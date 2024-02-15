Bütçe Dostu Xiaomi Redmi A3 Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Xiaomi Redmi A3 özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte yeni akıllı telefon modeline dair ayrıntılar!
Bütçe dostu bir akıllı telefon modeli olan Xiaomi Redmi A3 özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki, Redmi'nin yeni akıllı telefonu neler sunuyor? Bu rehberde A3 modeline dair merak edilen soruları cevaplayacağız.
Xiaomi Redmi A3 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,71 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1650 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 268 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 3
- İşlemci: MediaTek Helio G36
- GPU: PowerVR GE8320
- RAM: 3 GB / 4 GB / 6 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 8 MP geniş açılı kamera ve 0.08 MP yardımcı lens
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 5 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 10W
- Kalınlık: 8,3 mm
6,71 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1650 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 268 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Corning Gorilla Glass 3'ü destekleyen cihaz 168,3 x 76,3 x 8,3 mm boyutlarında.
MediaTek Helio G36 işlemcisinin yer aldığı telefon 3 GB, 4 GB ve 6 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut. PowerVR GE8320 GPU'ya sahip telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.
Telefonun arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 0.08 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı lens yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut. Peki, Xiaomi Redmi A3 ne kadar fiyata satılıyor?
Xiaomi Redmi A3 Fiyatı
- 3 GB RAM ve 64 GB Depolama: 87 dolar
- 4 GB RAM ve 128 GB Depolama: 100 dolar
- 6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 111 dolar
Xiaomi Redmi Note 13 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
Yapılan tanıtımla birlikte Xiaomi Redmi Note 13 serisinin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13 Pro+ modellerinden oluşan yeni telefon serisi, donanımı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.
Bu rehberde Xiaomi Redmi A3 donanımı ve ücreti hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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