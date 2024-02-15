Bütçe Dostu Xiaomi Redmi A3 Özellikleri ve Fiyatı

Bütçe dostu bir akıllı telefon modeli olan Xiaomi Redmi A3 özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki, Redmi'nin yeni akıllı telefonu neler sunuyor? Bu rehberde A3 modeline dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Xiaomi Redmi A3 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,71 inç

: 6,71 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1650 piksel

: 720 x 1650 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 268 PPI

: Yaklaşık 268 PPI Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass 3

: Corning Gorilla Glass 3 İşlemci : MediaTek Helio G36

: MediaTek Helio G36 GPU : PowerVR GE8320

: PowerVR GE8320 RAM : 3 GB / 4 GB / 6 GB

: 3 GB / 4 GB / 6 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 8 MP geniş açılı kamera ve 0.08 MP yardımcı lens

: 8 MP geniş açılı kamera ve 0.08 MP yardımcı lens Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 5 MP

: 5 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 10W

: 10W Kalınlık: 8,3 mm

6,71 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1650 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 268 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Corning Gorilla Glass 3'ü destekleyen cihaz 168,3 x 76,3 x 8,3 mm boyutlarında.

MediaTek Helio G36 işlemcisinin yer aldığı telefon 3 GB, 4 GB ve 6 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut. PowerVR GE8320 GPU'ya sahip telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 0.08 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı lens yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut. Peki, Xiaomi Redmi A3 ne kadar fiyata satılıyor?

Xiaomi Redmi A3 Fiyatı

3 GB RAM ve 64 GB Depolama : 87 dolar

: 87 dolar 4 GB RAM ve 128 GB Depolama : 100 dolar

: 100 dolar 6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 111 dolar

Bu rehberde Xiaomi Redmi A3 donanımı ve ücreti hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.