Redmi Note 12 5G, yenilikçi özellikleri ve rekabetçi fiyatıyla akıllı telefon piyasasına damgasını vuruyor.
Redmi Note 12 5G yüksek çözünürlü ekran ve kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca güçlü RAM ve bellek kapasitesi, işlemci modeli ve IP derecelendirmesi Xiaomi Redmi 12 5G’nin ilgi çekici özellikleri arasında sıralanıyor.
Bu yazımızda sizin için Xiaomi Redmi 12 5G modelinin fonksiyonel özelliklerini ve beklenen çıkış fiyatını sizlerle paylaşıyoruz!
Xiaomi Redmi 12 5G Teknik Özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
- Ekran: FullHD+ IPS LCD 6.79 inç
- 1080 x 2400 px
- 90 Hz ekran yenileme hızı
- 4-6-8 GB RAM seçeneği
- 128 – 256 GB Dahili hafıza
- 50 + 2 + 8 MP arka kamera seti
- 8 MP ön kamera
- Ağırlık: 199 gr
- Boyut: 168.6 x 76.3 x 8.2 mm
- 5000 mAh batarya
- 5G, Bluetooth 5.3, USB Type-C ve Wi-Fi bağlantı
- Android 13 MIUI 14 işletim sistemi
- IP 53 koruma
- 18 W Hızlı şarj
- 8 Çekirdek CPU
- 1080P full HD
- Renk seçenekleri: Yeşil, siyah ve mavi
- Parmak izi sensörü
- 4 – 4.5 – 5G
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Xiaomi Redmi 12 5G IP53 derecesi ile sertifikalandırılıyor. Bu da şu anlama geliyor. Cihazın toza karşı dayanıklılığı IP derecelendirmesinde 6 üstünden 5 olarak değerlendiriliyor. Yani cihazın toza karşı maksimuma yakın dayanıklılığa sahip olduğunu söylemek mümkün.
Su geçirgenliğine baktığımızda ise 8 üzerinden 3 olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Bu da cihazın suya karşı az miktardaki sıçramalara karşı koruma sağlayabileceğini ancak yüksek bir dayanımının olmadığını gösteriyor.
Xiaomi Redmi 12 5G Fiyatı
Xiaomi Redmi 12 5G, RAM ve dahili hafıza kapasitesine göre farklı fiyatlarla satışa sunuluyor. Yurt dışı fiyatına baktığımızda Xiaomi Redmi 12 5G için 13.999 Hindistan rupisi gibi bir fiyat belirtiliyor. Bu fiyat TL’ye vurduğumuzda 4.600 TL gibi bir tutara denk geliyor.
Bu tutar vergi hariç bir fiyat olduğu için vergiler eklendiğinde Xiaomi Redmi 12 5G’nin Türkiye’de bu tutarın yaklaşık iki katına çıkacağını düşünebiliriz.
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Bu fiyat 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya sahip olan model için belirtilen fiyat. Bunun yanında 6 GB RAM 128 GB için 150 dolar, 4 GB RAM 128 GB dahili hafıza bulunan model ise 133 dolardan satışa çıkacak.
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