Xiaomi Redmi Note 8 Özellikleri Neler? 2023'te Satın Alınır mı?

Xiaomi’nin 2019 yılında satışa sunulan akıllı telefon modellerinden biri Redmi Note 8’di. Bu dönemde ekran teknolojisi, Corning Gorilla Glass 5 kaplaması, yonga seti ve farklı depolama seçenekleri ile öne çıkan Redmi Note 8, birçok özelliği ile hala daha kullanışlı olarak değerlendirebileceğimiz akıllı telefon seçenekleri arasında sıralanıyor.

Eski bir model olmasına rağmen sergilediği performans ile fiyat / performans ürünü olarak düşünülebilir mi? Kullanıcılar bu sorunun cevabını merak ediyor. Peki, 2023 yılında Xiaomi Redmi Note 8 almak mantıklı mı? Gerçekten de merak edildiği gibi. Bu cihaz hala bir fiyat / performans ürünü mü? Gelin birlikte bakalım!

Xiaomi Redmi Note 8 Özellikleri Neler?

Xiaomi Redmi Note serisinin eski üyelerinden olan Note 8’in teknik özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

6.3 inçlik 1080 x 2340 px IPS LCD ekrana sahip cihazda çift taraflı Corning Gorilla Glass 6 kaplaması bulunuyor.

Yonga seti olarak Qualcomm Snapdragon 665 kullanılıyor.

4000 mAh batarya ve 18 W hızlı şarj desteği mevcut.

Arka kamera seti (48 + 8 + 2 + 2 MP)

Ön kamera 13 MP

Suya dayanıklılık (sıçramalara karşı)

Toza karşı dayanıklılık yok

3.5 mm ses çıkışı

Radyo mevcut

USB Type-C girişi

Wi-Fi 5

Bluetooth 4.2

Xiaomi Redmi Note 8 2023’te Alınır mı?

2023 yılında Redmi Note serisinin yeni modelleri olarak Redmi 12T ve 12T Pro tanıtıldı. 12T Pro’ya baktığımızda 6.67 inç 2712 x 1220 px ekran, 128 / 256 GB dahili hafıza, 5000 mAh batarya olduğunu görüyoruz.

Kamera özelliklerinde ise büyük bir fark var. 12T’nin arka kamera setinde 108 MP geniş açılı kamera bulunuyor. Ön kamerası ise 20 MP ile çekim yapma gücüne sahip. Arka kamerada Xiaomi Redmi Note 8’in iki katı performans sergilediğini söylemek mümkün.

Bu cihazların fiyatlarına baktığımızda ise Xiaomi 12T’nin 25.000 TL bandında olduğunu görüyoruz. Xiaomi Redmi Note 8 ise yaklaşık 4.000 TL civarında satışa sunuluyor.

İki model arasında fiyat ve özellikler açısından biraz uçurum olduğunu düşünebilirsiniz. Öyleyse daha ara bir model olan Xiaomi Redmi Note 10 ile bir kıyaslama yapalım.

Note 10’da ekran özelliklerinin 6.43 Super Amoled’e taşındığını görüyoruz. Ekran boyutu açısından büyük bir fark olmasa da ekran teknolojisinin değişmiş olması önemli bir etken.

Depolama özellikleri Xiaomi Redmi Note 8 ile benzerlik gösteriyor. Kamera açısından da iki cihaz arasında çözünürlük anlamında bir fark bulunmuyor. Note 10’da tercih edilen işlemci Snapdragon 678 olarak belirtiliyor. Yaklaşık 7.000 TL civarında satışa sunulan modelin bir de Pro versiyonu bulunuyor.

Note 10 Pro’da kameranın büyük bir gelişim yaşadığı görülüyor. 108 MP çözünürlüğe ulaşan arka kamera, 5020 mAh batarya kapasitesi, 6.67 inç ekran büyüklüğü ve AMOLED ekran teknolojisi ile Note 10 Pro da tercih edebileceğiniz seçenekler arasına giriyor. Güncel fiyatı ise 10.700 TL civarında.

Bu bilgiler ışığında düşük bütçeli bir akıllı telefon almak isteyenler 2023 yılında da isteğe bağlı olarak Xiaomi Redmi Note 8’i alabilir ancak m bu cihazı tercih eden kullanıcıların hem kamera hem de işletim sistemi olarak çağın gerisinde kalacağını belirtmeliyiz.

Xiaomi Redmi Note 8 kadar olmasa da özelliklerine göre uygun fiyatlı olduğunu söyleyebileceğimiz, en azından 2023’te çıkan 12T ile aynı kamera çözünürlüğüne sahip 10T Pro modelini değerlendirmek, 2023 yılı için daha kârlı ve uzun vadeli bir seçim olabilir.